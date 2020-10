Huawei už láká na svůj top model. Bude to výjimečný telefon

Na řadu Mate 40 se čeká již od září (loňská řada Mate 30 měla premiéru o měsíc dřív), posun premiéry má zřejmě stejné důvody jako pozdní uvedení nových iPhonů, které se jinak také představují v září. V obou případech je na vině pandemie koronaviru, která způsobuje problémy v dodávkách součástek a výrobě telefonů.

V každém případě ve čtvrtek 22. října od 14:00 Huawei novinky představí online. Předpokládá se několik modelů, pravděpodobně základní Mate 40, vylepšená verze Mate 40 Pro a možná ještě nějaké další, třeba levný Mate 40 Lite nebo naopak nějaká prémiová varianta.

Všechny tyto novinky budou v několika ohledech výjimečné. Podle všeho to mohou být poslední modely značky (alespoň ty důležité), které budou postavené na Androidu. Huawei s ohledem na embargo, které na něj loni uvalila a letos prodloužila americká administrativa, už intenzivně připravuje vlastní systém Harmony OS.

Je to logický krok, výrobce stejně nemůže používat služby Googlu, tak proč nejet rovnou na vlastním softwaru. Čínským zákazníkům se to může naopak líbit a těm ve světě, kteří se bez služeb Googlu a dalších několika aplikací obejdou, to asi vadit nebude.

Další exkluzivita řady Mate 40 však upozorňuje na významnější problém. Tyto novinky ještě budou mít procesory vlastní konstrukce Kirin, ty nejlepší modely asi nový Kirin 9000 5G, ale co bude dál, je zahaleno nejasnostmi.

Opět zde úřaduje americké embargo, které zakazuje nemnoha světovým výrobcům špičkových čipů produkovat procesory pro Huawei. Takže Huawei si sice sám zkonstruoval čipy Kirin, ale nemá nikoho, kdo by mu je vyrobil. A přestože se všeobecně traduje, že v Číně lze vyrobit cokoliv, tak špičkové procesory posledních dvou, tří generací umí vyrábět asi jen tři firmy: TSMC, Samsung a MediaTek.

Embargo v tomto směru začalo platit od září, takže Huawei si u TSMC nechával vyrábět čipy do zásoby. Otázkou je, jestli mu to vystačí jen na řadu Mate 40, nebo zbude ještě na další modely.

Spíš se však spekuluje, že čipů bude mít nedostatek, aby pokryl zájem čínských zákazníků. Na tamním trhu je totiž Huawei od počátku embarga velmi populární a patří mu už skoro padesát procent tamního trhu. I z tohoto důvodu se spekuluje, zda bude mít Huawei dost přístrojů pro prodej mimo Čínu. Podle všeho se však zákazníci v Česku novinek dočkají.