Ostrý začátek roku. Samsung bude soupeřit se silnou konkurencí od Xiaomi

Mobilní svět měl v prvním pololetí dvě stálice: veletrhy CES v lednu a MWC na přelomu února a března. Výrobci s tím počítali a novinky ukazovali buď přímo na těchto akcích a nebo naopak si to nejlepší schovávali na vlastní velkolepé premiéry.

Tak třeba Samsung obvykle špičkovou řadu S představoval buď v Barceloně na MWC, nebo v březnu. Poslední dva roky však premiéru předsunul těsně před veletrh MWC. Letos ovšem veletrhy řešit nemusí. CES bude online, veletrh MWC je zatím předběžně přesunutý na konec června. Ale to je v současné pandemii koronaviru jen teorie.

Samsung tak nebude na nic čekat a plánuje premiéru řady S21 už na polovinu ledna. Loni by to kolidovalo s koncem CESu, letos je to jedno, stejně to bude jen online představení.

Do premiéry tak zbývá už jen měsíc a půl, takže není žádným překvapením, že o novinkách už uniklo hodně informací. Ať už ohledně nezvyklého fotomodulu, který je součástí rámu telefonu, a nebo že zpředu bude mít symetrický design. Dokonce by některý z modelů měl podporovat stylus, i když v telefonu pro něj nebude místo.

Samsung si brzkou premiérou chtěl udělat náskok před konkurencí, jenže podle posledních informací to vypadá, že hned v lednu přijde jeden z nejvážnějších konkurentů nových Samsungů S21. Bude jím Xiaomi M11 a parametry bude mít výborné.

Bude to první telefon s procesorem Qualcomm Snapdragon 888, který Qualcomm představuje právě nyní, na začátku prosince. Konkurenční samsungy by měly mít vlastní čip Exynos 2100, který ještě představený nebyl. Doposud Samsung řadu S osazoval jak snadragony tak exynosy, a to podle trhů, ale je možné, že S21 bude mít jen exynosy.

Ale zpět k Xiaomi M11. Telefon by měl mít panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a s rozlišením UHD+. K tomu 50Mpix fotoaparát a 100W nabíjení. Ale Xiaomi představí jistě víc modelů řady M11 a zatím není jasné, kterému modelu uvedené parametry budou patřit.

Během prvního kvartálu představí top modely i značky z koncernu BBK Electronics. Oppo nás zatím nemusí příliš zajímat, ale OnePlus 9 bude jistě zajímavý telefon. Opět by měl mít Snadragon 888, špičkový displej a možná i nějakou technickou vychytávku.