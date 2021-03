Nové samsungy se zdají drahé, přitom jsou ve své třídě skoro nejlevnější

Samsung A52 bude v základní variantě stát 8 990 Kč, dražší model A72 pak 11 990 Kč. To jsou na telefony střední třídy relativně vysoké ceny. Je zde velká konkurence, a především čínské značky jako Xiaomi nebo Realme dokážou ceny tlačit dolů.

Jenže když se podíváme pečlivěji na výbavu nových samsungů a porovnáme ji s konkurencí, tak zjistíme, že doporučené ceny nejsou zdaleka tak vysoké, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Nejprve ovšem musíme připomenout, že ke všem novinkám dává Samsung jako zaváděcí bonus bezdrátová špuntová sluchátka Buds+, která jinak stojí 2 800 korun. Tato akce platí do 11. dubna, nebo do vyprodání zásob.

Nižší ceny než loni

Je také nutné připomenout, že Samsung alespoň v minulých letech připravoval skoro každý měsíc nějaké slevové akce, ať už přímé slevy, cashback nebo v jiné podobě. A právě model A51 se do těchto slev dostával docela často. A ještě jedna poznámka, loni model A51 startoval na 9 490 Kč, tedy o 500 korun dráž než letošní nástupce. Model A71 stál loni po představení 12 990 Kč, letošní nástupce vyjde na 11 990, tedy o tisíc korun levněji. A třetí aktuální novinka A52 5G vyjde na 10 790 Kč, předchůdce A51 5G startoval na 11 990 Kč.

Loňské modely za vysoké zaváděcí ceny slízly nejeden kritický komentář. A vlastně po právu, v kontextu jejich výbavy byly ceny nastavené opravdu vysoko. Ale jak jsme již uvedli, časté slevy to dokázaly úspěšně kompenzovat.

Letos je však situace jiná. Ceny jsou nastaveny níž, a především ve výbavě je několik prvků, které jsou ve střední třídě výjimečné. Na první pohled to nemusí být zřejmé, základní parametry jsou dnes u většiny telefonů střední třídy velmi podobné nebo jsou stejné. Platí to o rozlišení displeje, paměti, zhruba o procesorech, baterii a dalších položkách výbavy. V několika ohledech jsou však nové samsungy výjimečné.

Začít můžeme u tradiční vlastnosti samsungů s výjimkou těch nejzákladnějších. Jsou to AMOLED displeje. Ještě donedávna v nižších třídách výjimka. Nyní se AMOLED panely rozšířily i do levných telefonů, ale samozřejmostí nejsou. Všechny novinky Samsungu je mají, tudíž to můžeme považovat za přednost.

Ve své třídě výjimečné funkce fotoaparátu

Ale to hlavní najdeme u fotoaparátu. Všechny nové modely mají na hlavním snímači optickou stabilizaci obrazu, což stále je vlastnost drahých mobilů. Nemívají ji ani cenově dostupné top modely čínských značek, které se pyšní nejvýkonnějšími procesory.

Aktuálně je na českém trhu nejlevnějším telefonem s optickou stabilizací fotoaparátu Realme X3 Superzoom za 7 990 Kč (ovšem nemá ji na hlavním snímači). Což je výprodejová cena, původně stál tento model skoro 15 000 korun. A dalším v pořadí je už novinka A52. Další modely s optickou stabilizací stojí minimálně 11 000 korun a není jich mnoho. Takže i Samsung A72 můžeme považovat za jeden z nejlevnějších smartphonů s optickou stabilizací obrazu.

A u Samsungu A72 ještě zůstaneme. Tento model má i teleobjektiv s optickým přiblížením a i na tomto objektivu má optickou stabilizaci obrazu. I v tomto směru najdeme jedinou levnější alternativu, opět je to výprodejové Realme X3 Superzoom (na trhu jsou i levnější telefony s teleobjektivem, ale bez optické stabilizace na jakémkoliv snímači). A za stejnou cenu jako Samsung lze pořídit taktéž výprodejový Huawei P30.

Pokud tedy zákazník dává důraz na fotoaparát, má v novinkách Samsungu jedny z nejlevnějších možností, jak získat optickou stabilizaci obrazu, případně teleobjektiv opět s optickou stabilizací. Obě funkce samozřejmě nezaručují, že telefony budou dobře fotit. To brzy vyzkoušíme. Ale pokud v tomto směru neudělal Samsung nějaký kiks, tak by optická stabilizace a případně teleobjektiv měly být jednoznačným přínosem.

Naopak můžeme Samsungu vyčíst použití procesoru Snapdragon 720G (model A52 5G má čip Snapdragon 750G). Ne že byl slabý, ale v dané třídě lze najít i výkonnější čipy. Celkově je však výbava novinek zajímavá a v tomto kontextu jsou ceny vlastně velmi příznivé.