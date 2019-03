Vodafone rozpoutal kvůli fotbalu cenovou válku. Tarify výrazně zlevnily

Jak zaručit konkurenci na mobilním trhu? Jasný recept pro to nemáme. Ano, regulace (třeba velkoobchodních cen pro virtuální operátory) i nový operátor by mohly být řešením, ale s jistotou to tvrdit nemůžeme. Víme však, že je potřeba především zvrátit současnou rovnováhu na trhu, která tu mezi aktuální trojicí panuje. Jak? Třeba tak, jak se to stalo nedávno ve Španělsku.

Tamní trh byl donedávna podle ceníků operátorů vcelku drahý a ani tam žádná divoká konkurence nepanovala. A to navzdory tomu, že na tamním trhu působí čtyři mobilní operátoři (Movistar, Orange, Vodafone a Yoigo), kteří by měli být zárukou konkurence. Ale vlastně se nic nedělo.

Práva na fotbal

Ovšem až do začátku loňského roku. V rámci loňského veletrhu MWC totiž oznámil šéf španělské pobočky Vodafonu Antonio Coimbra, že operátor přestane ve svém portfoliu nabízet prémiové televizní kanály, které umožňují španělským divákům sledovat nejvýznamnější sportovní události. A to včetně domácí fotbalové ligy La Liga nebo třeba přenosů Ligy Mistrů. Podle Coimbry se náklady na licence za tyto kanály vyšplhaly tak vysoko, že se operátorovi nevyplatí zákazníkům takovou službu nabízet. Zjednodušeně řečeno, z téměř 1,4 milionu zákazníků, kteří si platili jeho televizní služby, nedokázal Vodafone získat tolik peněz, aby se mu práva vyplatila.

Pravda, tato nabídka se týká především pevných linek. Jenže. Ve Španělsku jsou velmi oblíbené kombinované tarify, kdy si zákazník pořídí jak pevnou linku s televizním balíčkem, tak mobilní služby. A navíc, fotbal je tu něco jako náboženství. A tak na sebe nenechaly důsledky tohoto rozhodnutí dlouho čekat: nastal doslova exodus zákazníků.

Čísla jsou vcelku drastická: za první tři čtvrtletí roku 2018 přišel operátor o 108 tisíc zákazníků televizních služeb, 134 tisíc zákazníků pevného internetu a celkem 361 tisíc zákazníků mobilních služeb. To konkurenční Telefónica (Movistar) hlásila jen v srpnu 90 tisíc mobilních zákazníků navíc. Přes letní měsíce pak Telefónica a Orange získali přes 400 tisíc předplatitelů svých televizních služeb.

Lákavější ceny

Na nastalou situaci musel samozřejmě španělský Vodafone reagovat. A to lepšími cenami. U samotných mobilních tarifů se ceny nepohnuly dramaticky, ale z nějakých v přepočtu více než 800 korun za neomezený tarif jsou teď ve Španělsku tyto tarify o něco výhodnější než v Česku. Tak třeba právě Vodafone nabídne zákazníkům tarif Red S s celkem 16 GB dat za částku v přepočtu 617 korun. Yoigo nabízí 8 GB za 694 korun. Přitom v roce 2017 stál podobné peníze u Vodafonu tarif se 6 GB dat a 200 volnými minutami na měsíc, neomezené volání a 10 GB dat bylo za 951 korun.

Na první pohled to není dramatická změna, ale rozhodně jde o zlepšení. Navíc, cenová válka nezuří nijak ďábelsky, je ovšem postupná. A projevuje se třeba u oblíbené kombinované nabídky služeb. Například aktuální akční nabídka španělského Vodafonu přináší pevné připojení s rychlostí 100 Mbit/s (optikou) a mobilní tarif s neomezeným voláním a 16 GB dat za v přepočtu asi 1 080 korun. A za 600Mbit připojení zákazník připlatí jen 180 korun. U české pobočky tohoto operátora stojí jedno mobilní číslo s 10 GB dat, neomezeným voláním a k tomu pevný internet s rychlostí 100 Mbit/s 1 667 korun. Ano, španělská akční cena sice platí jen na půl roku, ale i pak budou španělští zákazníci platit méně než ti čeští (asi 1 542 korun).

Tím ovšem snaha španělské pobočky Vodafonu zastavit odchod zákazníků, a naopak si je něčím zajímavým získat, nekončí. V listopadu totiž operátor sáhl k uvedení nové značky Bit, která má přinášet zákazníkům služby Vodafonu za zvýhodněné ceny. Pod značkou Vodafone Bit lze ve Španělsku získat dva tarify: mobilní tarif s neomezeným voláním a 25 GB mobilních dat za cenu v přepočtu asi 642 korun a tento tarif v kombinaci s pevným optickým připojením (100 Mbit/s) za dvojnásobek. Samotný mobilní tarif je navíc bez úvazku.

Čas uklidnění

A to už je nabídka, která by mohla i českou mobilní bouři dostatečně uklidnit. Ostatně, možná k tomu aktuální situace v Česku nakonec spěje. Jednání premiéra Babiše s operátory zatím sice konkrétní výsledky nepřineslo a jestli je přinese, bude to ještě trvat. Jenže operátorům nic nebrání v tom, aby po letech opět předvedli další „tarifní revoluci“.

Tentokrát stačí prostě do stávajících kritizovaných tarifů za zhruba 700 korun přidat tak dalších 10 GB dat navíc, čímž by se místní nabídka dala lépe srovnávat s tou evropskou. A ty stávající neomezené tarify by mohly zlevnit tak na 60 % jejich dosavadní ceny. Něco podobného před lety se zavedením neomezených tarifů v Česku zafungovalo a zloba zákazníků na pár let polevila.

Jenže to by se z toho vlastně čeští operátoři dostali vcelku lacino. A z dlouhodobého hlediska by to problém minimální konkurence nevyřešilo. A tak je potřeba české operátory prostě nějakým způsobem „rozhodit“. Pravda, fotbalem to nepůjde, ale třeba na něco ČTÚ či politická reprezentace konečně přijdou.