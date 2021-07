Prodejní trhák, který je vyprodaný. Test Samsung Galaxy A52 a A52 5G

Plusy a mínusy Proč koupit? elegantní design

povedený fotoaparát

vyvážená výbava

odolnost vodě a prachu

Proč nekoupit? u 5G verze vyšší cena

nízko umístěná čtečka otisků

pro někoho větší rozměry

Kdy? V prodeji Za kolik? 8 990 Kč (A52), 10 990 Kč (A52 5G)



Vyprodáno. To hlásí některé české e-shopy i oficiální obchod Samsungu. Další jsou však na cestě. Sehnat oblíbený Samsung Galaxy A52 nebo jeho variantu s podporou 5G sítí prostě nemusí být jednoduché: je to prodejní hit a když se k tomu přidají aktuální světové potíže s logistikou a také určitý nedostatek některých čipů, ocitáme se v neobvyklé situaci: telefon, který je prozatím u nás letos nejprodávanějším kouskem, je k sehnání trochu se štěstím.

Ano, můžete se místo něj poohlédnout u konkurence. Jenže Samsung Galaxy A52 je opravdu povedený smartphone a podle nás je po právu prodejním hitem. Cenu Samsung příliš nenadsadil, přitom umí oproti konkurenci nabídnout i něco navíc (alespoň na papíře) a k tomu je to vlastně telefon několika tváří. Zatímco loňský Galaxy A51 lákal na své vcelku konzervativní pojetí, na které slyší drtivá většina zájemců, letošní modely A52 umí oslovit i ty, kdo chtějí vyčnívat z davu. Loňský model se sice nabízel i ve výraznějších barvách (modrá a růžová), ale ty v letošním provedení (pro změnu fialová a modrá) prostě vynikají tak nějak víc. Celkově je podle nás A52 ještě zajímavější, než předchůdce.

V čem je lepší?

Samsung s příchodem letošních modelových řad sblížil svou špičkovou řadu Galaxy S a nejlepší modely střední třídy Galaxy A. Ano, částečně jde toto sblížení na vrub tomu, že u modelů Galaxy S korejský výrobce ubral třeba zahnuté displeje nebo kov a sklo, ale částečně je to i díky funkcím a výkonu. Takže letošní modely A52 sice jasně spadají do střední třídy a je vidět, že oproti top modelům tu ústupky jsou, ale Samsung se rozhodl nabídnout některé zajímavé funkce, které byly doposud vyhrazeny těm nejlepším smartphonům.

Oproti loňským typům se nám hodně líbí i styl letošních modelů. Zatímco u špičkových Galaxy S na nás design s novým výrazným výstupkem fotoaparátu působil mohutně a museli jsme si na něj zvykat, provedení modelů Galaxy A52 je velmi elegantní. Ano, i tady je vidět, že Samsung zvolil celkově trochu mohutnější pojetí, to je určitý odklon od starších modelů, které díky svým liniím a zpracování působily lehce a tence. Ale ta mohutnost tu má něco do sebe: modely A52 nejsou obhroublé, působí elegantně a ony tvary a materiály dodávají uživateli určitý pocit bytelnosti.

V zásadě je materiál modelů A52 stejný jako u předchozích A51: plast. Ale v praxi je tu diametrální rozdíl. Zatímco se u A51 výrobce snažil imitovat kov a sklo, tady se o nic takového nepokouší a zejména u provedení zad dává naopak polykarbonátové tělo na odiv. Matné barvy navíc dodávají telefonu na onom pocitu solidnosti, nešpiní se a nepatlají, telefon tak úplně nutně nepotřebuje ochranné pouzdro, které musí chránit řadu jiných telefonů nejen před poškozením, ale právě i záplavou otisků prstů.

Na bílém těle jsou v okolí fotoaparátu snadno vidět nečistoty, které tu ulpívají, ale vzhledem k plynulému a nikoli ostrému přechodu se tu nezachytávají a dají se snadno smést. V ruce působí modely A52 a A52 5G lehce, i když hmotnost 189 gramů je více než 172 gramů u předchůdce. Na fotografiích vidíte konzervativnější bílé a černé provedení, nicméně Samsung nabízí i již zmíněné výraznější barvy, které patří k našim favoritům letošní „áčkové“ řady.

Jak se liší A52 a A52 5G?

Mezi modely jsou jen drobné rozdíly, dané především podporou 5G sítí. Aby mohlo 5G provedení v těchto sítích fungovat, má k tomu určený čipset Snapdragon 750G s podporou všech obvyklých 5G pásem, verze s podporou sítí čtvrté generace se musí spokojit s malinko odlišným procesorem Snapdragon 720G. Drobný rozdíl je i v grafice, 5G verze má Adreno 619, 4G Adreno 618, v praxi asi rozdíl uživatelé nepoznají. Co poznat je, je technický rozdíl u displeje. Snad aby Samsung něčím ospravedlnil a vykompenzoval vyšší cenu 5G provedení oblíbeného modelu, dostal A52 5G displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, zatímco běžný A52 má obnovovací frekvenci 90 Hz.

I to není špatné, 6,5 palcový AMOLED panel s rozlišením 2 400 x 1 080 pixelů s ní patří k tomu lepšímu v dané cenové kategorii, ovšem oněch 30 Hz navíc u 5G varianty je prostě v přímém porovnání vidět. Asi to není nic, co nutně potřebujete a kupovat 5G model jen kvůli displeji nedává smysl, ale kdo si 5G variantu pořídí, dostane příjemný a v praxi tedy skutečně rozpoznatelný bonus.

To je z hlediska odlišností vše. Vizuálně od sebe modely nepoznáte, prodávají se dokonce i ve stejných barvách. Samsung například v Česku prodává jen verze obou modelů se 6 GB RAM, v zahraničí se dají sehnat i varianty s větší porcí. Uživatelská paměť má kapacitu na danou třídu solidních 128 GB a je tu slot na karty microSD (v e-shopu samsungu se dá pořídit i verze v konfiguraci 8/256 GB). V tom jsou vlastně samsungy střední třídy věrné své levnější povaze a „neopičí“ se po prémiových modelech (totéž platí i o přítomnosti 3,5mm jacku pro sluchátka).

Mluvili jste o prémiových funkcích, jaké to jsou?

Po modelech vyšších tříd převzaly letošní typy Galaxy A a především tedy oblíbené modely A52 a A52 5G několik užitečných drobností. Tou první je například odolnost vůči vodě a prachu podle certifikace IP67. Samsung je jedním z prvních, kdo něco takového ve střední třídě vůbec nabízí a určitě je to vítaný posun – přeci jenom, určitá šance, že nechtěná koupel vašemu telefonu neublíží, je moc fajn.

Další prémiovou funkci jsme již zmínili: vyšší obnovovací frekvence displeje. Dobře na nás působí i stereo reproduktory modelů, i to je opět něco, co není ve střední třídě samozřejmostí (na druhou stranu po tom nemusí všichni uživatelé nutně toužit). Drobností bude i podpora – Samsung sice není nejrychlejší v aktualizacích, ale uživatel má určitou jistotu, že u modelů A52 aktualizace získá, u modelů konkurence střední třídy je především aktualizace na nový Android někdy trochu otazníkem. Hlavní vylepšení se však objevují u fotoaparátů. Ty mají letošní modely A52 hned čtyři, u toho hlavního se ovšem objevuje optická stabilizace obrazu, kterou konkurence jen tak nenabídne.

A jak fotí?

Velmi dobře. Pořád jsou to telefony střední třídy, takže špičku rozhodně nepotrápí, ale na druhou stranu došlo v této kategorii v posledních letech z hlediska kvality k významnému posunu. Dokazuje to i nedávno zveřejněný test organizace DxO Mark, ve kterém si 5G provedení A52 připsalo slušné skóre 102 body – to odpovídá top modelům z roku 2018. Ano, Samsung stejně tak v hodnocení DxO Mark ztrácí na některé konkurenty, jako jsou třeba Realme 8 Pro nebo Xiaomi Mi 11 Lite, ale ztráta není dramatická a navíc nemusí být pro uživatele významná.

Ukázka rozsahu zoomu. Za dobrého světla funguje výborně širokoúhlý objektiv i hlavní snímač, zoom je pak jen digitální a zhruba do pětinásobného přiblížení vcelku použitelný. V noci je dobré spoléhat jen na hlavní snímač bez přiblížení

Zdá se totiž, že to, co Samsung nejvíc na fotoaparátech svých modelů „odflákl“, je samotné softwarové zpracování fotek a tedy úroveň detailů – oproti konkurenci je tu trochu více šumu a za dobrého světla méně detailů, jenže to je vlastně něco, co v praxi uživatel nemusí postřehnout: snímky, které většinou putují na sociální sítě nebo jsou prezentovány na displeji telefonu si v plném zvětšení, kdy tyto nedostatky vyniknou, prohlíží málokdo. Čímž Samsung neomlouváme, deficit vůči konkurenci tu je, ale málokdo ho zaznamená.

Ukázka blízké fotografie: první snímek je hlavním objektivem, další s dvojnásobným digitálním přiblížením, třetí je pořízený pětimegapixelovým makro fotoaparátem

Kvalita snímků je jinak celkem vyvážená a je vidět, že optická stabilizace skutečně pomáhá: ať už v akčních scénách za dobrého světla, nebo při fotografování ve světle horším, kdy může telefon použít delší závěrku. Rozdíly se paradoxně stírají v nočním režimu, kde jde hlavně o softwarová kouzla a stabilizace nemusí nutně znamenat výhodu navíc, ale v běžném režimu pomáhá.

Co se parametrů týče, hlavní snímač A52 má rozlišení 64 megapixelů a telefon běžně vytváří šestnáctimegapixelové snímky, v plném rozlišení lze ale v případě potřeby fotografovat také. Širokoúhlý fotoaparát pak má rozlišení 12 megapixelů a opět patří ve své třídě k tomu lepšímu. Další dvě čočky už jsou jen takový bonus: skrývají pětimegapixelový makro fotoaparát (sem tam ujde, ale vyfotit subjekt na plné rozlišení 64 megapixelů a udělat výřez vyjde lépe) a čip pro hloubku ostrosti se stejným rozlišením. Kdo chce optický zoom, musí sáhnout po vyšším modelu A72, který mimochodem není tak nedostatkovým zbožím, jako A52.

Jaká je výdrž baterie?

V obou případech, tedy jak u A52 tak u A52 5G, najdeme v těle telefonu baterii s kapacitou 4 500 mAh. To je v dané třídě solidní porce, která v intenzivním provozu stačí s rezervou na jeden den a v případě uskromnění i na dny dva. Ty opět suverénněji nabídne model A72 s baterií o kapacitě 5 000 mAh. Model podporuje rychlé nabíjení s výkonem 25 W – konkurence opět zvládne víc, ale nabít baterii z nuly na 50 % za půl hodiny rozhodně není špatný výkon. Bezdrátové dobíjení chybí, na to si budeme muset v této třídě ještě asi nějakou dobu počkat.

Je něco, co vám na něm vadí?

Samsung Galaxy A52 není telefon bez ústupků nebo drobných nedostatků, ale nejde podle nás o nic zásadního. Třeba čtečka otisků prstů je na náš vkus umístěna v displeji trochu nízko u spodního okraje, na druhou stranu čtečka funguje dobře. A i když jsme velebili design telefonu, při dané úhlopříčce displeje je trochu zvláštní, že je tělo větší než u loňského modelu: někomu možná nemusí míry 159,9 x 75,1 x 8,4 mm vyhovovat.

Možná je trochu škoda, že tu Samsung nerozdělil strategii a nesáhl třeba u 4G verze k menší úhlopříčce displeje a tedy kompaktnějšímu tělu. Při pohledu do nabídky výrobce to vypadá, jako by už telefon s úhlopříčkou displeje menší než 6,4 palce neuměl vyrobit. Pokud chceme být rýpalové, pak by možná Samsung ohledně prémiových funkcí mohl příště zauvažovat třeba o rychlejší vnitřní paměti, kopírování dat tu zabere více času, než u špičkových modelů. A aktualizace trvají v porovnání s nimi věčnost.

Mám si ho pořídit?

Pokud je zrovna skladem, jsou Samsung Galaxy A52 a jeho sourozenec A52 5G jedněmi z nejlepších smartphonů střední třídy. Nám se trochu víc líbí ještě větší a vybavenější typ A72, ale chápeme, že připlácet za něj nedává většině uživatelů smysl. I když. Galaxy A52 stojí oficiálně 9 000 korun, typ 5G pak vyjde na 11 000, model A72 stojí 12 000 korun. Pokud uvažujete o koupi 5G modelu, možná se o větším typu A72 vyplatí přemýšlet: sice přijdete o podporu sítí páté generace, ale získáte větší displej, foťák s trojnásobným zoomem a větší baterii a to jsou v praxi podle nás zatím zajímavější věci, než 5G. A než bude podpora 5G v našich končinách skutečně v mobilu k něčemu potřeba, telefon do té doby jistě vyměníte.

Co se porovnání s konkurencí týče, je cena samsungů řady A52 vcelku přiměřená. Plus je třeba pamatovat na to, že i když jde o nedostatkové zboží, Samsung poměrně často umí prodeje podpořit různými slevovými akcemi. Pak se možná cena vyrovná třeba i konkurenčnímu Xiaomi Mi 11 Lite, které lze koupit za 8 tisíc korun ve variantě bez 5G a za 9 tisíc s 5G. Realme 8 Pro 5G nemá a stojí také 8 tisíc. OnePlus Nord, které teď dostává nástupce, stojí asi 8 500 korun, trochu zapomenutá Nokia 8.3 5G vyjde na deset tisíc. V podobných cenových relacích pořídíte i několik modelů Motoroly. Cenou se hodně podbízí Poco X3, které stojí 6 500 korun. Celkově však platí, že i díky vyvážené výbavě jsou Samsungy A52 konkurenceschopné. Když k tomu přičteme sílu značky, je vlastně naprosto logické, že jsou z typů A52 prodejní hity.