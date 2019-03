Mobilní signál pokryje další úseky pražského metra. Ale až příští rok

„Dle harmonogramu realizace budou tyto stanice uváděny do zkušebního provozu postupně během prvního čtvrtletí 2020. Na jaře příštího roku tak již bude možno surfovat na internetu ve 28 stanicích a navazujících tunelech metra,“ uvedla mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Neuvedla ovšem, kterých stanic se konkrétně pokrytí týká.



Pilotní provoz je od loňska na trase C mezi stanicemi Muzeum a Roztyly. Cestující zde rychlá data mohou využívat již od 30. října (více viz Dnes je slavný den, polovinu metra linky C pokrývá mobilní signál). Pokrytí pilotního úseku si podle konsorcia operátorů Cetin – O2 – T-Mobile – Vodafone vyžádalo investici ve výši přibližně 80 milionů korun. Mobilní služby jsou k dispozici všem zákazníkům síťových i virtuálních operátorů.

„Probíhá nadále zkušební provoz a doposud se nevyskytly žádné problémy, které by bránily plánované kolaudaci,“ sdělila Řehková.

Všechny stanice pražského metra včetně tunelů mají být pokryty mobilním signálem do roku 2022. Odhadovaná investice do kompletního zasíťování pražské podzemky je půl miliardy korun (více viz Operátoři chtějí pokrýt metro včetně tunelů. Dají za to půl miliardy). Dozorčí rada DPP loni v dubnu schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun (více viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky).

Nyní je mobilním signálem pokryto všech 61 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A mezi Bořislavkou a Motolem zavedli operátoři pokrytí signálem GSM, 3G a rychlým internetem LTE, a to včetně tunelů. V ostatních stanicích je zajištěno pokrytí jen prostřednictvím technologie GSM vhodné pro telefonování.

K internetu se mohou cestující také zdarma připojit ve vestibulech šesti stanic metra prostřednictvím wi-fi. Bezdrátová síť je k dispozici na Florenci na lince C i B, Náměstí Republiky, Smíchovském nádraží, Hlavním nádraží a stanici Pražského povstání. Loni v září se wi-fi připojení rozšířilo do stanice Muzeum.