Nejlepší mobily budou mít tento procesor. Qualcomm ukázal Snapdragon 888

Qualcomm představil nový čip na výroční konferenci na Havaji. Poněkud překvapující je označení Snapdragon 888, očekávalo se pokračování řady 8x5, tedy Snapdrogon 875. Nové označení má pravděpodobně upozornit na značný pokrok oproti současnému čipu Snapdragon 865. A zároveň jsou tři osmičky šťastným číslem v Číně, kde se prodá dost mobilů s tímto čipem, stejně jako se jich tam hodně vyrobí.

Snapdragon 888 bude první procesor značky, který bude vyráběn 5nm technologií. Zatím jsou známé tři čipy vyráběné tímto procesem. Vedle nového snapdragonu je to A14 Bionic od Applu, který je plně komerčně nasazen třeba v nových iPhonech. Samsung oznámil Exynos 1080, ale to nebude nejvýkonnější čip značky. Tím by měl být procesor Exynos 2100.

Samsung bude vyrábět nejenom své exynosy, ale bude i výhradním producentem Snapdragonu 888. Výběrové řízení vyhrál nad konkurenční společností TSMC, která vyrábí současný Snapdragon 865. Podle výrobce bude mít 5nm výrobní technologie značný vliv na úpornost, nový čip by měl být o čtvrtinu úspornější.

Snapdragon 888 má stejnou strukturu jader jako současný 865, tedy 1+3+4, ale nejvýkonnější jádro je tentokrát nejnovější Cortex-X1, druhá trojice jader je Cortex-A78, úsporná jádra jsou Cortex-A55. V posledním případě to jsou stejná jádra jako u současného čipu 865, u výkonných jader současný čip používá Cortex-A77, jen na různých frekvencích. Výkonové čipy novinky mají i dvojnásobnou cache paměť. Výkon oproti předchůdci by měl být o 25 procent vyšší.

Nová je i grafická jednotka, kterou je Adreno 660. Měla by poskytnout o 35 procent vyšší výkon a naopak bude o 20 procent úspornější. Nový je i koprocesor pro umělou inteligenci. Hexagon 780, opět výrazně výkonnější než Hexagon 698 u předchůdce.

Významnou změnou je přímo integrovaný 5G modem X60. Jeho parametry jsou velmi podobné s modemem X55, který mohl být párovaný s předchozím Snapdragonem 865.

Obrazový koprocesor umožňuje maximálně 200 Mpix fotografie, ale podstatnější je, že zvládá tři zdroje najednou. Takže lze současně natáčet na tři objektivy 4K video, nebo současně pořizovat tři až 28Mpix fotografie. Za sekundu lze uložit až 120 fotek s rozlišením 12 Mpix. Což jsou parametry, které se jistě budou snažit výrobci smartphonů využít. Čip podporuje HDR 10+ a video lze nahrávat buď při 30 snímcích za sekundu v rozlišení 8K, nebo 120 snímků za sekundu při 4K rozlišení.

Snapdragon 888 podporuje rychlonabíjecí standard Quick Charge 5, takže výrobci mobilů budou moci integrovat až 100W nabíjení. Jako první by se Snapdragon 888 měl objevit v chystaném Xiaomi Mi11. Ten by měl být představen hned zkraje příštího roku, možná ho však Xiaomi ukáže ještě letos. Ale na trh se dostane až příští rok.

Otázkou je, zda Snapdragony dostanou americké verze připravovaných Samsungů S21. Ty mají mít premiéru 14. ledna. Samsung nebyl přímo zmíněný jako odběratel čipů, Qualcomm přitom ukázal celou řadu spolupracujících výrobců mobilů: Lenovo, Motorola, Asus, LG, všechny značky koncernu BBK Electronics, Meizu, Sharp nebo ZTE a Nubia. Použití snapdragonu oznámilo už Realme, top model má kódové označení Race.