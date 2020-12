Víte, jaký procesor máte v telefonu? Vyznejte se v čipech ze série Snapdragon

Procesory od firmy Qualcomm jsou v mobilním světě mimo uzavřený ekosystém Applu asi nejproslulejší a těší se velké popularitě. Ať už si kupujete levnější mobil, slušnou střední třídu či prémiový model, má pro vás Qualcomm s nějakým snapdragonem odpověď. Na současném trhu jich je dokonce přes dvacet.



Qualcomm je americká firma se sídlem v kalifornském San Diegu. Založena byla v roce 1985, kdy se zaměřovala na satelitní komunikace. Postupem času se však vyprofilovala jako přední výrobce polovodičů a mikročipů. Jejich procesory využívá drtivá většina výrobců telefonů s Androidem: Samsung, Xiaomi, Oppo, Sony, Nokia, Motorola a další.

Abyste se mohli lépe orientovat v současné produktové řadě, připravili jsme tabulku, ve které si můžete dohledat stáří aktuálně prodávaných modelů, jejich výrobní proces, počet jader a podporu 5G sítí.



K tabulce nejprve pár vysvětlení. Výrobní proces je uváděn v nanometrech a jde o rozměry jednotlivých tranzistorů, kterými jsou čipy osazeny. Čím menší číslo, tím více jsou čipy úspornější a efektivnější. Souvisí s tím také úspora místa na desce a prostor pro osazení více jádry (to zatím platí spíše u počítačových čipů).

Počet jader sám o sobě není indikátorem toho, jak moc výkonný procesor je, záleží na mnoha faktorech. Část procesorů má různé typy jader uzpůsobených na odlišné podmínky. U modelů s 4+4 jádry to například znamená, že procesor je vybaven čtyřmi úspornými jádry a čtyřmi výkonnými. Pokud se dělí hned na tři kategorie, pak je to na nejvýkonnější, standardní a úsporné.

U podpory 5G sítí je možné, že narazíte na telefon, jehož samotný procesor od Qualcommu sice 5G nepodporuje, ovšem je vybaven externím modemem, který je k tomu už uzpůsobený. To platilo zejména u modelů z minulých let, kdy se ještě nedařilo samotný 5G modem integrovat do čipu procesoru, jelikož byl zkrátka moc veliký. Novější čipy už jsou lépe prostorově optimalizované, a proto pojmou i samotný 5G modem.