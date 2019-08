Byznys s Huaweiem je nepřípustný, trvá si Trump na svém

V neděli Trump řekl novinářům, že s Huaweiem nechce obchodovat z důvodů bezpečnosti. „Nechci ten byznys vůbec, protože se jedná o ohrožení národní bezpečnosti,“ prohlásil prezident.



Koncem července přitom na setkání s představiteli předních amerických technologických firem (Cisco Systems, Intel, Broadcom, Qualcomm, Micron Technology, Western Digital a Google) Trump sliboval, že jejich požadavek na vydání licence včas splní.

Přestože šéfové firem požádali o včasné udělení licence na prodej firmě Huawei od ministerstva obchodu, Bílý dům tehdy v prohlášení dodal, že vedoucí pracovníci zároveň vyjádřili „silnou podporu“ omezení nákupů telekomunikačních zařízení a prodeje firmě Huawei z důvodu národní bezpečnosti (více viz Obchodování s Huaweiem je stále nejisté. Licence vydáme včas, slíbil Trump).

Největší světový výrobce telekomunikačního vybavení nemůže bez zvláštního povolení úřadů USA nakupovat k výrobě nových produktů americké komponenty. Podle informací agentury Reuters a dalších médií se očekává, že ministerstvo obchodu USA prodlouží „dočasnou všeobecnou licenci“ o 90 dní.

Donald Trump řekl, že existují malé části podnikání čínské firmy, které by mohly být z širšího zákazu vyňaty, ale že by to bylo „velmi komplikované“. Zda jeho administrativa licenci prodlouží, nesdělil. Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow nicméně v neděli uvedl, že ministerstvo obchodu licenci prodlouží o tři měsíce jako gesto „dobré vůle“ v obchodních jednání s Čínou.

Obvinění ze špionáže, ztráta přístupu k Androidu

Huawei se dostal do centra pozornosti kvůli obviněním ze strany Spojených států, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Z tohoto důvodu USA k bojkotu čínské značky vyzvaly i své spojence (více viz USA vyzývají spojence k bojkotu značky Huawei. Bojí se čínské špionáže).

Huawei obvinění ohledně špionáže odmítá. Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl v Rozstřelu šéf Huaweie pro Česko a Slovensko Radoslaw Kedzia. Zakladatel a generální ředitel Huaweie Žen Čeng-fej se později nechal slyšet, že firmu by raději zavřel, než se podílet na špionáži.

Před používáním softwaru a hardwaru firmy Huawei loni v prosinci varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad).

Americké ministerstvo obchodu zařadilo Huawei na černou listinu v polovině května, firmě tak znemožnila kupovat americkou součástky bez souhlasu vlády USA (více viz Velmi špatná zpráva pro Huawei. Bez povolení nemá americké součástky). Rozhodnutí ministerstva se opíralo o Trumpův exekutivní příkaz, kvůli možnému ohrožení amerických telekomunikačních sítí vyhlásil stav nouze.

Kvůli zařazení na černou listinu ztratil Huawei i přístup k Androidu. V tu chvíli přišel tedy nejen o aktualizace, ale nové modely by směly používat jen osekanou verzi systému (více viz Huawei ztrácí přístup k Androidu. Bez něj budou jeho smartphony neprodejné).

I přes zmírnění restrikcí, což Huaweii do pondělí 19. srpna zajistilo systémové aktualizace, a také snahu ze strany Googlu, který dělal vše pro to, aby měla čínská společnost i nadále přístup k plné verzi Androidu (více viz Google kope za Huawei. Chce mu poskytovat plnou verzi Androidu), Huawei zapracoval na vlastním operačním systému.

Jmenuje se HarmonyOS a podle společnosti má být univerzálním open-source systémem. Měl by být především alternativou k systémům jako WebOS od LG či Tizen od Samsungu a Huawei se jej bude pokoušet prosazovat i na trzích mimo Čínu (více viz Čínský systém bude pohánět cokoli. Huawei představil svůj HarmonyOS).