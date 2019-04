Další obrázky: příští iPhony budou opravdu mít podivný hrb na zádech

Design modelů 11 a 11 Max (nebo XI a XI Max) zveřejnil server Cashkaro ve spolupráci se známým únikářem Onleaks, který má obvykle dobré a přesné informace. Detailní rendery obou modelů ukazují, že původní informace ze začátku dubna byly vcelku přesné. Tehdy unikl technický výkres a z továrny Foxconnu, kde se iPhony vyrábí, pak střední díl šasi telefonu.

Základní tvar telefonů se od současných verzí XS a XS Max příliš neliší. A to především zpředu, kde zůstává poměrně výrazný horní výřez pro kamery. U současných modelů se tento výřez snaží Apple zamaskovat základní tapetou a asi to bude dělat i u příštích modelů. Protože konkurence umí menší výřezy nebo průstřely.

Nutno však dodat, že Apple potřebuje místo pro speciální přední kameru, která slouží pro odemykání telefonu, protože čtečku otisků už telefony nemají. Což Applu zmenšuje u výřezů manipulační prostor.

Podstatnější změnou mezigeneračně projdou zadní partie obou modelů. A má to svůj důvod. Apple oběma modelům přidá třetí objektiv, aby telefony dokázaly konkurovat špičkovým modelům konkurence. Jenže to, jak to Apple udělal, vzbuzuje vášnivé diskuse. Místo tří objektivů pod a nebo vedle sebe se Apple rozhodl sestavit objektivy do trojúhelníku a umístil je do vyvýšeného čtverce v levém horním rohu zad. Mimo trojúhelník objektivů je v rohu čtverce ještě dioda blesku.

Sestava objektivů působí velmi mohutně. Především na menším modelu 11 je čtverec s objektivy velmi nápadný, u většího modelu Max je to lepší, ale i zde je to nepřehlédnutelné. Na druhou stranu, bude to jasné poznávací znamení a nové iPhony budou zezadu snadno rozeznatelné.

Zajímavostí je, že u obou modelů je zadní díl vytvořený z jednoho kusu skla včetně onoho výstupku s objektivy. Mimochodem, výstupek je poměrně výrazný, vystupuje nad tělo přístroje o 1,2 milimetru.

Výbava zatím známá není, ale podle serveru Cashkaro mají oba modely na boku Mute tlačítko a dole pak pro Apple klasický lightning konektor a nikoliv USB-C, jak se dříve spekulovalo. Premiéru obou nových modelů a asi i dalších novinek můžeme očekávat tradičně v září.