Samsung už připravuje nástupce hitu A51 a většího modelu A71

Známý únikář Evan Blass zveřejnil obrázky chystaných Samsungů A52 5G a A72 5G. To budou s největší pravděpodobností příplatkové verze modelů A52 a A72, alespoň letos tomu tak bylo. Je však možné, že příští generace bude mít podporu 5G v základu, i když s ohledem na cenu je to méně pravděpodobné u A52 než u A72.

Ale s ohledem na design by to mělo být jedno, letošní dvojice A51 a A51 5G vypadají skoro stejně, ač při velmi detailním porovnání obou modelů vedle sebe lze velmi drobné rozdíly najít. V principu jsou to však vzhledově stejné telefony. A stejné by to mělo být i u příští generace.



Dodejme, že v Česku se prodávají základní A51 a A71, později přibyla varianta A51 5G, naopak A71 5G se na českém trhu nenabízela. Jak to bude u nástupců, není v tuto chvíli známo, oficiálně je výrobce ještě nepředstavil. Ale nemusí to trvat dlouho, představit je může například v rámci veletrhu CES, který začne 11. ledna.

Letos bude jen online, ale Samsung tam tradičně tiskovou konferenci mít bude, tak je možné, že se novinky objeví právě tam. Možnou nápovědou jsou i aktuální výprodejové ceny modelů A51 a A71, takže se nabízí, že příchod nástupců je za dveřmi. První uvedený model se prodává za 6 990 Kč, tedy o 2 500 korun méně než při jeho uvedení na trh. Druhý dnes stojí 8 990 Kč, původní cena byla o 3 000 korun vyšší.



Jestliže design A51 a A51 5G je v podstatě stejný, hardware se liší. Logicky přítomností podpory 5G u druhého, což znamená i jiný procesor a větší operační paměť. Výsledkem je výrazně vyšší výkon modelu 5G (více viz Stejné jméno i tělo. Za příplatek získáte perspektivnější smartphone). Jestli to však bude platit i u nástupců, to je otázkou. Letos výrobce omezoval nedostatek vhodných levnějších čipů s podporou 5G, příští generace už budou mít výběr větší.

Chystané modely A52 5G a A72 5G se od sebe vzhledově také nikterak zásadně neliší a vlastně velmi výrazně navazují na design letošních modelů. Hlavním rozdílem je velikost daná použitým displejem. Menší A52 5G bude mít panel s úhlopříčkou 6,5 palce, větší A72 5G dostane 6,7" displej. V obou případech to bude SAMOLED panel.



Oba telefony dostanou čtyři objektivy hlavního fotoaparátu, kdy hlavní snímač by měl mít rozlišení 64 Mpix. Další bude širokoúhlý a zbylé dva poslouží pro makro a hloubku ostrosti. Čtečka otisků prstů bude v displeji, který bude mít průstřel pro čelní kameru.

Podrobné parametry zatím známé nejsou, ale je zjevné, že do nějakých zásadních inovací se Samsung pouštět nebude. Ostatně bylo by to zbytečné, řada A se totiž prodává dobře a je pro výrobce stále důležitější.