Analytik: Apple u iPhonů příští rok zmenší výřez. Zmizí až později

Jedním z aktuálních trendů v segmentu smartphonů je roztahování displejů až k okrajům a s tím související eliminace tradičních prvků, které zobrazovači stojí v cestě.

Z rozměrných výřezů se tak stávají výřezy menší a ty přecházejí v pouhý „průstřel“. V něm bývá umístěna čelní kamerka, kterou zatím výrobci pod displej schovat nedokážou (ale i na tom třeba Samsung a Xiaomi pracují).

A Apple? Ten v tomto směru zůstává konzervativní a dosud se drží designu, který před dvěma lety nastolil iPhone X. Po něm velký výřez s TrueDepth modulem zdědila loňská edice a změnu nečekejme ani letos. iPhony XI (11) a XR 2 budou alespoň z přední části designovými kopiemi svých předchůdců.

Kuo: výřezy u iPhonů se příští rok zmenší

Analytik Ming-Chi Kuo ze společnosti TF Securities pro čínský server MyDrivers v minulých dnech uvedl, že iPhony pro rok 2020 už budou mít výřez v displeji menší. To zároveň znamená, že Apple zmodernizuje a zmenší zmíněný TrueDepth modul, který si dosud nárokuje poměrně dost prostoru.

A pouhým zmenšením modulu a tím i výřezu Apple samozřejmě neskončí, už v roce 2021 by totiž podle analytiků švýcarské banky Credit Suisse měl rušivý výřez z iPhonů zmizet úplně. To by znamenalo soustavu fotoaparátu, infračervené kamery a miniaturního projektoru schovat pod displej.

Displej bez výřezu a návrat otisků prstů

Apple však podle analytiků banky v budoucnu začne opět používat i snímače otisků prstů. Samozřejmě k legendárnímu home tlačítku pod displejem s vestavěným snímačem se už nevrátí (výjimkou mohou být levné iPhony, o kterých se spekuluje), na mysli analytici mají senzory schované v displeji.

Snímač tohoto typu by Apple mohl v roce 2021 použít v případě, že by záměr integrace předního kamerového systému pro autorizaci 3D skenem obličeje pod panel nevyšel.

V ideálním případě by pak mohl oba snímače či způsoby autorizace zkombinovat a bylo by jen na uživateli, který z nich by využíval. Stinnou stránkou takového řešení by pochopitelně byla cena. Takto pokročilé biometrické snímače jsou drahé a na konečné ceně telefonu se samozřejmě promítnou.

O snímači otisků pod displejem se v souvislosti s iPhony nemluví poprvé. Nedávno redakce čínského serveru Global Times psala o tajemném cenově dostupném modelu pro Čínu, který by v zemi zvrátil trend upadajícího zájmu o smartphony americké firmy. Dosud však o tomto telefonu nevíme nic bližšího. (více v článku: Apple chystá levný iPhone se snímačem otisků. Nebude pro každého).