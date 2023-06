Bez mobilu s tímto robotem nevysajete ani nevytřete, což je dobře

Na první pohled vypadají robotické vysavače dost podobně. Kulatý tvar těla, nízká výška. V principu by měly dělat to samé, tedy vysávat, v lepším případě i vytírat. Na trhu je velký výběr modelů mnoha značek a cenový rozptyl je značný. Nejlevnější koupíte už pod 2 000 korun, nejdražší stojí téměř 40 000 korun. Je jasné, že cenové rozdíly jsou tak velké, že budou velké rozdíly i ve funkčnosti. To je podobné jako u telefonů, smartphone za 2 000 také nebude umět to, co model za desetinásobek či dvacetinásobek.

My jsme vyzkoušeli přístroj z nejvyšší třídy. iRobot Roomba Combo J7+ je luxusní robotický vysavač s funkcí mopování a s dokovací stanicí, kde se nejenom nabije, ale kde i zanechá pobíraný prach. Tento nejvyšší model řady J7 stojí aktuálně 25 000 korun, loni na podzim však startoval na částce přes 30 000 korun. Mnoho dražších robotických vysavačů na trhu není. Základní model J7 pak aktuálně stojí necelých 17 000 korun.

Bez mobilu ani ránu

Z našeho mobilního pohledu je řada iRobot Roomba J7 zajímavá tím, že bez mobilu neudělá v podstatě nic. Je to prostě výborný příklad produktu chytré domácnosti na jedné straně a praktického využití mobilu při ovládání dalších spotřebičů na straně druhé.

Dnes může být chytré kde co. Fanoušci chytré domácnosti nedají dopustit třeba na chytrou varnou konvici nebo kávový překapávač. Běžný zákazník nad těmito produkty zakroutí hlavou, což v podstatě kvitujeme, ale fanoušek chytré domácnosti začne vyzdvihovat, jak si dá vařit vodu na dálku, třeba ještě z postele. Budiž, ale celkově jsou desítky či stovky produktů chytré domácnosti a mnohé jsou velmi praktické.

Což v celku platí i pro robotický vysavač, nás však v propojení s mobilem zaujala ještě jiná vlastnost. Vysavač iRobot J7 prostě smartphone potřebuje. Což se na první pohled může zdát omezující, ale v praxi to je geniálně jednoduché.

Kdysi bylo nastavení robotických vysavačů složité. Bylo třeba jim vytvořit mantinely, ochránit je před pádem ze schodů, a tak dále. To už samozřejmě dnes neplatí, technologie jsou mnohem dál. Ale zprovoznění iRobotu Roomba J7 je triviální. Vlastně stačí otevřít návod a přečíst si, že je potřeba stáhnout do mobilu aplikaci iRobot Home. K tomu samozřejmě vybalit vysavač z krabice, v našem případě i s dokovací stanicí a tu připojit do sítě. Další informace v přiloženém návodu jsou už v podstatě jen týkající se provozně-servisních úkonů.

Samotná, do češtiny plně lokalizovaná, aplikace je dostupná pro Android i iOS a její stažení je nezbytné. Následně je potřeba vytvoření účtu a zadání kontrolního kódu, který přijde na email. Stiskem jediného tlačítka na vysavači proběhne spárování a připojení do domácí wi-fi sítě. Vše se samozřejmě zadává do aplikace. Jakkoliv je různé připojování běžných domácích spotřebičů k mobilu krokem navíc a často je to jen pro efekt, tak zde to smysl dává. Ovládání vysavače je pohodlné, přehledné a to, že ho lze spouštět na dálku, je spíš bonus.

Nejdřív ohmatat, pak vysávat

Před prvním použitím se spustí proces mapování prostoru, kdy si vysavač postupně projede celou místnost. iRobot používá u modelů J7 navigaci vSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping), která používá kameru. Někteří konkurenti přešli na LIDAR, což je však spjaté s majáčkem na horní straně. Zvyšuje to výšku přístroje a tím jeho schopnost prosmýknout se pod některými kusy nábytku. Ale ani iRobot neprojede pod běžnou sedačkou, tak tenký není a ani být nemůže.

Vedle kamery, jako hlavního navigačního přístroje, má vysavač po obvodu ještě tlakové a laserové senzory, aby kontaktů s nábytkem a stěnami bylo co nejméně. Navigační kamera však potřebuje světlo, takže když je ho v místnosti málo, tak si robot sám svítí na cestu.

Jakmile si vysavač místnost zmapuje, tak se v telefonu objeví plánek, kde si můžete jednotlivé části pojmenovat. V případě potřeby pak můžete vysavač nechat vysávat jen v určité části a stejně tak mu můžete zadávat zakázané zóny. Pokud máte víc místností, vysavač si je opět namapuje a plánek se zase objeví v mobilní aplikaci. Naopak lze nastavit i určitá místa, kterým se má vysavač věnovat speciálně (nebo se jim vyhýbat). Nastavit lze opravdu malé prostory rozměru 20 × 20 cm, což je spíš neobvyklé.

Přes prahy přenést

Pokud nemáte vysoké prahy, tak se vysavač mezi místnostmi může pohybovat samostatně. Limitem jsou dva centimetry přechodové lišty. Jinak ho budete muset přenést. Robot si dokáže namapovat až deset místností a uklízí i ty, kde není základna. Prostě ho tam jen přenesete, třeba do jiného patra. Problém to není, přístroj má hmotnost jen lehce přes tři kilogramy.

Kamera jako navigační prvek má i další využití. Jakmile vysavač dokončí svou práci, tak pošle do mobilní aplikace notifikaci a zároveň zašle fotky překážek, s kterými se při své práci setkal. Můžou to být odložené věci nebo prodlužovačka. V aplikaci je pak možné určit, jak se s nimi má vysavač vypořádat příště.

Přes aplikaci se provádí veškeré nastavení. V případě testovaného modelu s funkcí mopování se v aplikaci určuje, co má vysavač v jaké místnosti dělat (může i oboje) a lze i nastavit „mokrost“ vytírání podle podlahy. Což je praktické především u podlah laminátových, které si s velkou vlhkostí nerozumí.

Mluví česky a mobil potřebuje na aktualizace

V aplikaci si můžete nastavit jazyk, jakým na vás bude iRobot mluvit. Umí česky, na výběr jsou dva hlasy. V rámci podporovaného standardu IFTTT (přes další aplikaci) si můžete nastavit, že se bude vysávat, jakmile opustíte dům, a po návratu se ihned uklidí, aby nerušil. Z hlavní iRobot Home aplikace se dozvíte i stav naplnění sáčku v dokovací stanici a další podrobnosti o úklidu. Vše je navíc vysvětlené návody. Mimo mobil lze vysavač ovládat ještě hlasovými pokyny přes domácí systémy Alexa nebo Google Asistent. Přes mobil se pak do vysavače stahují i aktualizace, takže přístroj nezastarává.

Náš test byl zaměřený primárně na využití mobilu pro ovládání domácího přístroje. Takže krátce k samotné primární funkci vysavače. Funguje velmi dobře, a to jak při vysávání, tak i v rámci vytírání. Ovládání je snadné, chyb, kdy se vysavač zasekne, je minimum a pokud se tak jednou stane, lze to eliminovat v rámci zakázané zóny. Dotyků s okolím je minimum, v tomto směru patří mezi špičkové přístroje. Úplně tichý není, třeba v noci může být jeho práce rušivá i přes zavřené dveře.

Ano, je to drahé zařízení, především v testované verzi s funkcí vytírání a s dokovací stanicí, kde se ukládá nepořádek. Sáček mimochodem vydrží až dva měsíce, což je příjemné. iRobot nabízí plno příslušenství, a ani to není laciné. Prostě je to luxusní přístroj nejvyšší třídy. Z pohledu úklidu nemáme výhrady, vysávání i vytírání dělá iRobot velmi dobře.