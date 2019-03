Apple letos zklame i nejvěrnější. Nové iPhony mnoho nového nenabídnou

Analytik Ming-Chi Kuo mívá dobré informace o tom, co chystá Apple nejen se svými iPhony. I když jeho predikce vždy nevyjdou, lze jim přikládat jistou váhu. A podle jeho nové zprávy zveřejněné serverem 9to5mac, toho letošní iPhony mnoho zajímavého nepřinesou.

Apple loni uvedl modely XS, čímž se vrátil ke své strategii zcela nových modelů jednou za dva roky. Modely XS přímo navázaly na výroční a přelomový model X, navíc se do prodeje dostal velký model Max. Úplnou novinkou byl model XR, který ale není nositelem toho nejlepšího od Applu.

Podle Kua Apple i letos uvede tři iPhony. A to se stejně velkými displeji. Tedy opět pouze evoluce, a to včetně prý naprosto schodných vykrojení v displeji. Žádné zmenšení vykrojení se konat nemá. Asi proto, že odemykaní Face ID se má dočkat vylepšení a potřebné kamery se do „průstřelu“ neschovají.

Dva dražší modely mají mít OLED displej, nástupce modelu XR dostane opět LCD panel. Nejdražší model, nejpravděpodobněji nástupce Maxu, má dostat trojitý fotoaparát (ultraširokoúhlý, širokoúhlý a zoom). O přítomnosti dvojitého u nástupce iPhonu XR Kuo mlčí.

Chybět opět nebude podpora DSDS, tedy možnost využít fyzickou nanoSIM kartu a elektronickou eSIM. Nástupce modelu XR si má polepšit v oblasti operační paměti. Dostat má 4 GB RAM, což by z novinky mohlo udělat vzhledem k displeji s nižším rozlišením a novému výkonnému procesoru výkonového premianta.

Apple má u nových iPhonů využít technologii Ultra-Wide Band (UWB) pro navigaci a velmi přesné určování polohy uvnitř budov. Po stránce designu se má Apple „opičit“ po Googlu. Nové iPhony mají dostat kryty z efektem zmrzlého skla. To už známe právě z pixelů od Googlu.

Vítaným vylepšením mají být větší baterie a u nových smartphonů už použitá technologie možnosti přes iPhone nabíjet další zařízení. Například sluchátka AirPods. Ty dostanou druhou verzi. Už v roce 2017 představená bezdrátová nabíjecí podložka AirPower se má do prodeje dostat v první polovině letošního roku.