Huawei mění plán B. Náhrada za Android jen tak nebude

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila na čínskou společnost embargo, které zakazuje obchodovat americkým společnostem s Huaweiem. Týká se to všech možných komponentů, největším problémem je odstřihnutí Huaweie od služeb Googlu (Google Mobile Services), tvůrce systému Android.



Zatím jsou sankce podruhé odloženy na 90 dnů. Jenže druhé odložení vyprší už začátkem listopadu a navíc americká administrativa některé jednotlivé žádosti stejně neřeší, takže Huawei má velké problémy už teď.

Jeho nový špičkový model Mate 30 ve všech verzích už služby od Googlu postrádá. A to je problém na trzích mimo domovskou Čínu. Tam mu to je jedno, protože v Číně stejně nefungují. Ale jinde ve světě mu to jedno být nemůže, protože bez map, Gmailu nebo YouTubu jsou telefony neprodejné. Protože tyto služby nelze do telefonu dohrát ani doma na koleně.

Huawei proto vyvinul vlastní sytém Harmony OS, který je určen nejen pro smartphony, ale také pro jiná zařízení. Jeho uvedení ve smartphonech nakonec nebude tak rychlé, jak v srpnu šéf mobilní divize čínského mobilního gigantu sliboval.

Nyní se pro server The Finanicial Times viceprezidentka pro veřejné záležitosti na trhu v USA Joy Tanová nechala slyšet, že většina zákazníků v Evropě a Asii je zvyklá používat služby od Googlu na svých smartphonech s Androidem. Alternativní řešení sice Huawei už podle Tanové našel, ale bude trvat, než se celý ekosystém od Googlu podaří nahradit.

Tanová v rozhovoru zmiňuje vícero řešení bez konkrétních detailů. Je jasné, že firma dál připravuje vlastní systém Harmony OS, ovšem ten sám o sobě problém nevyřeší, opět budou chybět populární služby. Huawei tak musí vybudovat i vlastní ekosystém s aplikacemi, videoportálem a tak dále.

Jenže to bude podle Tanové trvat delší dobu. Dost pravděpodobně i několik let. Nutno dodat, že Huawei vše potřebné už má, ovšem jen pro čínský trh. A takový balíček služeb je pro zbytek světa v podstatě nepoužitelný, o čemž jsme se přesvědčili při zkoušení čínských verzí modelu Mate 30.

Samotný nový operační systém tak není to hlavní, co musí Huawei řešit. I proto je dost pravděpodobné, že smartphony značky tak zůstanou prozatím podle všeho věrné Androidu.

Tak jako tak má Huawei mimo Čínu dvě možnosti. Může doufat, že se problémy s americkou administrativou podaří vyřešit. Pak se pojede dál a tím, že firma na domácím trhu pokračuje podle plánu, ani mu to nemusí ublížit ve schopnosti držet krok s konkurencí. Pokud se nedomluví, tak až dojde životnost aktuálně prodávaných telefonů, na které se embargo nevztahuje, tak nebude mít co prodávat.