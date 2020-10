Je to nejvýkonnější smartphone na trhu. Test Asus ROG Phone 3

Herní smartphone ROG Phone letos přišel už ve třetí generaci. To, co z počátku vypadalo jako určitý výstřelek, se asi uchytilo a Asus tedy hráčům těchto zařízení prodá dostatek na to, aby v této modelové řadě pokračoval. Letošní ROG Phone 3 je opět to nejvýkonnější na trhu vůbec, zároveň platí, že zůstává praktickým smartphonem bez větších slabin.

Kdo však chce nejvyšší výkon, musí si dát v nabídce Asusu trochu pozor. ROG Phone 3 je totiž dostupný ve třech verzích. Ta nejvyšší má 16 GB RAM a stojí astronomických 31 990, provedení s 12 GB RAM paměti (a stejnou uživatelskou pamětí 512 GB) vyjde na 28 990 korun. Třetí variantou je o něco slabší ROG Phone 3 Strix Edition, který stojí 22 990 korun a namísto špičkového Snapdragonu 865+ má o trochu slabší Snapdragon 865. Domníváme se, že většině hráčů bude tato varianta stačit, ale výkon verzí se Snapdragonem 865+ je opravdu ohromující. My jsme testovali onu zmíněnou „prostřední“ verzi a i ta prakticky ve všech testech výkonu nad konkurencí dominuje.

ROG Phone 3 tedy není levný, ale nekompromisní výpočetní síla a špičková výbava znamenají, že konkurenceschopný rozhodně je. Otázkou je, jestli si drahý Asus vyberou jen hráči, nebo i uživatelé, kteří by si jinak koupili prémiové modely Samsungu, Sony, Motoroly či dalších značek, jejichž telefony atakují či překračují hranici 30 000 korun. Oproti nim má Asus několik ústupků a specialit, ale také řadu výhod.

Jak moc je výkonný?

Opravdu hodně. I testovaná varianta s 12 GB RAM si ve všemožných testech výkonu vede naprosto skvěle. Například v benchmarku AnTuTu jsme dosáhli skóre lehce za hranicí 651 000 bodů a ROG Phone 3 je tak prvním smartphonem, který v našich testech překonal hranici 650 000. Většina dnešních smartphonů se přitom sotva dostane na 600 000 bodů. ROG Phone 3 si ale skvěle nevede jen v AnTuTu, třeba u 3D Mark v testu Sling Shot Extreme ohromí skóre téměř 8 000 bodů, GFX Bench Car Chase 2.0 ukáže 48 snímků za sekundu (s Motorolou Edge+ v našem testu zatím nejvíc), rekordní výkony podává v Geekbench 4 a i skóre v převážně „pracovních“ testech PC Mark jsou vrcholná, výjimkou je z neznámého důvodu jen disciplína Computer Vision, kde tak nějak ROG Phone 3 zapadne do davu.

Čím zaujme oproti konkurenci?

Asus ROG Phone 3 má řadu vlastností, které mohou zákazníkům vyhovovat, i když nejsou hráči. Ale hráče oslovuje především a to třeba již nabídkou příslušenství přímo v balení: aktivní větrák ještě zvýší výkon, respektive zastaví jeho pokles při dlouhodobém hraní, v balení s telefonem je také jednoduchý ochranný kryt a redukce z USB-C na 3,5mm jack, který z těla přístroje zmizel.

Plusy a mínusy Proč koupit? vysoký výkon

špičková výbava

perfektní displej

příslušenství v balení

Proč nekoupit? vyšší cena

zbytečný makro foťák

chybí odolnost vůči vodě a prachu Kdy? V prodeji Za kolik? 28 990 Kč

Jedním z hlavních lákadel telefonu je kromě výkonu displej. Je to špičkový AMOLED panel s úhlopříčkou 6,59 palce, který se chlubí tím, že nemá žádný výřez ani průstřel ani zaoblení na krajích. Při hraní, ale třeba také sledování filmů, tak uživatele na displeji nic neruší. Parádní disciplínou je ovšem obnovovací frekvence. Ta dosahuje až 144 Hz a je to v současnosti asi nejplynulejší displej na trhu.

Je opravdu famózní, veškerý pohyb je krásně hladký a přitom nemusí vysoká frekvence „žrát“ baterii, v menu je totiž i adaptivní volba, v rámci které přizpůsobuje telefon frekvenci aktuálním potřebám. Celkově u displeje vůbec nevadí, že má „jen“ klasické rozlišení 2 340 x 1 080 pixelů. Další obří výhodou oproti konkurenci je výdrž baterie. Stejně jako loňský model (ten měl i stejnou úhlopříčku displeje, jen s frekvencí 120 Hz) má i ROG Phone 3 akumulátor s kapacitou 6 000 mAh.

Baterka tedy vydrží?

Ano, výdrž je vynikající, v běžném provozu telefon téměř bez problémů vydrží dva dny na jedno nabití. Hry samozřejmě dovedou baterii intenzivně vysávat a ještě větší „výcuc“ se koná třeba s přídavným větráčkem, ale to je specifická disciplína. Běžná výdrž je vynikající. Rychlé dobíjení tu funguje až výkonem 30 W, chybí ale bezdrátové dobíjení.

Mimochodem, telefon má dva USB-C konektory: jeden klasicky ve spodní části, druhý na boku. Ten spodní je trochu k vzteku, je umístěn mimo osu a trefit se do něj nabíječkou ve tmě je nadlidský úkol. Konektor na boku má vedle sebe ještě další konektor, se kterým je spojen v jeden celek. Výrobce důrazně upozorňuje, že sem nemá uživatel cpát USB-C kabel – ale ono to normálně ani nejde, to spíš varuje před použitím nadměrné síly. Dvojitý konektor slouží k připojení větráku. V balení k telefonu najdeme i krytky tohoto konektoru – je jich tu víc pro případ, že byste krytku ztratili.

Co se nemusí oproti konkurenci líbit?

I přes přítomnost krytek neudává Asus žádnou odolnost vůči vodě a prachu, což je u drahého smartphonu škoda. Krytky možná v praxi pomohou, ale nelze se na to spoléhat – otázkou je, proč by jinak v balení byly. Zakrytí konektoru design telefonu nijak dramaticky neovlivní. Kritizovat absenci slotu na paměťové karty asi při kapacitě té uživatelské o velikosti 512 GB nemá smysl

Poměrně specifický zůstává i design, byť ten je oproti minulé generaci opět o něco umírněn. Ano, zůstává tu svítící logo ROB na zádech, logo v čase mění barvu a nemusí se to každému úplně líbit. Ale svícení lze i úplně vypnout. Tvary telefonu jsou spíše konzervativní, což určuje i plochý displej bez výřezů, který tedy přeci jen má nějaké ty rámečky. Na zadní straně dává Asus na odiv i systém odvodu tepla pomocí vnitřního chlazení s výparníkem, které měly už předchozí modely. Z hlediska vzhledu je tentokrát provedení nebo designové využití chladiče nejminimalističtější, ale je to určitý další prvek, který nemusí nadchnout zdaleka všechny. Ale třeba i sestava fotoaparátu má trochu klasičtější tvar a různé divoké linky byly oproti předchozí generaci umírněny, takže ROG Phone 3 může vyhovět i náročným a konzervativním uživatelům.

Čím se liší od loňského modelu?

No, na první pohled rozdíly oproti loňskému modelu nejsou dramatické: vždyť je tu stejná úhlopříčka displeje, stejná baterie, stejná velká porce RAM i uživatelské paměti (tehdy to byla top verze, teď „základ“), nebo stejná čtečka otisků prstů (ta ale funguje daleko spolehlivěji), stejné rychlé dobíjení. Přitom loňský ROG Phone 2 stál 24 tisíc korun, novinka je v testovaném provedení o pět tisíc dražší.

Jenže pak tu jsou ony změny: ty sice nejsou na první pohled tak vidět, ale je jich dost. Samozřejmě je tu výkonnější hardware a podpora 5G sítí, ona ještě vyšší obnovovací frekvence displeje, nebo třeba drobnost jako na tlak citlivý rám, který lze využít k ovládání. A také zmíněný trochu umírněnější design, byť příslušnost do řady ROG produktů nadále ROG Phone 3 nezapře. Vylepšením prošel i fotoaparát.

A jak fotí?

Dobře, i tady došlo oproti předchozímu provedení k viditelnému posunu kupředu. Foťák je tentokrát trojitý, ale třetí čočka je taková marketingová zbytečnost v podobě pětimegapixelového makro modulu. Hlavní snímač si polepšil na 64 megapixelů, světelnost je f/1.8, ale oproti úplné špičce dnešní produkce chybí třeba stabilizace obrazu. I tak jsou snímky povedené, ROG Phone 3 fotí dobře i v noci a kromě šestnáctimegapixelových snímků lze využít i focení na plné rozlišení – to je pak ono makro skutečně zbytečné, stačí výřez z kvalitnějšího hlavního snímače.

Celkové podání barev snímků je ovšem na náš vkus trochu moc živé: na druhou stranu to se asi bude spoustě zájemců líbit. Rozzářené snímky vypadají opravdu lákavě a ten tam je určitý tmavý nádech z minulé generace. Velmi dobře funguje třeba automatické HDR.

Kromě hlavního snímače a makra je tu ještě širokoúhlý objektiv se světelností f/2.4, pod ním se ukrývá třináctimegapixelový snímač. Ve dne vypadají obrázky opět velmi dobře, ale v noci už je deficit v oblasti světelnosti hodně znát.

U foťáku nás ale trochu štve uživatelské prostředí. Mezi řadou kreativních režimů se přepíná tahy do stran na displeji, jenže v tom množství se dá snadno ztratit a najít ten správný režim není snadné. Chybí tu nějaký jejich přehled nebo možnost si režimy uspořádat, tak jak to bývá u konkurence. Obecně pak kvalita snímků na absolutní vrchol nemá, ale u hlavního foťáku je blízko a fotoaparát rozhodně není „odrazujícím“ prvkem.

Mám si ho pořídit?

Pokud sháníte opravdu špičkový smartphone a jste ochotni se podívat po něčem trochu netradičním, ROG Phone 3 do výběru určitě zařaďte. Jeho přednosti se vám budou líbit: obří výkon a skvělá výdrž baterie, k tomu opravdu parádní displej, to je perfektní základ k tomu, aby vás telefon v každodenním provozu neštval a naopak jste z něj měli radost. Trochu výraznější design a přitom konzervativnější pojetí s plochým displejem a rámečky nad a pod ním sice možná nejsou podle poslední módy, ale ROG Phone 3 má prostě neoddiskutovatelné kvality, které u konkurence úplně nenajdete.

Co se konkurence týče, ta se rekrutuje z řad těch nej a nej smartphonů. Samsung Galaxy S20+ vyjde asi na 28 000 korun a S20 Ultra 5G na třicet tisíc, ale v obou případech dostanete podstatně méně paměti, výkonu i horší výdrž baterky (dramaticky), ale také výrazně lepší foťáky, tradičnější design a odolnost vůči vodě i prachu. K drahým kouskům patří s cenou 33 tisíc i Sony Xperia 1 II s úzkým displejem o velmi vysokém rozlišení, ale s opět horší baterkou a foťákem možná docela srovnatelným, jako má Asus. Ano, Xperia je určitě elegantnější, ale také dražší, respektive za její cenu můžete mít nejnadupanější verzi ROG Phone 3.

Pak je tu třeba krásná Motorola Edge+ za 28 tisíc, ta se může výdrží Asusu trochu rovnat. Vysoký výkon, byť s nějakými těmi kompromisy, ale nabídne třeba i Xiaomi Poco F2 Pro za poloviční cenu a výhodnější jsou třeba i Realme X50 Pro 5G (18 500 korun) nebo jinak docela drahé OnePlus 8 Pro (25 000). A pak je tu onen model ROG Phone 3 Strix Edition, který sice oželí trochu výkonu, ale většina ostatních předností u něj zůstává a to za cenu 22 990 korun – ten bychom si asi z nabídky Asusu vybrali my.