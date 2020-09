Jedna paní povídala. Exynosy mají porážet dosud výkonnější snapdragony

Zpráva o tom, že příští nejvýkonnější čip exynos porazí nejvýkonnější snapdragon, je poněkud na vodě. Co je však už veřejně známé, je informace, že Samsung zvítězil nad konkurenční tchajwanskou společností TSMC a bude příští nejvýkonnější snapdragony vyrábět právě on. A samozřejmě bude vyrábět i vlastní exynosy.

Na světě jsou dnes v podstatě jen dva výrobci, kteří dokážou produkovat mobilní procesory nejvyšší třídy. Je to TSMC a Samsung, obě firmy k tomu mají vlastní výrobní procesy. První z nich vlastní procesory nevyrábí, ale produkuje čipy vlastních designů Applu, Qualcommu, Huaweie a nebo MediaTeku.

Příští rok budou špičkové čipy využívat nejnovější 5nm proces a opět je budou vyrábět tyto dvě firmy. Samsung svému konkurentovi přebral produkci čipů pro Qualcomm, takže přímí soupeři Exynos 1000 a Snapdragon 875 bude vyrábět jeden výrobce, a to Samsung, konkrétně divize Samsung Semiconductor. Prvními komerčními procesory vyráběnými 5nm technologií pak už jsou čipy A14 Applu, které vyrábí TSMC a na trhu budou už letos v iPhonech 12.

Potud fakta a teď informace, které jsou tak trochu „jedna paní povídala“. Jak informoval server gsmarena.com, tak jsou již na světě první výkonové testy obou čipů. Problém je, že zdrojem informací je jihokorejské diskusní fórum, chybí důkazy v podobě snímků obrazovky a ve fóru se odkazují na zdroje z Hong Kongu a Tchaj-wanu.

Pokud budeme údajům věřit, je jasné, že výsledky jsou logicky lepší než u letošní generace čipů. Co už tak samozřejmé není, je vyšší výkon Exynosu 1000 než Snapdragonu 785. A to v testech Geekbench pro jedno i více jader. Výsledky najdete v tabulce.

Procesor: Jednojádrový test Vícejádrový test Exynos 1000 1 302 4 250 Snapdragon 875 1 159 4 090 Exynos 990 953 2 779 Snapdragon 865 Plus 987 3 557

U nového Samsungu S20 FE si procesor můžete vybrat Novinka, která se začne prodávat 2. října a už teď je v předprodeji, bude na českém trhu v prodeji ve verzi LTE a 5G. První pohání Exynos 990, druhou Snapdragon 865. Rozdíl v ceně je 3 tisíce korun. Více zde.

Pokud je to tedy pravda, tak skončí nářky mnoha evropských zákazníků, kterým vadí, že v Evropě Samsung striktně osazuje top modely řady S a Note svými čipy, přitom na domácím trhu a v USA je osazuje snapdragony, které alespoň doposud byly výkonnější. Ne že by rozdíl v praxi většina zákazníků poznala, ale je dost těch, kteří chtějí v top modelu za hodně peněz jen to nejlepší.



Ještě dodejme, že podle onoho anonymního zdroje testované čipy poháněly Samsung S21, tedy model pro příští rok a snpadragon byl pro porovnání ještě v Xiaomi Mi11, tam byl však výkon nižší. pokud je to pravda, tak je velmi pravděpodobné, že uvedené telefony byly velmi rané předprodukční vzorky.