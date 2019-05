Apple začíná utíkat z Číny. Do té doby ale bude muset své iPhony zdražit

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou už proslula kauzou Huawei. Jak to čínský výrobce zvládne po odstřižení od služeb a produktů amerických firem, je ve hvězdách. Ovšem v problémech je i americký Apple, který dosud většinově své iPhony kompletuje v Číně z některých tamních součástek.

Apple se proto rozhodl jejich výrobu přesunout. Ovšem do konce letošního roku to podle všech predikcí nestihne. To bude znamenat jejich zdražení z již současných vysokých částek na pro Apple nejdůležitějším domácím trhu.

Podle serveru Digitimes si Apple už vybral, kam výrobu přesune. Bude to do Indie. Tam si už nechává vyrábět některé své levnější výběhové modely určené především pro tamní trh. Smluvní výrobce Wistron (tchajwanská společnost, kdysi součást koncernu Acer) je prozatím jedinou „montovnou“ Applu pro iPhony mimo Čínu.

Ovšem výrobní kapacita indického Wistronu v prvním pololetí letošního roku je měsíčně přibližně sto tisíc kusů iPhonů. Navíc jde o méně technologicky náročné starší modely. Zvýšení kapacity výroby v závodu Wistron je plánováno až v třetím čtvrtletí letošního roku.

Ve stejnou dobu je také plánována zkušební produkce v malém objemu v zcela nové indické továrně hlavního výrobce iPhonů, kterým je Foxconn. A třetí smluvní výrobce iPhonů, Pegatron, zatím hledá v Indii vhodnou lokalitu pro novou továrnu. Do konce roku stát nemá.

Podle analýzy tchajwanského serveru Digitimes by museli všichni tito výrobci v Indii od července až srpna vyrobit dohromady šest až sedm milionů přístrojů měsíčně, jen aby byla uspokojena letošní poptávka ve Spojených státech. A to se týká jak v září očekávaných nových modelů, tak stále nabízených starších.

Je tedy jasné, že se Applu přesunutí výroby iPhonů z Číny do Indie do konce roku nepodaří. Administrativou prezidenta Trumpa bylo nařízeno clo 25 procent na čínské výrobky. Ovšem výpočet možného zdražení iPhonů na americkém trhu je těžké vypočítat.

Clo 25 procent není uvaleno na hotové výrobky, ale na jednotlivé komponenty. Neznamená to tedy, že by iPhony v USA podražily o 25 procent. Z čínských továren nepochází všechny součástky. Například komponenty pro pokročilé skenovaní obličeje pocházejí z Rakouska a sklo kryjící displej některých modelů se ke smontování dováží do Číny paradoxně ze Spojených států.

Přesto se odhaduje, že dokud budou iPhony vyráběny v Číně a bude platit zmíněné clo, model XS za 999 dolarů by podražil o 160 dolarů. Alespoň to uvádí ve své zprávě finanční společnost Morgan Stanley. Základní nový top iPhone by tak v USA vyšel na 1 159 dolarů, v přepočtu bez místní daně tedy zhruba na 26 700 korun.

To může být pro stále klesající prodeje už tak drahých přístrojů problém. Trh ve Spojených státech je pro Apple a jeho iPhony největší, má na něm zhruba 40procentní podíl. Na úkor iPhonů tak mohou vzrůst prodeje dalších největších prodejců smartphonů v USA.

Mezi čtveřici největších prodejců smartphonů ve Spojených státech patří Samsung, LG a Lenovo. Samsung i LG mají továrny na své smartphony i na své vlastní součástky i mimo Čínu. Ovšem Lenovo, kterému nyní patří licence na pro Američany ikonickou značku Motorola, má výrobní kapacity a dodavatele zejména v Číně.