iPhony budou odolnější a jejich foťáky prý zatopí digitálním kamerám

Scénář, že Apple 10. září ukáže trojic nových iPhonů nikdo nezpochybňuje a jinak to nevidí ani Mark Gurman a Debby Wu z listu Bloomberg. Je také jisté, že půjde o přímé nástupce loňské trojice XS, XS Max a XR.

Úplně jasné však není, jak se nové modely budou jmenovat. V minulých dnech se insider známý jako CoinX vyjádřil, že nové označení bude iPhone 11, 11 Pro a 11R (více v článku: Kdo se v tom má vyznat? Nové iPhony se zase budou jmenovat jinak).

Označení „Pro“ přitom ve svých předpovědích používají i redaktoři Bloombergu a na mysli mají dva nejvyšší chystané modely, tedy nástupce typů XS a XS Max. Neznamená to však, že tyto modely budou mít přívlastek Pro v názvu, a je to spíše jen jejich „pracovní“ označení. Stejné použijeme v následujícím textu.

Trojitý foťák se prý schopnostmi přiblíží klasickým fotoaparátům

Jejich hlavním vylepšením bude trojitý fotoaparát, kdy přidaný objektiv zajistí pořizování fotek a videí s ultraširokoúhlým záběrem. Celá fotografická soustava bude zachycovat současně tři snímky a software s umělou inteligencí pak tuto násobnou obrazovou informaci využije k vytvoření jediného snímku s vysokým rozlišením. Takový by se svou kvalitou prý mohl měřit snímkům z jednoúčelových fotoaparátů. Zlepšit se má i kvalita fotografií pořizovaných při špatném světle.

Přiblížit profesionálním kamerám se pak má kvalita zachycených videí. Apple k tomuto účelu vyvinul nový software, který umožní v reálném čase do videí přidávat nejrůznější efekty, měnit barevné filtry nebo video ořezávat. Na tyto možnosti se zaměřil i Samsung u své nejnovější řady Note 10 (více v testu: Ještě větší, ještě stylovější, ještě dokonalejší. Test Samsungu Note 10+).

Z hlediska fotografických schopností si polepší i nástupce iPhonu XR. Dostane druhý objektiv s optickým (zřejmě dvojnásobným) zoomem. Částečné přiblížení objektů tak bude možné beze ztráty obrazové kvality. Vylepšen bude režim pro pořizování autoportrétů.

Téměř stejný design a nové barvy

Zatímco zepředu si budou loňské a letošní iPhony podobné jako vejce vejci, vzadu přibudou značné výstupky s fotomoduly. Z hlediska designu to ovšem nemá být jediná změna.

Některá barevná provedení modelů Pro totiž mají mít matný povrch, loňská edice má naproti tomu záda vždy lesklá. Už dříve se uvádělo, že iPhony přijdou v nových barvách, zároveň však některé dosavadní zmizí. Nástupce typu XR má pak být kupříkladu k dostání v zeleném provedení

Vyšší odolnost vůči vodě i pádům

Změny, byť zvnějšku neviditelné, Apple patrně provedl také u konstrukce. Nová technologie má zajistit lepší odolnost vůči mechanickému poškození, pády na tvrdou podložku by tak nemusely mít fatální důsledky.

Toho lze dosáhnout jedině použitím odolnějších materiálů, především tedy skla. Právě displej je v takových situacích tím nejrizikovějším prvkem a jeho oprava nebo výměna si většinou vyžádá mnohatisícové náklady.

Dramaticky vyšší má být u nových modelů odolnost vůči vodě. Konstrukce modelů XS/XS Max vyhovuje normě krytí IP68 a zařízení tak musí bez následků přečkat 30minutovou lázeň v hloubce dvou metrů. Letošní mají pod vodou vydržet ještě déle.

Připomeňme, že Apple nechal poprvé iPhony certifikovat jako voděodolné v roce 2016, kdy uvedl dvojici 7/7 Plus (IP67). Stejnou normu splňovala následující generace 8/8 Plus i jubilejní model X. Loňské pak povýšily na IP68. Testy odhalily částečnou voděodolnost již u modelů 6s/6s Plus z roku 2015, přestože přístrojům oficiální certifikace chyběla.

V každém případě o vyšší odolnosti vůči vodě i pádům slyšíme v souvislosti s příchozí generací iPhonů vůbec poprvé.

Modernizace systému Face ID, 3D Touch zmizí

Kamerový systém TrueDepth se systémem autorizace Face ID byl jedním z hlavních lákadel iPhonu X. Ověření uživatele pomocí čtení 3D mapy tváře tehdy nahradilo konvenční způsob odemykání pomocí otisku prstu.

Po dvou letech Apple přistoupil k vylepšení tohoto systému, nová optika se širším úhlem záběru má umožnit odemykání telefonu i v situacích, kdy to dosud nebylo možné, například když telefon bude ležet na stole.

Postupnou modernizaci systému TrueDepth před časem avizoval známý analytik Ming-Chi Kuo. Mluvil o jeho miniaturizaci, švýcarský bankovní dům Credit Suisse pak o snaze Applu veškerou techniku schovat pod displej. Na to si však ještě nějakou dobu počkáme (více v článku: Analytik: Apple u iPhonů příští rok zmenší výřez. Zmizí až později).

Pro modely opět budou mít OLED panely, ale známou funkci 3D Touch, tedy citlivost panelu na sílu stisku, nahradí haptická odezva, která bude funkci 3D Touch v podstatě suplovat delším stiskem. V tomto ohledu se modely Pro přiblíží loňskému typu XR, jehož nástupce jako jediný bude mít LCD obrazovku.

Nový čipset všem, podporu 5G ani jednomu

O řadu nových funkcí a vyšší výkon se zaslouží nová generace čipové sady A13. Apple si je už roky navrhuje vlastními silami, jejich produkci má pak od roku 2016 na starost výhradně tchajwanská společnost TSMC.

Sada A13 bude pohánět všechny nové iPhony a jednou z novinek má být koprocesor AMX (označovaný také jako matrix, tedy matice).

Tento má sloužit ke zpracovávání některých náročných matematických operací souvisejících s funkcemi rozšířené reality, čímž uleví hlavnímu procesoru.

Přestože nový čipset dostanou všechny tři modely, u nástupce typu XR je opět nutno počítat s jistými ústupky, zejména menší porcí operační paměti. Takovou taktiku Apple zvolil loni a se vší pravděpodobností ji letos zopakuje (více v článku: Nejvýhodnější nový iPhone je ten nejlevnější. Ústupky nejsou bolestivé).

S podporou normy 5G však nepočítejme ani u jedné z novinek, ta přijde na řadu až u příští generace. S ní jsou také spojovány značně vylepšené fotoaparáty se schopností trojrozměrného snímání prostoru (více v článku: Apple uvede čtyři iPhony, bude i levný model. Ale počkáme si).

Vítanou novinkou bude podpora obousměrného bezdrátového dobíjení, kdy nejnovější sluchátka AirPods půjde položením na záda iPhonu nabít. Tato funkcionalita se má týkat modelů Pro, a Apple v tomto opět jen dotáhne náskok Samsungu.

Watch budou i titanové, AirPods zdraží, HomePod zlevní

Loňské Watch Series 4 se nesly ve znamení zvětšení a integrace snímače pro EKG. Tím Apple zabodoval a zájem o hodinky vzrostl. Vylepšení letošní edice mají být zejména softwarového rázu, v čele s novým watchOS 6.

Raná verze systému iOS 13 ovšem vydala informace o chystaném titanovém a keramickém provedení hodinek. Zatímco keramiku coby materiál pouzdra u Watch nevidíme poprvé (Apple keramickou verzí před lety nahradil zlaté Watch Edition, poslední keramické byly Series 3), v případě titanu o premiéru půjde. Obrázky odhalují 44mm verze, měly by však existovat i v menší 40mm variantě.

Pracuje se také na nové verzi populárních AirPods, které jsou dnes pro Apple zdrojem nezanedbatelných příjmů. Chystaná generace bude dražší než současný model, který v USA stojí 159 dolarů (u nás začíná na 4 790 korunách).

Její konstrukce bude voděodolná a audio systém má umět filtrovat parazitní hluk, uvedena má být během příštího roku. Podobné načasování uvedení má mít levnější verze reproduktoru HomePod, současná varianta s cenou 299 USD totiž na odbyt příliš nejde. Odlehčená verze má mít místo sedmi reproduktorů pouze dva.

iPady zrychlí a budou lépe fotit

Stranou nezůstane ani další důležitá modelová linie Applu, a sice iPad. Letos se sice už dočkala rozšíření v podobě iPadu Air a iPadu mini 5, tím to ale nekončí.

V plánu je omlazení iPadu Pro s obrazovkou velikosti 11 nebo 12,9 palců. Hlavní vylepšením bude tradičně nová generace čipové sady a s tím související vyšší výpočetní výkon. iPady budou mít i nové fotomoduly. Design se naopak od současné edice lišit nebude.

Základní model iPadu bude mít nově displej velikosti 10,2 palce, 9,7palcový model se tak po bezmála deseti letech z nabídky odporoučí.

Očekávaným produktem je i 16palcový MacBook Pro. Ten by však měl být velikostně velmi blízký současnému 15palcovému modelu. Displej se totiž roztáhne zejména na úkor rámečků. Připomeňme, že Apple dříve nabízel i větší typ, konkrétně 17palcový model, jehož produkce však byla ukončena již před sedmi lety.