Huawei vrací úder, stěžuje si v USA na vydírání a kyberútoky

Huawei popsal útoky ze strany vlády Spojených států v podrobném prohlášení. Zejména se ohrazuje proti tvrzení deníku Wall Street Journal, který informoval, že Huawei je prošetřován americkým ministerstvem spravedlnosti ohledně krádeže patentů týkajících se fotoaparátů u smartphonů. Huawei tvrdí, že tato obvinění jsou falešná, oproti tomu Wall Street Journal zase podotýká, že firma na svou obranu nepředložila žádné konkrétní důkazy.

Čínský výrobce také popisuje případ vydírání, ve kterém jej člověk s patentem na optický člen fotoaparátu v roce 2014 oslovil s nabídkou vzájemné spolupráce, což Huawei odmítl. O čtyři roky později však ten samý jedinec obvinil Huawei z kopírování jeho patentovaného fotoaparátu a využití v 360stupňové kameře EnVizion360. Huawei údajně následně vydíral, že pokud mu nezaplatí odškodné, celou věc předá médiím a americkým politickým činitelům.

Situace došla tak daleko, že se Huawei obrátil na americké soudy, aby celou situaci oficiálně prošetřily, ovšem dotyčný člověk podle Huaweie odmítl v této situaci vyjít vstříc, k soudu se nedostavil a dál pouze předává informace médiím a americké vládě. To vyústilo právě v zájem amerického ministerstva spravedlnosti, které se naopak začalo zabývat případem z opačné strany, tedy prošetřovat možnou krádež patentů.

Tento případ podle Huaweie hraje roli v obchodní válce, která je namířena ze strany Spojených států (nejenom) proti firmě. Firma popisuje, že Spojené státy nasazují všechny dostupné prostředky, aby Huawei očernily. To zahrnuje pronásledování bývalých zaměstnanců firmy a vyzvídání důvěrných informací, zatýkání současných zaměstnanců, kyberútoky na síť firmy, zastrašování ve formě odmítání víz pro zaměstnance, zabavování zásilek a podobně.

Obzvláště významné je tvrzení, že Spojené státy cíleně provádějí kyberútoky, aby se dostaly k důvěrným datům firmy - Huawei ovšem celé toto obvinění nijak nekonkretizoval (i o tom jako první informoval Wall Street Journal).

Huawei je v tuto chvíli opět ve velmi nezáviděníhodné pozici. Google mu stejně jako v květnu (tehdy na to doplatil dceřiný Honor) odepřel přístup k licenci operačního systému Android a oficiálním službám, což se teď může dramaticky podepsat na chystaném spuštění modelu Mate 30 Pro na západních trzích. Proslýchá se, že se kvůli celé situaci prodej na globálním trhu zpozdí, jelikož bez služeb Googlu by byly telefony mimo Čínu prakticky neprodejné (více v článku Smartphony Huawei opět přišly o obchod s aplikacemi. Co s nimi bude dál?).