Huawei představil vlastní systém pro mobily. Měl by se dostat i do Česka

Smartphony Huawei historicky využívají operační systém Android. Jako ostatně v podstatě všechny smartphony na světě s výjimkou iPhonů od Applu. U Huaweie to platí do současnosti, ale budoucnost může být jiná. Firma už delší čas vyvíjí vlastní operační systém. Vývoj pak zrychlil po uvalení embarga ze strany americké administrativy.

Kvůli embargu nemůže Huawei používat některé technologie a součástky, problémy řeší například u mobilních procesorů. Ale nejzávažnějším problémem je zákaz použití balíčku služeb Googlu. Tudíž v současných modelech nefungují rozšířené Google služby. A bez nich jsou telefony Huawei na trzích mimo Čínu obtížně prodejné.

Huawei tak usoudil, že než se trápit s Androidem, tak může mít rovnou vlastní systém. Úspěch na domácím trhu je spíš jistotou a ve zbytku světa to třeba jednou může fungovat. Systém se jmenuje Harmony OS a představen byl už loni.

V principu je to systém univerzální, takže ho v budoucnu najdeme v různých přístrojích, hodinkami počínaje a televizemi nebo multimediálními systémy v automobilech konče. Při premiéře Huawei o nasazení v mobilech nemluvil, postupně však bylo jasné, že zamíří i do nich, i když v delším horizontu. A to nikoliv nutně jen do přístrojů vlastní značky (a Honoru, i když ten Huawei nedávno prodal), ale i do zařízení jiných výrobců.

V rámci Číny to může fungovat, Huawei je na domácím trhu extrémně silný, drží zhruba 40 procent trhu a tak má dostatečnou sílu systém prosadit i u konkurence. Což má i v plánu.

Aktuálně pak Huawei představil vývojářskou verzi 2.0, která je určená právě pro smartphony a omezené veřejné testování. Respektive, (čínští) vývojáři aplikací mohou poměrně snadno získat přístup na webové rozhraní, na kterém mohou systém zkoušet a testovat na něm vlastní aplikace.

Druhou možností je i test na mobilech. Je k tomu nutný jeden z těchto přístrojů: řada P40, řada Mate 40, řada Mate 30 nebo aktuální tablet MatePad Pro. Jenže to zatím platí pro Čínu a podporované jsou specifické verze telefonů prodávaných na tamním trhu. Navíc získat přístup k novému systému vyžaduje podání žádosti firmě, která ji musí schválit.

Podle informací redakce Mobil.iDNES.cz by v Evropě měl být systém Harmony OS 2.0 dostupný na modelech Mate 40, ale zřejmě až později a opět zatím jen pro vývojáře. V příštím roce, pravděpodobně v jeho druhé polovině, by pak měl jít systém do ostrého provozu na nových přístrojích a právě majitelé řady Mate 40 by v Evropě měli mít možnost systém telefonu změnit na Harmony. Termín ale zatím zveřejněný nebyl.

Zatím je k dispozici krátké video, které systém ukazuje, a propagační video výrobce. Systém je v čínštině, ale základní vlastnosti z videa patrné jsou. Stejně jako to, že v základním rozvržení vypadá jako nejnovější nadstavba Androidu EMUI 11, již Huawei uvedl na podzim letošního roku.