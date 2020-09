Skončí smartphony Huawei? Bez amerických technologií nic nevyrobí

V polovině srpna americká administrativa uvedla, že od 15. září zpřísňuje sankce na společnost Huawei. Ty původně zavedla loni v květnu a letos po roce je zase o rok prodloužila. Huawei se tak stal rukojmím v americko-čínské obchodní válce. A to pravděpodobně z prostého důvodu: je to globálně nejúspěšnější čínská značka, které se podařilo dostat ve svém oboru na úplnou špičku.

Americká administrativa pak jako hlavní důvod uvádí bezpečnostní důvody. Huawei je totiž i významným producentem telekomunikační infrastruktury, v podstatě nejdůležitějším výrobcem na světě. Jenže zatím se na veřejnost žádné potvrzené bezpečnostní incidenty nedostaly.

Ať je důvod jakýkoliv, na Huawei začínají mít sankce vážný dopad. Zatím byl nejvážnějším problémem operační systém Android. Firma nesmí používat služby Googlu, jakožto americké společnosti. To znamená, že mimo domácí trh telefony značky nemají funkce, které drtivá většina zákazníků od přístroje požaduje.

Doma králem

Huawei to vyřešil tak, že mimo Čínu sice telefony dál nabízí, ale musí počítat s výrazně nižším odbytem. To si doposud vynahrazoval na domácím čínském trhu, kde se za poslední rok stal hegemonem a v podstatě mu patří téměř polovina trhu. Důvod je prostý, služby Googlu v Číně nefungují, a tak ani nikoho nezajímají.

Jenže s novými sankcemi pravděpodobně nebude mít ani doma co prodávat. Už přišel o dodávky špičkových displejů a pamětí od korejských firem Samsung, LG nebo SK Hynix. Zatím neoficiálně se mluví o konci dodávek čipů pro fotoaparáty od Sony a dalších výrobců. A především, smartphony Huawei nebude mít co pohánět. Firma nemá dodavatele procesorů.

O problémech s čipy se ví již delší dobu a Huawei se snažil předzásobit. Takže od dvorního dodavatele, tchajwanské společnosti TSMC si předobjednal zásobu čipů nejvyšší třídy. A to jak současných Kirinů 990, tak zatím nepředstaveného nástupce, pravděpodobně Kirinu 9000. A dost pravděpodobně se předzásobil i u dalších dodavatelů.

V Číně vyrábí, ale za pomoci amerických technologií

Na první pohled by se mohlo zdát, že Huawei jen změní dodavatele, což by v Číně, kde se vyrábí v podstatě vše z elektroniky, neměl být problém. Jenže je a zásadní.

Tak především, v Číně se sice vyrábí drtivá většina komponentů pro smartphony, a to včetně těch nejlepších. Jenže ty vyspělé velmi často vyrábí firmy se sídlem mimo Čínu. Příkladem budiž již zmíněné TSMC a tchajwanský je i další výrobce čipů MediaTek, Qualcomm je pak americká společnost a tak dále.

Co je však podstatnější, bez ohledu na firmu a to, že výroba pravděpodobně probíhá v Číně, tak u složitých výrobních procesů společnosti používají americké technologie, designové návrhy, software nebo výrobní nástroje. Takže dodavatelé budou americké embargo dodržovat. Pokud by ho totiž porušili, tak by Američané uvalili embargo i na tyto společnosti, což by prakticky znamenalo jejich konec.

Huawei pravděpodobně najde dodavatele displejů, otázkou je, v jaké kvalitě a při jaké technologické úrovni. To samé bude platit i o dalších komponentech, ale opět je otázkou, jestli na úrovni pro přístroje nejvyšší úrovně a nebo alespoň pro střední třídu. Zásadní problém je však u procesorů.

U čipů není alternativa

Ty, které najdeme v současných smartphonech, jsou v podstatě jen od pár firem: Qualcomm, Samsung, MediaTek a Kirin. Jenže právě u kirinů dělá Huawei jen design, výrobu zajišťují partneři, v nejvyšší třídě TSMC. Pokud Huawei nedosáhne na čipy od uvedených firem, tak se může rozloučit s procesory alespoň pro střední třídu přístrojů, o těch špičkových nemluvě.

Většina dodavatelů čipů používá software amerických firem Cadence Design Systems nebo Synopsys a nástroje na výrobu čipů, konkrétně na fázi jejich leptání, od amerického podniku Applied Materials a dalších, připomínají odborníci.



Na trhu jsou další výrobci včetně čínských, jenže jejich technologie jsou o dvě až tři generace zpět za špičkou, takže z jejich produkce by Huawei mohl sestavit stěží low-endový telefon. Takovým dodavatelem by mohla být společnost SMIC, jenže té už americká administrativa naznačila, že v případě dodávek Huaweii by firmu zapsal na černou listinu a nesměla by používat americké technologie.

Náhrada bude trvat

A tady se ukazuje, že ač americké firmy samotné komponenty nevyrábějí, tak mají silný vývoj a pracují na těch nejmodernějších technologiích. Naopak v Číně se vyrábí skoro všechno, ale čínské firmy v mobilním byznysu nevlastní patenty na nejmodernější výrobní procesy. Huawei samozřejmě má vývoj špičkový, ale plno komponentů je postavených na amerických technologiích nebo na výrobních procesech, které americké technologie využívají.

Je jasné, že Huawei intenzivně pracuje na technologiích, které by ty americké dokázaly nahradit. Stejně jako vyvíjí a vlastně už má vlastní operační systém Harmony, kterým chce nahradit Android. A také si udělal zásobu komponentů, takže několik měsíců nebo možná i rok či dva dokáže vyrábět z naskladněných částí.

Jaké má tedy Huawei vyhlídky? Dost možná bude muset byznys s mobily zastavit. Ne hned, k tomu by došlo pravděpodobně nejdřív za rok, ale problémy s dodávkami se projeví už mnohem dřív. Pro firmu by jistě bylo nejlepší, kdyby se podařilo vyřešit americké embargo. Ostatně, mnoho amerických firem lobuje, aby pro obchodování s Huaweiem dostaly výjimku. Je to obrovský odběratel a na jejich výsledky bude mít embargo vliv.

Je také možné, že americká administrativa embargo ukončí, jenže zatím ani nenaznačila, co by ji k tomu mohlo vést. Jestli nějaká změna u Huaweie a nebo dohoda v obchodní válce s Čínou. To je prostě neznámá a zatím to pro čínskou značku nevypadá na šťastný konec. Zároveň to ovlivní celý trh, kde ubude konkurence, což může mít vliv na rychlost inovací.