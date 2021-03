Samsung představil nástupce prodejního hitu. Je levnější než předchůdce

Samsungy Galaxy řady A jsou jedním ze základních pilířů nabídky značky. U nás na trhu a v podstatě v celé Evropě hrají roli cenově dostupných modelů, pokrývají spektrum od relativně levných smartphonů až po dražší kousky střední a vyšší střední třídy. Loni byl mezi nimi hitem model Galaxy A51, který se stal vůbec nejprodávanějším smartphonem korejské značky.

Podíl samotného tohoto modelu na trhu smartphonů činil podle analytické společnosti Strategy Analytics loni v prvním pololetí 2,3 %, což je vlastně víc, než kolik prodají některé věhlasné značky všech svých smartphonů. I v Česku byl model A51 hitem a stal se nejprodávanějším samsungem u nás. Následovaly ho modely A20e a A41. To ukazuje, jak je modelová řada A pro Samsung důležitá: v Česku a na Slovensku loni prodal Samsung celkem 1,2 milionu kusů smartphonů této modelové řady. Celosvětově tvoří řada A z hlediska počtu prodaných kusů 70 % prodejů korejské značky.

Je tak zcela logické, že letos Samsung na úspěšné modely řady A navazuje novými modely. Tím stěžejním je typ A52, přímý nástupce loňského prodejního hitu. Změny jsou spíš kosmetického rázu, ostatně na osvědčeném receptu není asi nutné cokoli zásadně měnit, takže novinka představuje jakýsi pozvolný pokrok.



Nový hit

Podle čeho letošní právě představované modely řady A bezpečně poznáte, je mírný posun v designu sestavy fotoaparátu. Zatímco loňské typy ji mají zasazenou v leskle černém skleněném rámečku, letošní novinky sahají po provedení v barvě těla celého telefonu, přičemž výstupek je součástí výlisku zad, takže tu nejsou žádné ostré hrany. Galaxy A52 a jeho sourozenci tak vypadají na první pohled velmi elegantně. Těla telefonů jsou navíc vyvedena v matné povrchové úpravě a k dispozici budou čtyři barvy: bílá, černá, fialová a světle modrá.

Nový Samsung Galaxy A52 má stejně jako předchůdce čtyři čočky v hlavní sestavě fotoaparátu. Primární snímač dostal nově rozlišení 64 megapixelů (předchůdce jich měl 48), nechybí ani optická stabilizace obrazu, což je také důležitá novinka. Dál už je ale sestava shodná s předchůdcem, širokoúhlý foťák je dvanáctimegapixelový a zbylé dva snímače mají rozlišení pět megapixelů: jeden slouží pro pořizování makro snímků, druhý ke sběru dat o hloubce ostrosti. Čelní foťák v průstřelu zůstal u rozlišení 32 megapixelů.

Kromě drobných hardwarových změn slibuje Samsung u fotoaparátu řadu pokročilých funkcí ze špičkových modelů Galaxy S: nově třeba včetně plně manuálního režimu pro natáčení videa, špičkový noční režim s detekcí focení z ruky nebo stativu, video až ve 4K rozlišení (30 FPS) nebo 30 různých optimalizovaných scénářů snímání.



Posunem prošel také displej. Nadále je to SuperAMOLED panel s integrovanou čtečkou otisků prstů, ovšem nově disponuje obnovovací frekvencí 90 Hz, což zvyšuje plynulost překreslování obsahu. Rozlišení zůstává na hodnotě 2 400 x 1 080 pixelů. Kapacita baterie posílila na 4 500 mAh (A51 měl 4 000 mAh), rychlost nabíjení vzrostla na 25 W (předchůdce 15 W) a hodně lákavou novinkou je odolnost vůči vodě a prachu odpovídající certifikaci IP67. Své vlastní procesory Exynos tentokrát vyměnil Samsung za Snapdragony od Qualcommu, konkrétně je Galaxy A52 poháněn procesorem Snapdragon 720G v kombinaci se 6 nebo 8 GB RAM. Samsung v Česku nabídne obě verze, tu „základní“ za 8 999 korun (to je o 500 korun méně, než na kolika začínal A51) a bude mít 128 GB uživatelské paměti, za 10 799 korun získají zákazníci verzi s 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti (slot na microSD nechybí).

5G brácha a větší model

Kromě těchto dvou variant se bude model Galaxy A52 prodávat i ve variantě s podporou 5G sítí. Tato verze vyjde na 10 999 korun a výbava (včetně kapacity paměti) je v podstatě totožná se „základním“ A52 bez 5G. Změny jsou jen dvě a relativně drobné: ta první jev procesoru, A52 G5 je poháněn Snapdragonem 750G. Druhá pak u displeje, u A52 5G je k dispozici ještě vyšší obnovovací frekvence, 120 Hz. Vše ostatní, například včetně rozměrů 159,9 x 75,1 x 8,4 mm i hmotnosti 189 gramů zůstává shodné s běžným A52.

Další představenou novinkou je Samsung Galaxy A72. Tentokrát je to opět model bez podpory 5G, v podstatě jde o zvětšený A52 s několika dalšími drobnými změnami ve výbavě. Displej narostl na úhlopříčku 6,7 palce, obnovovací frekvence 90 Hz zůstává. Taktéž foťák se stabilizací, u něj je ale senzor pro hloubku ostrosti nahrazen osmimegapixelovým snímačem s teleobjektivem, který má trojnásobné přiblížení.

Celkově pak tento model zvládne až třicetinásobný digitální Space Zoom. Baterie modelu A72 má kapacitu 5 000 mAh. Odolnost vodě, Snapdragon 720G nebo čtečka otisků v displeji také zůstávají. Rozměry Galaxy A72 povyrostly na 165 x 77,4 x 8,4 mm, hmotnost na 203 gramy. Galaxy A72 je nejdražší z novinek, Samsung si za něj žádá 11 999 korun. Všechny novinky budou k dispozici ve čtyřech barvách, jen dražší A52 s větší pamětí koupíte jen v černé a modré.

Tyto nové modely se u nás začínají prodávat ihned po představení, tedy právě teď. Samsung na začátek prodeje láká na akci, kdy zákazníci mohou ke svému telefonu zdarma získat sluchátka Galaxy Buds+. Nabídka platí pro všechny tři modely, tedy A52, A52 5G a A72 a to do 11.4. nebo do vyprodání zásob (čímž Samsung naznačuje, že na vás sluchátka nemusí zbýt, pokud budete otálet).

Kromě těchto představil Samsung před časem ještě i cenově dostupnější zástupce řady Galaxy A. Konkrétně modely A32 a A32 5G. Model s podporou sítí páté generace se u nás již prodává za 7 990 korun, typ A32 by jej mohl následovat. Otázkou je, jestli bude levnější, oba modely se totiž dost liší ve výbavě: A32 5G ji má vlastně chudší – třeba jen HD displej namísto Full HD, hlavní foťák se 48 megapixely namísto 64 nebo čtečku otisků prstů na boku namísto v displeji (ten je totiž u 5G typu TFT, zatímco 4G verze A32 má Super AMOLED).