Do premiéry iPhonu 11 chybí tři týdny. Datum opět prozradil screenshot

Soubor s názvem HoldForRelease našel v sedmé testovací verzi iOS 13 vydané 15. srpna brazilský portál iHelpBR, který se specializuje na produkty Applu. Jde o screenshot úvodní obrazovky s ikonami aplikací, mezi nimiž samozřejmě neschází ani kalendář. Právě ikona této aplikace odhalila datum premiéry letošních iPhonů.

Informuje totiž o úterý desátého. Bez měsíce, bez roku, tedy přesně tak, jak ikona kalendáře datum skutečně zobrazuje. Těchto upřesňujících údajů nicméně není třeba, desátý den v měsíci totiž na úterý připadá v září. A to je již od roku 2012, tedy od iPhonu 5, měsícem, kdy Apple vždy představuje nové iPhony. Výjimkou je pouze model SE, který si premiéru v roce 2016 odbyl v březnu.

Brazilský portál o 10. září nepochybuje. Připomíná loňský rok, kdy byl v jedné z tehdejších testovacích verzí systému iOS 12 nalezen obdobný screenshot. Tehdy na snímcích iPhonu prezentoval možnost zvětšení textu a ikon na displeji, aplikace kalendáře na snímcích obou telefonů zobrazovala středu dvanáctého. Tedy datum, kdy Apple loni v září opravdu představil hned trojici nových iPhonů (XS, větší XS Max a „levný“ XR). Loni premiéra připadala na středu.

Důvod, proč nezůstal Apple věrný středě, je nasnadě. Letos na ni v daném týdnu připadá jedenáctý zářijový den, svět si tak bude již poosmnácté připomínat sérii koordinovaných teroristických útoků na Spojené státy z roku 2001. Situovat právě na toto datum slavnostní premiéru nových produktů by tak pro Apple jakožto americkou společnost bylo opravdu nevhodné.

Navíc středa není striktně daným dnem pro představení nových iPhonů. Třeba již první generace, kterou Apple představil 9. ledna 2007, jsme se dočkali právě v úterý. Na tento den v týdnu pak připadaly i premiéry modelů 4s, 6/6 Plus a 8/8 Plus. Třináctá generace iPhonu tak bude v pořadí již pátou představenou v úterý. Předčí tak středu, na kterou v minulosti připadly premiéry modelů 5, 6S/6S Plus, 7/7 Plus a loňské trojice XS, XS Max a XR.



Avšak zatímco představení novinek připadá na různé dny v týdnu, tak spuštění předobjednávek je tradičně páteční záležitostí. Jinak tomu nebude ani letos, Apple je začne přijímat v pátek 13. září. Pro někoho možná smolná kombinace, Apple se jí však zjevně nebojí. Páteční záležitostí je pak tradičně i zahájení prodeje, to následuje o týden později. K prvním majitelům se tak letošní iPhony 11 dostanou v pátek 20. září.

Nicméně na jednom ze screenshotů objevených v testovací verzi iOS 13 figuruje ještě jiné datum. A sice pondělí třiadvacátého. Ze vzhledu obrazovky, která je prosta jakéhokoli výřezu, lze usuzovat, že toto datum značí uvolnění nového operačního systému pro starší modely iPhonů a iPadů. Stejně jako v případě data premiéry totiž i tato kombinace dne v měsíci a dne v týdnu připadá na letošní září.