Chcete nový huawei o 20 procent levněji? Kupte si honor s funkcí navíc

První se představil Huawei P Smart 2021, následoval příbuzný od Honoru s označením 10X Lite, který jde do prodeje v první polovině listopadu. V podstatě to jsou stejné telefony, ani design se nikterak zásadně neliší. Což samozřejmě není překvapující, obě značky tak postupovaly i v minulosti.

Ale je to pikantní s ohledem na nejčerstvější zprávy, že Huawei chce Honor prodat konsorciu v čele s čínským distributorem a lokální vládou města Šen-Čen. Pokud se tak stane, tak bude zajímavé sledovat, jak se vývoj značek od sebe odloučí. Protože pokud je důvodem prodeje vrátit Honor na světové trhy, tak je potřeba se vymanit z amerického embarga. A to půjde jen zřejmým odloučením od Huaweie.

To je však budoucnost, vraťme se do současnosti. Obě značky své portfolio pro Evropu značně osekaly, což je s ohledem na nemožnost využívání služeb Googlu logické. Stačí několik modelů. A tyto dva nové by měly obsloužit zákazníky v kategorii mobilů nižší střední třídy.

Výbava není špatná: displej s úhlopříčkou 6,67 palce a rozlišením FHD+, procesor Kirin 710A, 4 GB operační a 128 GB uživatelské paměti, hlavní fotoaparát s hlavním snímačem s rozlišením 48 Mpix, 8 Mpix širokoúhlým a snímači pro makro a hloubku ostrosti. Baterie má kapacitu 5 000 mAh a k dispozici je rychlonabíjení.

Parametry to jsou velmi dobré. Háček je jasný, ani jeden telefon nepodporuje služby Googlu, vystačit si musí se službami Huaweie, což je v našem prostoru dost nepraktické. Ale jistě se najdou zákazníci, kterým to vadit nebude.

Rozdílů je mezi oběma telefony minimum (posuďte v galerii). Zpředu vypadají stejně, na zadní straně je logicky jiné logo a pak i sestava foťáků má trochu jiný tvar. Ale to jsou jen detaily. Výbava je stejná až na jednu položku. Tou je NFC, kterým huawei nedisponuje, ale honor ano. Za normálních okolností by to byla podstatná výhoda, ale protože telefony nepodporují Google Pay, tak je to vlastně jedno. Respektive, Huawei jedná s českými bankami, aby bylo možné platit přes nativní aplikace, ale je to naprosto okrajová záležitost.

Který si tedy vybrat? Za standardních okolností stojí oba modely stejně, tedy 5 490 Kč. Ale honor vstoupil na trh se slevou 20 procent (platí do konce listopadu), takže ho pořídíte za 4 390 Kč. Huawei také obvykle seženete o pár stokorun levněji, než je doporučená cena, ale honor je teď prostě výrazně levnější. Takže odpovědí je, že se teď vyplatí koupit honor.