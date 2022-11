Smartphony používá už drtivá většina Čechů. Ovládají jimi i domácnosti

Smartphony používá v současnosti 81 procent Čechů starších 16 let. Od roku 2018 tak jejich počet stoupl o 18 procentních bodů. Naopak „hloupé“ mobily upřednostňuje stále méně uživatelů, během posledních čtyř let jejich počet klesl o 20 procentních bodů na nynějších 19 procent v české populaci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).