Apple novým iPhonům přidá paměť. Základ bude 128 GB

Úložiště chytrých telefonů mají stále vyšší kapacitu. Musí totiž pojmout stále více dat, ať už to jsou desítky a někdy i stovky různě velkých aplikací, diskografie oblíbených interpretů nebo velké množství fotek či videí ve vysokém rozlišení. Právě ta ukusují z volné paměti skutečně velká sousta.

Ještě před několika lety jsme 128GB úložiště označovali jako obří a brali jsme ho jako více než dostatečný datový prostor i pro nejnáročnější uživatele, dnes je taková velikost ve třídě špičkových smartphonů vnímána naopak jako minimální.

V tomto ohledu tak loňské iPhony v základních 64GB verzích trochu ztrácejí. Část paměti totiž uzme samotný operační systém iOS, uživateli je tak k dispozici po prvním spuštění okolo 55 GB. Tato porce je navíc konečná, iPhony totiž nemají paměťové sloty, takže jedinou možností, kterak získat více prostoru pro svá data, jsou cloudové služby. Ty však nelze považovat za náhradu fyzické paměti, jelikož data na cloudu jsou bez aktivního internetového připojení nedostupná.



128GB paměť se do iPhonů vrátí po třech letech

Chystané trio iPhonů by si však mělo v tomto ohledu polepšit. Paměť základních modelů totiž vzroste právě na 128 GB. Navýšení velikosti úložiště se má týkat jak nejvyšších modelů s očekávaným označením XI a XI Max, tak i nástupce loňského nejlevnějšího typu XR, který bude vůbec posledním iPhonem s displejem typu LCD. Následující generace už má být totiž vybavena pouze OLED obrazovkami (více v článku: Apple skončí s levnějšími LCD pro iPhony. Možná to zničí jednu firmu).

Apple 128GB paměť naposledy nabízel u iPhonů 7, které jsou ještě stále v prodeji. Následující řady 8, X, XS a XR pak od začátku byly k dispozici se 64GB nebo 256GB pamětí (128 GB verzi Apple vynechal), modely XS jsou k mání i v nejvyšší 512GB specifikaci.

Nový procesor a násobné fotoaparáty

Chystané trio bude mít stejně jako loňské modely shodnou čipovou sadu, a to Apple A13, jehož výrobu už tchajwanská společnost TSMC v minulých dnech oznámila. Tato firma má na produkci čipsetů pro Apple exkluzivní smlouvu už od roku 2016, kdy pro něj začala vyrábět typ A10 Fusion pro iPhony 8.

Nástupci modelů XS mají mít trojité hlavní fotoaparáty s objektivy situovanými v masivním čtvercovém výstupku v levém horním rohu zad. Následovník typu XR pak má mít fotomodul s dvojitou optikou.

Dále se mluví o navýšení kapacity baterie nebo podpoře duálního Bluetooth audia pro modely XI. To by znamenalo, že by si z jednoho iPhonu mohli hudbu přes bezdrátová sluchátka najednou pouštět dva uživatelé. Spekuluje se také o nahrazení proprietárního konektoru Lightning univerzálním rozhraním USB-C.

Od představení novinek od Applu nás dělí přibližně tři měsíce, takže zdaleka ne vše je dnes jisté a konečný design se od těch „únikových“ snímků ještě může v něčem lišit.