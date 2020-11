Samsung začne prodávat mobily, se kterými se zatím v Česku neobtěžoval

Ač tomu tak kdysi nebylo, Samsung je dnes prémiová značka. Samozřejmě to platí i u mobilů, a tak se firma v posledních letech příliš neangažovala v kategorii nejlevnějších přístrojů. To se však mění a tento trend dorazí i do Česka.