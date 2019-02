Apple skončí s levnějšími LCD pro iPhony. Možná to zničí jednu firmu

Přestože podle dřívějších zpráv měly z iPhonů obrazovky typu LCD zmizet už letos, redakce deníku The Wall Street Journal má jiné informace. Apple se s těmito obrazovkami má rozloučit až v příštím roce a jeden z letošní generace iPhonů ještě LCD dostane. Bude jím nástupce modelu XR, kterému dosavadní spekulace přihrávají dvojitý foťák a rychlejší LTE modem.

Applu panely typu LCD, kterými jsou kromě zmíněného iPhonu XR vybaveny také modely řady 7 a 8, dodává společnost Japan Display (JDI).

A skutečnost, že se Apple u nových modelů od LCD odvrací, japonskému výrobci přidělává velké vrásky. Zprávy, že kalifornský gigant u iPhonů zcela přejde na OLED již letos, způsobily skokový propad ceny akcií JDI na tokijské burze o deset procent (více v článku: Apple se příští rok rozloučí s obyčejnými displeji, přejde na OLED).

Přinese vstup investorů spásu?

Nejnovější vývoj událostí není pro výrobce příznivý. Přestože firmu v posledních pěti letech razantně podporovala tamní vláda, s další finanční pomocí už prý počítat nemůže.

Situace je tedy vážná a The Wall Street Journal uvádí, že vedení Japan Display chce neuspokojivou situaci řešit příchodem několika asijských investorů s finančními rezervami. Takový krok by firmě pomohl urychlit vybudování centra k výrobě OLED displejů, se kterým do budoucna počítá.

Kromě produkce panelů typu LCD pro iPhony a iPady může Japan Display investorům nabídnout masovou výrobu nízkoteplotních polysilikonových vrstev, které zlepšují energetickou účinnost displejů (snižují jejich odběr) a dovolují také jejich vyšší obnovovací frekvenci.

Tyto vrstvy podle serveru Apple Insider kalifornská firma používá i na OLED panely u iPhonů XS/XS Max. Ovšem produkce této součástky samozřejmě nemůže vyvážit dosavadní neschopnost produkce celých OLED jednotek.

Člen vedení má o výsledcích transakce pochybnosti

Na stole je údajně nástřel dohody, že by Japan Display od dvojice investorů získala finanční injekci 550 milionů dolarů (12,65 mld. korun) pro svůj další rozvoj. Této transakce se má kromě tchajwanské společnosti TPK účastnit ještě čínský státní fond Silk Road Fund.

Finální podmínky ještě nejsou vyjednány, vedení Japan Display nicméně očekává, že k podpisu smlouvy by mohlo dojít už v půli února.

Server BGR však uvádí, že podle nejmenovaného člena užšího vedení firmy příliv čínského kapitálu nemusí v konečném důsledku tolik pomoci. Firma podle něj roky spoléhala pouze na prodej panelů LCD ve velkých objemech právě Applu, což v minulých letech fungovalo. Tím se vedení nechalo trochu ukolébat a s dalším rozvojem společnosti nepospíchalo. Tento postup se však výrobci zřejmě vymstí.

Jihokorejští rivalové v podobě Samsungu a LG mezitím investovali miliardy dolarů do vybudování produkčních center pro OLED displeje a získaný náskok nemůže Japan Display nikdy srovnat. Rozhodně ne v aktuální kondici.

Až nezdravá závislost na Applu

Mít mezi svými klienty obří firmu jako je Apple znamená jistý přísun financí do firemní kasy. Ovšem nikdy není dobře, když zakázky pro jedinou firmu tvoří z celkových objednávek takové procento, že by bez nich společnost prakticky nedokázal ekonomicky přežít.

A právě to je případ Japan Display, jejíž závislost na Applu je enormní. Tuto skutečnost výborně ilustrují nejnovější dostupná čísla, která říkají, že firma za fiskální období 2017 (končící březnem 2018) od Applu inkasovala více než polovinu veškerých svých příjmů.

Jenže iPhonů s LCD ubývá, po uvedení letošních novinek z nabídky zmizí sedmičková řada, tedy modely 7/7 Plus a objednávek těchto obrazovek směrem k Japan Display znovu ubude.

Pokud chce Apple totiž držet krok s konkurencí, sázka výhradně na OLED je nezbytná. Jedině takové panely umožňují flexibilní konstrukci a v zařízeních s ohebnými displeji je budoucnost.

Situaci Japan Display komplikuje také značně menší zájem o model XR. Tomu věhlasný analytik Ming-Chi Kuo od počátku predikoval titul bestselleru, a přestože se nemýlil a iPhone XR je z aktuální řady podle agentury CIRP alespoň v USA jasně nejprodávanějším typem, nedosahuje odbyt očekávaných objemů.

Nižší zájem kupujících se však dotýká všech tří nových iPhonů. Apple v reakci na to již před časem šlápl na brzdu a Foxconnu a Pegatronu nařídil výrazné zpomalení dosavadního tempa kompletace iPhonů. Stejně tak u svých dodavatelů snížil dříve nasmlouvané objednávky jednotlivých dílů, displeje nevyjímaje.