Nový systém pro iPhony je plný vylepšení. Je rychlejší a má tmavý režim

Apple tradičně podporoval nový systém i na hodně starých modelech. Vždyť minulý systém iOS 12 dostal i iPhone 5s z roku 2013. To nový systém iOS 13 tak do historie nejde a nejstarším modelem, na který si ho uživatelé mohou nahrát, je iPhone 6s. A pro mnohé je dobrou zprávou, že ho dostane i hodně populární levný iPhone SE, ač to už také není žádný junák. V rámci trhu je tato politika Applu v podstatě neuvěřitelná, stále dodává nový systém pro telefony z roku 2015.

Novinek je v novém systému s číslicí 13 plno. Že nově podporuje všech 22 indických jazyků, nebo je podporovaná predikce pro kantonštinu, nás asi příliš zajímat nemusí, ale většinu nových funkcí využijeme i v Česku. Stále však chybí podpora češtiny u virtuální asistentky Siri. A to už byla uvedena v roce 2011.

Začněme tmavým módem. Ten je příjemný pro oči při horším osvětlení a celkově vypadá elegantně. iOS 13 umožňuje ruční aktivování nebo automatické. A to při soumraku či v libovolně nastavitelný čas. K dispozici jsou čtyři nové tapety, které automaticky změní vzhled při přepnutí z jednoho režimu do druhého. Tapeta se může ztmavit automaticky v závislosti na intenzitě okolního světla.

Nová je galerie fotografií. Ta má nové rozhraní pro přehlednější a snaží prohlížení. Pomocí umělé inteligence nový systém nabídne ty nejlepší fotografie z různých dnů, měsíců či celého roku. Odfiltruje duplikáty a rozpozná vizuálně nezajímavé snímky jako jsou ofocené jízdenky nebo podobný „balast“. Vylepšením prošlo inteligentní vyhledávání, které opět pomocí umělé inteligence rozpozná, co na fotografii je. Troufáme si říci, že Google toto zvládá lépe. Šikovná je funkce, která u fotografií z alba Lidé s uvedeným datem narození v den narozenin jejich snímek zvýrazní.

Vylepšené jsou rovněž možnosti úprav fotografií a videí. Ty jsou opravdu široké. zejména u videí v nejvyšší kvalitě a rozlišení. I když Apple upozorňuje, že iPhonů starších než model XR se mohou týkat omezení. U novějších iPhonů od modelů XR a XS lze editovat intenzitu nafocení portrétů. Nový je efekt high-key pro velmi efektní černobílé portréty na bílém pozadí. Ten má být dostupný počínaje modelem XR a novějšími iPhony. Jelikož se iPhone XR začal prodávat později než modely XS, tak nevíme, zda ho loňské top modely dostanou.

Když jsme zmínili rychlost při úpravě datové náročných videí, je nutné připomenout celkovou rychlost nového systému. Apple uvádí až dvakrát rychlejší spouštění aplikací. Čas jsme naměřili, ale svižnost můžeme potvrdit. O 30 procent má být rychlejší odemykání nových iPhonů pomoci skenu obličeje.

Velkým vylepšením je zejména optimalizace velikosti jednotlivých aplikací dostupných v obchodu App Store. Ty mají mít až poloviční velikost oproti minulosti. S tím je spojená i méně datově náročná aktualizace aplikací. Aktualizace mají být dokonce o 60 procent menší, než tomu bylo dosud.

Hry pro celou rodinu

Když jsme u aplikací, tak nechybí možnost předplatného pro hry nazvaná Arcade. Některé z her jsou exkluzivní jen pro toto předplatné. Stojí 139 korun měsíčně, měsíc ho můžete vyzkoušet zdarma. Hry jsou bez reklam a v ceně jsou i další nákupy v aplikacích. Zatím je předplatné dostupné pouze pro iPhony, později i pro iPady a počítače Mac. A tak také bude možné hry hrát. Tedy začít na iPhonu a dohrát třeba na Macu. Sdílet lze předplatné s pěti členy rodiny. Opravdu velké aplikace lze stahovat i přes mobilní připojení a ne jen přes wi-fi.

Velkou inovací, a to celkem revoluční, je možnost přihlašovat se na internetové stránky nebo do aplikací bez nutnosti znovu a znovu vyplňovat různé formuláře. Stačí se přihlásit přes vaše Apple ID a poté využívat rychlé přihlášení přes sken obličeje nebo otisk prstu. Vyžadováno po vás z internetových stránek či aplikací bude nanejvýš jméno a e-mailová adresa. Ale i tu vám Apple vytvoří anonymní a bude vám vše přeposílat na váš e-mail. Nutností je pro toto přihlašování dvoufaktorová ochrana. Přihlášení přes Apple ID není limitováno na zařízení od Applu. Funguje i na Androidu či ve Windows.

Apple se dušuje, že Apple žádnou aktivitu sledovat nebude. S tím souvisí i větší bezpečnost při sledování polohy ze stran aplikací. Udělit povolení aplikaci pro poskytnutí informace o poloze je možné jen jednorázově. Pokud aplikace používá polohu na pozadí, systém na to upozorní a lze nastavení upravit. Bez souhlasu uživatele nemohou aplikace zjišťovat polohu podle Bluetooth nebo wi-fi. A ještě je tu opatření pro fotografie s daty o poloze jejich pořízení. Tato data lze při odeslání smazat.

Mapy mají jízdní řády

Úpravou prošly i mapy. Ty byly zpočátku pod palbou kritiky v porovnání s těmi od Googlu. Apple své mapy stále zdokonaluje a nyní už disponují funkcí obdobnou Street View. Ale zatím nejsou touto funkcí pokryta všechna místa. Zprvu se to bude týkat zcela nové mapy Spojených států. K dispozici jsou sbírky se seznamem oblíbených míst, které chcete navštívit. Ty lze sdílet.

Snadnější je navigace do často navštěvovaných míst, jako je domov nebo práce. Navigace je potom snadná a rychlá - jedním klepnutím. Dopravní informace a časy odkazů jsou aktualizovány v reálném čase. Hlas pro navigaci má být přirozenější. Upozornění se týká zařazení do správného pruhu před křizovatkou, nebo lze přátelům poslat upozornění o odhadovaném času příjezdu například na návštěvu. Ten se podle aktuální dopravní situace sám mění.

Součástí map, a to i u nás, tedy konkrétně v Praze, jsou i jízdní řády, které reagují na aktuální výpadky či zpoždění. Informace dodává třeba u tramvají Dopravní podnik Praha. Ta samá funkce funguje i pro odlety letadel.

S navigací se pojí použití telefonu v autě pomocí funkce CarPlay. Nyní je vše na jedné obrazovce: navigace, hudba i návrhy Siri. Novinkou je aplikace kalendář s možnosti snadné navigace na událost a možného telefonického kontaktu. V CarPlay se při poslechu Apple Music zobrazují obaly alb a pro bezpečnost je tu funkce Při jízdě nerušit.

Panďuláci a podobné obrázky

Memoji a Animoji byly považovány za marketingový trik. Ale běžní uživatelé si personalizované emotikony oblíbili, což dokazuji klony od dalších výrobců smartphonů. Nyní je možností vytvořit si vlastní emotikon nespočet, Apple uvádí biliony možných kombinací různých účesů, makeupů a dalších detailů. Vaše emotikony jsou v balíčku dostupné jako nálepky přímo z klávesnice a lze je tak použít v jakékoliv komunikaci. Emotikony lze přiřadit i ke kontaktu, a tak se budou zobrazovat přátelům. Nové jsou tři předpřipravené animované emotikony, a to kráva, chobotnice a myš.

Aplikace Připomínky je zcela nová. Panel s připomínkami je snadno dostupný a lze k nim přidávat i fotografie nebo skenované dokumenty. Pomocí asistentky Siri se připomínka automaticky připomene, když se týká například něčeho došlého ve zprávě. Připomínky se automaticky seřazují do skupin dnes nebo plány.

Konečně psaní tahy, ale bez češtiny

Prioritou Applu je rozšířená realita, když ta virtuální u konkurence na poli smartphonů více méně prozatím v širším měřítku pohořela. Nová technologie umožňuje v rozšířené realitě na iPhonu, která kombinuje reálné prostředí s virtuálními prvky, umisťovat předměty před lidi nebo za ně. Vše tak působí realističtěji. Opět je uvedena podpora pro iPhone XR a novější.

Editace textu je rovněž inovovaná s možností jednoduššího pohybu kurzoru. S tím je spojena možnost stahovat z App Store nové typy písma. Standardní klávesnice v iPhonu se se systémem iOS 13 dočkala s výrazným zpožděním za konkurencí možnosti psát pomocí tahů. Ovšem čeština není podporovaná, pouze angličtina. Takže konkurence je stále napřed.

Dalším vylepšením je například možnost nejen diktovat text, ale pomocí hlasu provést i jeho korekturu. Ovšem i to je dostupné pouze v angličtině. V e-mailech lze využít pokročilé formátování s možností vkládat tabulky nebo různé třeba i číslované seznamy. Poznámky prošly proměnou s možností nového zobrazení galerie a snazšího vyhledávání. Nechybí varianta šikovného sdílení s dalšími uživateli.

V aplikaci Zdraví přibyla možnost přehledu menstruačního cyklu. V aplikaci soubory lze spravovat i položky uložené na externích paměťových uložištích, tedy na počítači, USB pamětech, discích nebo serverech. Integrovaná je podpora rozbalování a balení do souborů zip.

Později na podzim Apple slibuje kontrolu pro děti, s kým mohou komunikovat, nebo kdo může komunikovat s nimi. Služba Apple Music pro streamování hudby ukazuje přesně daný text písničky a k dispozice je přes 100 000 rozhlasových online stanic z celého světa. V aplikaci knihy si lze vytyčit cíle pro čtení.

Safari má rozbalovací záložky

Proměnou prošel internetový prohlížeč Safari s nově se zobrazujícími nejčastěji navštěvovaným stránkami a záložkami. Oboje jde rozbalit, nebo nechat oproti minulosti přehlednější. K dispozici je správce stahování, možnost zvolit velikost fotografie pro nahrání na internetovou stránku, volit lze velikost textu a každé stránce lze zakázat přístup k fotoaparát, mikrofonu nebo poloze. Nechybí možnost zapnout spořič, který omezí stahovaný objem dat.

Celou sadu otevřených panelů, tedy stránek, je nyní možné uložit do záložek. Při zapomenutí, že už panel máte otevřený a začnete adresu psát znovu, iOS 13 vás automaticky navede na už otevřený panel. A při zakládání libovolného účtu Safari upozorní, jestli je heslo slabé.

Nové je otevírání odkazů, které po silnějším nebo delším stisku podle typu iPhonu nabídne nové rozhraní s možností stahování, sdílení, kopírování odkazů a další možnosti. Nabídka se otevře podle polohy na stránce.

Uživatelské prostředí je také upraveno pro náhledy pro silnější a delší stisk při náhledu na e-mail, internetovou stránku a dalších funkcí, kdy se objeví nejen náhled, ale také zkratky pro různé funkce. To samé platí pro zkratky při obdobném stisknutí ikon v menu. Drobností je změna zobrazení úrovně hlasitosti, které zabírá méně prostoru.

Další aktualizace jsou za rohem

A iOS 13 není vše. Hned po informaci o uvolnění systému iOS 13 Apple oznámil, že 30. září přijde iOS 13.1. Ale podle nových informací bude další verze systému uvolněna už 24. září. Nic převratného asi nepřinese, jde zřejmě o pojistku v případě možných potíží s iOS 13. Dá se s trochou ironie říci, že zákazníci poslouží jako pokusní králíci pro lepší vyladění systému. Trvat to tedy nebude dlouho. A později na podzim Apple slibuje vylepšení, kdy bude možné k jednomu iPhonu připojit dvoje sluchátka AirPods.