Bude Apple v Praze? V Evropě jsou mnohé obchody v okresních městech

Pokud budeme věřit sociálním sítím a konkrétně profilu Andreje Babiše, tak se v Praze obchodu Applu dočkáme. Na facebookové stránce premiéra jsme se včera mohli dočíst toto: „Tim Cook zareagoval okamžitě a hned na místě vznikl koordinační tým pro přípravu nového Apple Storu v Praze“. Premiér se s šéfem Applu sešel na ekonomickém fóru v Davosu.

Konkrétně premiér Applu nabídl budovu ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí. Budova leží na špičkovém místě, v sousedství jsou obchody prestižních luxusních módních značek. To by se Applu mohlo líbit. Obchod na tomto místě by se objevoval na množství fotografií Prahy.

Ale zpět do reality. Produkty Applu se samozřejmě dají v Česku koupit v podstatě na každém rohu, tedy především telefony iPhone. Prodávají je všechny elektro řetězce, nabízí je v podstatě každý prodejce mobilů. Na trhu je navíc hned několik oficiálních (licencovaných) prodejců značky, kteří nabízí kompletní portfolio produktů určených pro náš trh.

iPhony jsou v Česku populární značka mobilů, patří mezi pět nejprodávanějších, přestože firma nabízí především drahé modely. Jenže v absolutních číslech jsou prodeje v Česku logicky nižší než v zemích západní Evropy. Částečně je to dané velikostí trhu, částečně i kupní silou a částečně tím, že v Česku se telefony nedotují nebo jen minimálně - což prodej drahých přístrojů výrazně ovlivňuje. I proto zatím žádný kamenný Apple Store v Česku není. On není třeba ani v Rusku a to je násobně větší trh. A v takovém Rakousku otevřel Apple první a jediný obchod teprve před necelým rokem.

Naopak v USA je kamenných obchodů Applu téměř 280, druhé nejpočetnější zastoupení je v Číně, kde má Apple 42 obchodů. V Evropě jasně vede Velká Británie, kde je 38 obchodů, ve Francii jich je 20, v Itálii 17, v Německu 15. Do loňska, než otevřel Apple obchod ve Vídni, byl nejvýchodnějším obchodem ten v Drážďanech. Ten je s tím vídeňským i nejblíže českým zákazníkům.

Žádný obchod Applu není překvapivě v Dánsku nebo Norsku, obchod nemají ani v Portugalsku a v Belgii je jen jeden. A žádný není ani v Polsku, Maďarsku, na Slovensku nebo kdekoliv na Balkáně včetně Řecka. Tam mají nejblíž do obchodu v Turecku, kde jsou dva.

V evropských zemích, kde má Apple obchodů hodně, jsou mnohé v městech, které rozhodně nepatří mezi velká, ani nejsou tak známá, jako je třeba Praha, Budapešť nebo Varšava. Přesto tam obchody jsou, najdete je i na Sicílii.

Třeba takový německý Sindelfingen leckdo na první dobrou na mapě ani nenajde. Je to okresní město v jihozápadní části Německa s 65 tisíci obyvateli. Tedy menší než česká krajská města. Jenže sousedí se Stuttgartem, který má zhruba 650 tisíc obyvatel a celá aglomerace zasahuje téměř pět milionů obyvatel. Podobně třeba britské město Basingstoke také není žádná velká metropole. Ale leží nedaleko Londýna a opět je zde velká spádová oblast s bohatou klientelou.

To už zmíněné Drážďany, kde byl Apple Store mimochodem otevřen dříve než v Berlíně, vždy byly překvapující volbou Applu. Jenže i to má pravděpodobně svou logiku, obslouží i české a polské zákazníky a asi si tehdy Apple spočítal, že se mu pobočka zde vyplatí víc než ve 150 kilometrů vzdálené Praze.

Počet obchodů Applu v Evropě Británie 38

Rakousko 1

Francie 20

Belgie 1

Německo 15

Itálie 17

Nizozemí 3

Španělsko 11

Švédsko 3

Švýcarsko 4

Ostatně, Apple je všeobecně znám velmi pečlivým plánováním ve všech oblastech, takže jistě o Praze ví. Aby ne, když je Praha dvacátým nejnavštěvovanějším městem na světě a v Evropě je před ní jen Londýn, Paříž a Řím.

Je tedy logické, že Apple Store v Praze na prestižním místě by zapadl do strategie firmy. Obchody Applu můžeme rozdělit na ty prestižní, obvykle na nejlepších místech velkých a důležitých měst a pak na ty obyčejné, často umístěné v nákupních centrech. Takový je třeba onen obchod v Drážďanech.



Je možné, že v Praze obchod chybí, protože Apple nemohl zatím najít vhodné prostory, protože někde v obchodním centru by jediný obchod v zemi těžko otevřel. Nabídka premiéra s budovou na Staroměstském náměstí by mohla Apple přesvědčit.

Fanoušci značky by obchod Applu jistě uvítali, na druhou stranu vše potřebné už teď mohou koupit v desítkách prodejen a i jejich design se musí držet přísných pravidel značky. Jsou obchodům Applu podobné. Možná bychom se s obchodem Applu dostali do první vlny prodejů novinek, teď se do Česka dostávají obvykle s týdenním zpožděním. Spíš by to byla prestižní záležitost.