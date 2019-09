Internetoví vtipálci vzali iPhone 11 útokem, smějí se třem fotoaparátům

Tradičním tématem je samozřejmě v první řadě cena novinek, iPhony nejsou a nikdy nebyly levné telefony. Záplavu narážek „nový iPhone zaplatím ledvinou“ jsme víceméně čekali a nemá smysl je připomínat. Pobavilo nás tedy alespoň vlastnoručně vyrobené řešení, pokud na model 11 Pro nemáte peníze:



Přejděme ovšem k parodiím na vzhled novinky. iPhone 11 Pro to schytává zejména v oblasti trojitého fotoaparátu, který se zdaleka ne každému zalíbil. Objevují se názory, že Apple se při vymýšlení designu novinek inspiroval u indukčních vařičů:

#AppleEvent absolutely loved how they just talked about the camera for the iPhone 11 and nothing else  “best iPhone yet" pic.twitter.com/7pSjY69PlP — Aonnoy Sengupta #uxdesigner (@aonnoyux) September 10, 2019

Jiní zmiňují, že se modul s fotoaparáty podobá pánskému holicímu strojku:

Iphone 11 comes with a built in shaver!

So ugly #Appleevent pic.twitter.com/poUdjLNAdJ — Blerti (@Bler_t) September 10, 2019

Inspirace pro trojitý fotoaparát se mohla schovávat i v přírodě:

„Kam to zvyšování počtu fotoaparátu až zajde?“ ptají se příznivci. Připomínáme, že tři fotoaparáty má už nějakou dobu drtivá většina konkurence, současné top modely s Androidem už spíše přecházejí na čtveřici zadních snímačů. Rekordmanem je Nokia 9 PureView s pěti.

Pozornosti však neunikl ani model iPhone 11 se dvěma zadními fotoaparáty. U něj vtipálci nejčastěji hledají podobnost s různými obličeji:

I knew this new #iPhone11 reminded me of something pic.twitter.com/UaHmpH5366 — Tony Shepherd (@tonysheps) September 10, 2019

Nakonec zmíníme kuriózní situaci, která se odehrála v sále se vzorky telefonů na vyzkoušení krátce po představení novinek. Zde se objevil i Jonathan Ive, proslulý designér, který stál za mnoha produkty Applu včetně iPhonů. Letos však z firmy odešel, proto zde byl už pouze jako host. Podle zúčastněných jej dokonce musela ochranka okřiknout, aby se nedotýkal vystavených vzorků.