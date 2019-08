Kdo se v tom má vyznat? Nové iPhony se zase budou jmenovat jinak

Po několik generací měl iPhone celkem přehlednou sestavu smartphonů. Střídaly se modely s klasickou číslovkou, případně přídomkem S, od iPhonu 6 pak ještě přibyla Plus verze. Ta se udržela po celé čtyři generace, než Plus nahradil loňský Max. Letos nás asi čeká další změna, do sestavy modelů od Applu buď přibude další Pro verze, či nahradí stávající Max.

O novém pojmenování iPhonů informoval únikář s pseudonymem CoinX, který už v minulosti správně odhadl označení loňských modelů XS, XS Max a XR. Nespecifikoval však, jaký status tato Pro verze bude mít, zda nahradí stávající Max jakožto označení nejšpičkovějšího modelu, či bude stát zcela samostatně. Pouze konstatoval, že Apple má celkem šílený styl značení novinek. Letošní sestava by tak mohla vypadat následovně:



iPhone 11 (nástupce iPhonu XS) iPhone 11 Pro (nástupce iPhonu XS Max) iPhone 11R (nástupce modelu XR)

Vzhledem k přechodu k římským číslicím je také možné značení iPhone XI, iPhone XI Pro a iPhone XI R, ovšem touto možností si nejsme zcela jisti. Pro verze může také sloužit zkrátka jako označení pro letošní sérii jako takovou, takže by se trojice jmenovala iPhone XS Pro, iPhone XS Max Pro a iPhone XR Pro. To už se nám zdá trochu krkolomné.



Poslední alternativou může být ještě kompletní restart série, tedy že by se duo letošních modelů zkrátka nazývalo iPhone a iPhone Pro. To ovšem jde tak trochu proti logice, neboť velkou změnu má přinést až nová generace iPhonů v roce 2020, ty letošní mají být opět jen evolucí loňské řady XS (více v článku Analytik: Apple u iPhonů příští rok zmenší výřez. Zmizí až později). Ještě o trochu bláznivější je představa, že by Apple přeci jen v záloze měl vysoce utajený čtvrtý „Pro“ model, o něm se však dosud nikdo nezmínil.



Řada Pro by však vnesla do portfolia Applu alespoň větší jednotu napříč segmentem veškeré zbylé elektroniky, neboť Pro verze najdeme u tabletů, počítačů i notebooků této značky.



Zásadní novinkou u nových iPhonů má být čtvercový modul se třemi fotoaparáty na zádech, společně s novým čipem Apple A13 a vyššími kapacitami vnitřního úložiště. Apple by měl novinky odhalit ve druhém zářijovém týdnu, do prodeje pak zamíří ještě před koncem září.