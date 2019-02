Apple definitivně vyprodal iPhone SE. Zbytky zásob mají elektroobchody

0:18 , aktualizováno 0:18

Oblíbený výkonný kompakt, jehož nástupce se možná už nedočkáme. To je iPhone SE, který se v minulých dnech vrátil do nabídky Applu. Zdržel se však jen chvíli, do dvou dnů bylo vyprodáno. Velký zájem jasně říká, že poptávka po malých smartphonech stále je a po levných iPhonech asi ještě větší.