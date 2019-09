Dnes večer Apple představí nové iPhony. Budou mít mnohem lepší foťáky

I letos se nové iPhony představí v tradičním zářijovém termínu. Akce se koná přímo v novém sídle firmy v sálu Steva Jobse, což je futuristická prosklená kruhová budova. Sídlo Applu ve tvaru obřího kruhu leží ve městě Cupertino, což je v podstatě předměstí San Jose a leží nedaleko San Franciska. Akce začíná v 10 hodin dopoledne tamního času, což je 19:00 středoevropského času. Z celé akce pro vás připravujeme on-line zpravodajství.

Apple by měl představit tři nové iPhony, v podstatě nástupce loňských modelů R, XS a XS Max. Ohledně označení vycházejí různé spekulace, od římské číslice XI přes prosté 11 až po poslední spekulace, že letos dva ze tří iPhonů vůbec číslo nedostanou, což by bylo dost výjimečné. Měly by se pak jmenovat 11, Pro a Pro Max. S tím, že 11 by byl nástupce loňského modelu R, Pro nahradí XS a Pro Max pak XS Max. Anebo každý z nich onu jedenáctku v názvu mít bude.

Vzhled telefonů se řeší už několik měsíců, podle mnoha úniků by se v základu neměl zásadně lišit od loňských modelů, ale vzadu se stane dominantním čtverec se sestavou fotoaparátů. Ty se totiž mají mezigeneračně výrazně vylepšit. Nejlevnější model 11 bude mít dvojitý hlavní foťák, další dva modely dostanou tři snímače. Technické parametry novinek nejsou tajemstvím, uvádíme je zde.

Uspořádání fotoaparátů na zadní straně je podle uniklých zdrojů nezvyklé a hodně nápadné. Pokud se tyto informace dnes večer potvrdí, jistě se o onom čtverci s rozmístěním objektivů bude hodně diskutovat. Ostatně, obrázky, jak by to mělo vypadat, si můžete prohlédnout v galerii.

iPhony nejsou levné a především minulá generace, u které se nejvyšší model v nejdražší specifikaci vyšplhal až na 43 500 korun, překonala všechny běžné hranice. Dnes je sice dražší rozkládací Samsung Fold za 52 000 korun, to je ovšem technologicky telefon o generaci či dvě dál. A rozdíl v ceně není zase tak výrazný.

Podle spekulací by však Apple neměl letos zdražovat a tak by základní model měl startovat zhruba na 22 500 korun a hlavní model Pro či 11 Pro na 30 000 korun. Jeho zvětšená verze Pro Max by pak začínala na 33 000 korun. Podle všeho se však u všech zvětší paměť. Jiná situace může teoreticky nastat na americkém trhu, kde se iPhonů dotknou od prosince zvýšená cla na dovoz výrobků z Číny.