Nástupce nejlepšího čipu dostal úplně jiné označení, než se čekalo

S ohledem na tradici se všeobecně očekávalo, že nový snapdragon dostane označení 875. Současný model se jmenuje 865, předchozí 855, 845, 835. Jenže Qualcomm, který novinku oznámil prvního prosince v rámci své výroční konference, ho označil jako Snapdragon 888.

Tři osmičky v označení jsou kvůli čínským zákazníkům, pro které je to šťastné číslo. Ale je to vlastně jedno, označení 888 se bude i prostě lépe pamatovat. Novinka je každopádně prvním top snapdragonem s již integrovaným 5G modemem a zvládne obnovovací frekvenci displeje až 144 Hz. Na technické detaily byl Qualcomm ovšem skoupý.



Společnost nicméně zveřejnila první nasazení Snapdragonu 888 – dojde k němu v chystaném Xiaomi M11. Ukázala i seznam dalších výrobců, v jejichž smartphonech by se procesor měl objevit: Lenovo, Motorola, Asus, LG, všechny značky koncernu BBK Electronics, Meizu nebo ZTE a Nubia. Ano, chybí Samsung, který nejvýkonnější snapdragon tradičně nasazoval do top modelů řad S, Note a Z.

Vysvětlení není známé, možná už snapdragony používat nebude a všem zákazníkům naservíruje příští top modely s vlastními čipy Exynos. Což doposud dělal jen s částí světového trhu (především v Evropě, k nelibosti zákazníků). Přitom podle posledních informací by právě Samsung měl nové Snapdragony 888 vyrábět, vyhrál výběrové řízení Qualcommu na jejich produkci.



Příští rok bude na poli mobilních čipů velmi zajímavý. Všeobecně budou přibývat procesory s podporou 5G i v nižších kategoriích, ale to nejzajímavější se bude odehrávat u procesorů pro telefony nejvyšší třídy.

Ze hry jsou čipy Kirin od Huaweie, tomu je v podstatě nesmí nikdo vyrábět. Ve hře tak zůstávají procesory Applu, Samsungu a Qualcommu. Velmi aktivní je v poslední době i MediaTek a jeho řada Dimensity vypadá velmi nadějně, ale na úplnou špičku to nestačí. Třeba proto, že tři uvedení konkurenti budou špičkové typy vyrábět nejnovější 5nm technologií.



MediaTek používá zatím maximálně aktuální 7nm výrobní proces, ale jeho čipy jsou už nyní na trhu jediné, které umí 5G na dvou SIM (v Česku zatím v jediném případě u Realme 7 5G). I proto je bude pravděpodobně ve zvýšené míře používat Huawei do svých modelů v kombinaci s čipy Qualcommu. Ale jen s těmi bez 5G, tak alespoň zní poslední informace o povolení americké administrativy v rámci embarga na čínskou značku.

První 5nm procesor na trhu je A14 od Applu, najdeme ho například ve všech nových iPhonech 12. Samsung 5nm procesem bude vyrábět procesory Exynos 1080, který už je představený (více viz Čip od Samsungu bude mít fenomenální výkon, chce ho konkurence), a Exynos 2100, na jehož premiéru se stále čeká. Přitom už ten „slabší“ se podle prvních úniků a benchmarků blíží výkonu nového top snapdragonu od Qualcommu (více viz Jedna paní povídala. Exynosy mají porážet dosud výkonnější snapdragony). Exynos 2100 by pak měl být nejvýkonnějším čipem příštího roku, ale to se samozřejmě teprve uvidí.