Čínský systém bude pohánět cokoli. Huawei představil svůj HarmonyOS

Huawei pořádá svou vývojářskou konferenci na domácí půdě u jezera Sung-šan, které se nachází asi hodinu jízdy autem od centra Šen-čenu, tedy domovského města této společnosti. V pohodové atmosféře představitelé firmy hned v úvodu maratonu přednášek oznámili očekávaný vlastní operační systém. Nakonec se skutečně jmenuje HarmonyOS, což je jméno, které v průběhu spekulací vystřídalo původní čínské pojmenování Hongmeng.

Ačkoli jméno systému naznačuje pohodu a harmonii, má i vcelku zvláštní konotace – slovo harmonie je totiž v čínštině zjemněným označením pro tamní systém internetové cenzury. V tomto ohledu tak může být označení nového systému trochu nešťastné. Podle všeho přitom Huawei počítá s tím, že se jej bude pokoušet prosazovat i na trzích mimo Čínu.

„K budování tohoto nového ekosystému chceme přizvat vývojáře z celého světa,“ prohlásil šéf spotřebitelské divize Huaweie Richard Yu. Podle tiskové zprávy firmy mají být základy systému položeny v Číně a zahraniční expanze bude postupná.

Na trzích by HarmonyOS měl podle zveřejněných informací být především alternativou k systémům jako WebOS od LG či Tizen od Samsungu, měl by být tedy k dispozici v různých chytrých produktech, kromě smartphonů.

Richard Yu v úvodu své přednášky představil HarmonyOS coby univerzální systém. Má jít o takzvaný distribuovaný operační systém založený na mikro-jádře, který má být využitelný v široké škále zařízení. Yu vyjmenoval, že nová platforma podporuje chytré telefony, chytré reproduktory, počítače, chytré hodinky, bezdrátová sluchátka, automobily i tablety. Zdůraznil, že má umět fungovat na zařízeních s řádově kilobajty operační paměti až po přístroje s mnoha gigabajty RAM.

V tom je HarmonyOS podobný dřívějším představám Googlu i Microsoftu. Google už několikrát tímto univerzálním směrem namířil Android, ale zatím to nikdy nevyšlo a došlo k oddělení systémů (třeba Wear OS z Androidu vychází, ale v technických detailech se liší). Novou snahou o univerzální řešení by mohl být chystaný systém Fuchsia OS. Microsoft podobně univerzálním směrem mířil s Windows 10, firma ovšem nejprve zrušila mobilní verzi Windows 10 Mobile a pak „umrtvila“ i nositelnou elektroniku s odlehčenou verzí Windows.

Androidu (zatím) po krku nejde

Huawei je tedy dalším, kdo se pokouší o univerzální systém. Firma by jej měla distribuovat jako open-source, použít jej tedy bude moci kdokoli. Jako první by se HarmonyOS měl objevit v chytrých zařízeních s displejem – televizích nebo domácích chytrých hubech s displejem. Prvním produktem bude televizor Honor Vision TV, který doma v Číně míří do prodeje (startuje 10. srpna). V následujících zhruba třech letech se pak systému dočkáme třeba v nositelné elektronice (nahradí tedy Wear OS i vlastní systém Huaweie bez podpory aplikací), nebo v palubních jednotkách automobilů.

Z Yuových slov ovšem vyplývá, že do chytrých telefonů se zatím HarmonyOS nepohrne. I když detaily nejsou přesně známé a je možné, že doma v Číně koncern Huawei něco přichystá. Yu ovšem ujišťuje, že firma chce v případě smartphonů jinak zůstat u Androidu, zdůrazňuje však, že nahrazení systému od Googlu novým vlastním systémem prý není nijak složité. „Pokud nebudeme moci v budoucnu využívat Android, pak můžeme okamžitě přejít na HarmonyOS,“ prohlásil.

Přechod má usnadnit i široká podpora aplikací u HarmonyOS. Samozřejmostí má být podpora androidích aplikací, dále tu bude podpora Linuxu a HTML5. Vývojáři budou moci díky ARK Compileru, který je pro finální tvorbu aplikací používán, využít jazyky jako Kotlin, Java, Javascript, C a C++.

Bezpečnost a rychlost

Po technické stránce se Huawei u nového systému chlubí tím, že bude velmi bezpečný a rychlý. Obojí je umožněno právě zmíněnou architekturou mikro-jader, která umožňuje zjednodušit, a tím pádem výrazně zrychlit instrukce systému. Rychlost odezvy aplikací se má zlepšit zhruba o čtvrtinu, ovšem Huawei vlastně neuvádí, v porovnání s čím.

„HarmonyOS se zcela liší od Androidu a iOS. Má důvěryhodnou a bezpečnou architekturu a podporuje snadnou spolupráci napříč zařízeními,“ prohlásil Richard Yu. Bude ovšem zajímavé pozorovat, jak nakonec budou právě zahraniční vývojáři a nakonec i uživatelé čínskému systému důvěřovat. Hrozba zadních vrátek ve prospěch čínských úřadů bude jistě něčím, čím budou odpůrci vlastního systému Huaweie intenzivně argumentovat.