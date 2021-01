Na první pohled exotické smartphony jsou zajímavé hned ze dvou důvodů

Čínská značka Vivo by měla vstoupit na český trh v první polovině příštího roku. Je to velký výrobce, patří do koncernu BBK Electronics, kde spolu s Oppem tvoří dvě hlavní značky. Na českém trhu se z koncernového portfolia zatím oficiálně prodávají jen telefony Realme a OnePlus. Celý koncern patří mezi největší výrobce smartphonů na světě, Oppo i Vivo patří mezi šest největších značek smartphonů.

Nová řada X60 bude obsahovat minimálně tři modely. Dva aktuálně představené, tedy X60 a X60 Pro. Třetí přijde koncem ledna pod označením X60 Pro+. Ten bude logicky nejlépe vybavený. Ale celá řada patří výbavou na pomezí vyšší střední třídy a top modelů.

Již představené modely X60 a X60 Pro jsou zajímavé i použitým procesorem. Jeho dodavatelem je Samsung a nese označení Exynos 1080. První nasazení je právě v této dvojici modelů, nikoliv v přístroji Samsungu. To dokazuje, že Samsung se chce na trhu s mobilními čipy prosazovat stále více.

Exynos 1080 je jeden z dvou procesorů Samsungu, které jsou produkované novou 5nm technologií. Druhým bude Exynos 2100 určený pro nejvýkonnější telefony, jeho premiéra je plánovaná na 12. ledna.

Ale už Exynos 1080 má mít velmi vysoký výkon. Podle prvních uniklých testů se dotahuje na konkurenční čip Snapdragon 888 od Qualcommu. Což je nástupce doposud nejvýkonnější řady čipů pro smartphony s Androidem Snapdragon 8xx. Ten má dostat třetí model X60 Pro+.

Základ obou telefonů je stejný, mají AMOLED displej s úhlopříčkou 6,56 palce a s FHD+ rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. U verze Pro je zahnutý do boků. Stejný je, jak již bylo uvedeno, i procesor. Liší se fotoaparáty obou modelů, baterie a paměťová sestava.

Levnější Vivo X60 se bude prodávat ve dvou variantách. Vždy bude mít 8 GB operační paměti a k tomu 128, nebo 256 GB uživatelského místa. Dražší X60 Pro bude mít vždy 12 GB operační a 256 uživatelské paměti. Baterie mají kapacitu 4 300 a 4 200 mAh, v obou případech s možností 33W rychlonabíjení.

X60 má tři objektivy hlavního fotoaparátu, X60 Pro přidává ještě jeden. Hlavní snímač má 48 Mpix, pak je zde 13Mpix širokoúhlý objektiv a snímač se stejným rozlišením s dvojitým přiblížením. Optická stabilizace je na hlavním snímači. Vivo X60 Pro přidává ještě jeden teleobjektiv s rozlišením 8 Mpix, který umožňuje pětinásobné přiblížení. I zde je použita optická stabilizace. U obou fotoaparátů používá výrobce logo známé značky Zeiss.

Oba modely se zcela jistě objeví v Evropě. Termín zatím známý není, proběhla jen čínská premiéra, evropská bude následovat později. Ceny můžeme jen odhadovat. Levnější model by mohl stát zhruba 12 000 korun, dražší pak zhruba 15 000 Kč.