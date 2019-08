Život na draka. Huawei funguje v tříměsíčních cyklech naděje

Nervozita trvá už několik měsíců. USA použily Huawei jako rukojmí v obchodní válce s Čínou. Spojené státy Huawei nemusí už delší dobu a vlastně se jim podařilo firmu ze svého trhu celkem komplexně vystrnadit. Teď se o to snaží globálně.

Američané mají jednu podstatnou výhodu, ač se v USA skoro žádná spotřební elektronika nevyrábí, tak tamní firmy stále vládnou technologiím a drží důležité patenty. V Číně se sice vyrábí velká část světové produkce spotřební elektroniky, ale tamní firmy obvykle nepatří mezi technologické lídry.

Huawei je tak jiný, ten mezi světové technologické lídry patří. Jenže na trzích, kde působí, což jsou telekomunikace, drží standardy především americké firmy. A to si v USA dobře uvědomují, proto poslední měsíce drží Huawei zkrátka.

Američané Huaweii dlouhodobě vytýkají bezpečnostní rizika, které u jeho technologií hrozí. Podobné problémy má Huawei i v Evropě. Konkrétní hrozby nebyly zveřejněny, na Huawei má mít vliv čínská vláda či armáda a hrozí, že by přes jeho technologie mohlo docházet třeba ke špionáži. Možná ano, možná ne. V každém případě si za to Huawei může tak trochu sám, vlastnická struktura firmy je neprůhledná, možné je všechno.

Na druhou stranu, především poslední měsíce ukázaly, že primárním důvodem útoků na Huawei je spíš obchodní válka mezi USA a Čínou. Americký prezident Trump na jaře vyhlásil embargo na používání amerických technologií čínským gigantem. Což je pro Huawei dost podstatná komplikace. Ač si mnoho hardwarových částí dokáže vyrobit sám, problém je třeba se softwarem.

Huawei jako světová dvojka v produkci smartphonů využívá jediný otevřený operační systém Android. A ten vytvořila americká společnost Google, dnes práva řeší nadřazená organizace Alphabet. Bez Androidu jsou smartphony neprodejné (nepočítaje iPhony, které používají vlastní systém iOS).

Tři měsíce a co potom?

Android je hlavní problém Huaweie. Do června to vypadalo, že Huawei může výrobu mobilů zabalit, pak dostal od americké vlády pardon na tři měsíce. Ten skončil v srpnu, kdy byl na další tři měsíce prodloužený. Jenže mezitím obchodní válka mezi USA a Čínou eskalovala a Trump prodloužení pardonu nechtěl. Přitom v červnu se tvářil, že je problém vyřešený ke spokojenosti všech stran.

Huawei tak aktuálně žije ve tříměsíčních cyklech. Co bude v listopadu, neví ani v čínské firmě a asi to neví ani americké úřady. Huawei už dávno pracuje na plánu B a připravuje vlastní univerzální operační systém Harmony. Ten jistě nebude špatný. Vybudovat k němu kompletní ekosystém služeb a aplikací však není snadné.

Huawei proto doufá, že ještě dostane čas s Androidem. Pokud by pro něj vše dobře dopadlo a mohl u nejrozšířenějšího operačního systému zůstat, tak Harmony do koše beztak nehodí. Bude to zkoušet s oběma systémy. Ale nejistota pro nejbližší půl rok či rok je pro firmu velmi nepříjemná.