Apple má Česko rád, natočil u nás další reklamu

Už při sledování konference k novým produktům nás během premiéry reklamy na nové Apple Watch zarazilo, že nám jsou vyobrazené lokace povědomé. A je to skutečně tak, Apple s novými hodinkami zavítal do Česka a natočil zde celý spot, ve kterém si vybral jak lokality z hlavního města, tak českou přírodu.

Asi nejlépe šlo poznat scénu z pražského metra na lince A (podle všeho jde o Náměstí Míru), která ovšem v první chvíli mohla diváky trochu oklamat. Apple zde nechal provizorně postavit turnikety s dvířky, které se ovšem v pražském metru nepoužívají. Bylo to záměr, Apple chtěl ukázat, že si vstup do metra mohou uživatelé odemknout i pomocí čipu v hodinkách.



Dear @Apple your new Apple Watch may be awesome, but I doubt it would work on the Prague metro, as there is no reception. But cool AD and thank for featuring Prague... #AppleEvent pic.twitter.com/1W7NkpB1GF