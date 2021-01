Posmíval se Applu, že nemá nabíječku. Teď Samsung dělá to samé

Apple se s loňskými iPhony rozhodl skoncovat s nabíječkami a sluchátky v balení svých smartphonů, přičemž podle všeho se tento trend rozšíří i na balení se staršími, ale nově vyrobenými modely. Krátce po uvedení nových iPhonů se Samsung tomuto kroku smál, když na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, ve kterém byl mimo jiné obrázek nabíječky s popiskem „V balení s vaším Galaxy“.

Takové rýpnutí do Applu není ze strany Samsungu ničím neobvyklým, ale trochu neobvyklé je, jak rychle se tentokrát celá věc obrací mírně proti korejské firmě. Už v prosinci Samsung tento příspěvek ze sociálních sítí stáhl, což naznačilo, že se chystá k něčemu podobnému. A představení modelů Galaxy S21 to potvrdilo: nabíječka a sluchátka v balení chybí, stejně jako u nových iPhonů.

Jde o ekologii?

Podobně jako u Applu zdůvodňuje Samsung tento krok ekologií: vyrobí méně nabíječek a balení s telefonem může být menší (i když do krabičky by se nabíječka stále vešla a kdyby Samsung opravdu chtěl, mohla by krabička mít klidně poloviční tloušťku), nicméně podivný pocit z toho, že Samsung opakuje kroky Applu, za které se mu smál, zůstává. Faktem je, že absenci nabíječky kompenzuje Samsung nižší cenou, co se chybějících sluchátek týče, láká firma alespoň v předobjednávkách na bezdrátová sluchátka zdarma.

Právě odstranění sluchátkového jacku bylo před lety jedním z dalších významných důvodů pro rýpnutí si do Applu, přesto pak Samsung tento konektor prakticky ze všech svých lepších modelů odstranil a tento trend drží dodnes. Vtipkování na úkor Applu tak působí skutečně zvláštně, to poslední obzvlášť, jelikož mezi onou legrací a krokem, ze kterého si Samsung „střílel“, aby ho pak sám učinil, neuplynuly ani tři měsíce.

Paměťovky? Zapomeňte

Navíc poměrně „v tichosti“ Samsung novým modelům S21 sebral i slot na paměťové karty microSD. Ty iPhony nikdy nepodporovaly a špičkové modely s Androidem takto měly dlouho navrch, ale i to teď u Samsungu končí. Paměťovky nepodporují ani jeho smartphony s ohebnými displeji Galaxy Z Fold 2 a Galaxy Z Flip, takže je to opět jasný trend. I tady se Samsung brání, že paměťové karty jsou něco, co uživatelé využívali čím dál méně, takže to většina ani nepocítí, nicméně určitá pachuť zůstává.

Veškeré tyto kroky jsou ovšem z pohledu Samsungu logické: odstraněním nabíječky a sluchátek z balení podpoří prodej příslušenství a potenciálně navýší zisky. A i když se zdá, že odstranění slotu na microSD (Samsung tyto karty také vyrábí a prodává) jde proti této logice, není tomu tak. Firma tím samozřejmě podpoří uživatele v tom, aby si v případě potřeby buď koupili dražší verzi telefonu s větší porcí paměti (příplatek je vyšší než u paměťové karty) nebo aby si zakoupili nějaké online úložiště.

Tady má Samsung partnerství s Microsoftem a je více než jisté, že za to, když si uživatel telefonu Galaxy pořídí kapacitu v cloudovém úložišti OneDrive, dostane nějaký ten desátek.

Na druhou stranu Samsung přeci jen své uživatele staví do trochu lepší role než Apple. Jak jsme zmínili, absenci nabíječky (většinou) kompenzuje nižší cena, navíc je tu trochu lepší situace i ohledně kabelu. Samsung k modelům Galaxy S21 přibaluje kabel s USB-C konektorem na obou koncích, což je řešení, které měly už loňské modely S20 a prakticky všechny lepší loňské modely Samsungu, které ještě měly nabíječku v balení.

Do košíku přihoďte nabíječku

Nabíječku s USB-C výstupem tak řada uživatelů má, byť třeba majitelé modelů Galaxy S10 s USB-A kabelem a výstupem se koupi nové nabíječky – nebo kabelu - (pokud nechtějí, či nemohou používat starý kabel, který už to může mít po dvou letech za sebou) nejspíš nevyhnou. Apple nové iPhony vybavil rovněž kabelem s USB-C na jednom konci (a Lightningem na druhém), jenže doteď všude dával USB-A kabel. Kdo si tedy koupí některý z iPhonů 12, musí buď použít nabíječku a kabel ze starého telefonu, nebo k novému kabelu nabíječku přikoupit.

Co se paměti týče, Samsungy Galaxy S21 začínají na kapacitě 128 GB, zatímco levnější iPhony 12 mají stále jen 64 GB vnitřní paměti. U dražších modelů a vyšších kapacit se ovšem rozdíly stírají.

Kroky Samsungu kopírující Apple se nám líbit nemusí, ale nic s tím nenaděláme. Na druhou stranu by se Samsung mohl přestat do Applu kvůli jeho tahům, které stejně dřív nebo později okopíruje, navážet. Obzvlášť, když přeci jen má prvky, které iPhony nenabídnou: třeba malý průstřel místo velkého výřezu, umí nabídnout ohebné displeje nebo displeje s vyšší obnovovací frekvencí a další různé drobnosti.