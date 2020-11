Vždycky vystrčený. Řešení foťáku chystaných Samsungů S21 je zvláštní

Známý únikář Ice Universe zveřejnil dvě fotografie krytů na dva z modelů samsungů řady S21. Ty Samsung představí netradičně brzo, místo obvyklého únorového či březnového termínu by jejich premiéra měla proběhnout už v polovině ledna.

Do premiéry tak zbývají jen dva měsíce, a tak se objevuje stále více podrobností o novinkách. A nejvíc vášní budí neobvyklé řešení fotomodulů všech modelů, tedy pravděpodobně S21, S21+ a S21 Ultra. Což by odpovídalo stejné sestavě, jaká je u letošní generace S20.

U novinek by měl být hlavní fotomodul součástí šasi telefonu, proto je celá sestava i designově vystrčená až na levý horní roh zad telefonu. Hrana fotomodulu tak bude součástí rámu přístroje.

Designově to vypadá zajímavě, určitě jde o odlišení od většiny přístrojů na trhu, které mají modul s objektivy více integrovaný do zad přístroje, ať už je uspořádání objektivů jakékoliv. V případě Samsungů S21 však designová stránka věci bude mít i praktické dopady.

Jak ukazují fotky krytů, horní roh telefonu nebude vůbec chráněný. V krytech je výřez na celý fotomodul až do boku a horní hrany telefonu. Pokud tak přístroj i v krytu spadne právě na tento roh, asi to nedopadne dobře. Jedině, že by celá část byla z nějakého odolného kovu, i tak je ale pravděpodobné alespoň vizuální poškození.

Na snímcích jsou jen pevná (kožená) pouzdra, je možné, že nějaký gumový či plastový bumper bude mít i ochranu rohu.

Zatím není známo, jak to Samsung vyřešil, podrobnosti zatím k dispozici nejsou. Ale týkat se to bude všech modelů. S21 a S21+ budou mít sestavu s třemi vertikálně umístěnými objektivy, více do plochy zad pak zasahuje blesk (hnědý kryt). Pro ten pak musí být v pouzdře další výřez. Model Ultra má sestavu čtyř objektivů, takže výřez v pouzdře musí být ještě větší, což ukazuje druhá fotografie (modrý kryt).

Únikáře Ice Universe uvádí, že sestava fotoaparátů bude zřejmě stejná jako u letošních modelů řady S20, jen s drobnými vylepšeními.