Hádkám se občas zabránit nedá, jdou ovšem vyřešit i chytrou aplikací

Hádky a spory jsou pro mnohé z nás nevyhnutelnou součástí života. Někdo je umí zvládat lépe, někdo hůře, ale asi každý by si přál, aby jich zažil co nejméně. V moderní době se ovšem dá najít i řešení, které nám pomůže se s takto nepříjemnou situací vypořádat co možná nejzdravěji, a to třeba díky aplikaci v telefonu, kde máte k dispozici odborníka na řešení právě takovýchto situací.

Jde o českou aplikaci Disputio, kde vás celým procesem při případném sporu provádí proškolení dobrovolní průvodci. Pomohou se zvládáním emocí, komunikačních bariér a dají celému procesu strukturu i řád. Hledání dohody probíhá formou chatu a všichni účastníci v rozhraní aplikace vystupují pod digitálními přezdívkami, které jim zajistí maximální míru soukromí.

Anonymita je klíčovým prvkem aplikace, ovšem nyní také může zájemce přilákat i fakt, že je používání bezplatné. Nutné je samozřejmě do používání aplikace dostat i protistranu a následně počkat, až se případu ujme konkrétní průvodce.

Průvodci mají za úkol účastníkům vysvětlit jednotlivé kroky při hledání dohody. Nejprve si vyslechne postoje protistran a pokusí se s nimi identifikovat jejich reálné potřeby a zájmy. Poté společně s účastníky definuje jednotlivá témata, pro která budou kreativním způsobem hledat návrhy možných řešení. Následně je provede debatou, jejímž výsledkem je společné vyhodnocení vedoucí ke konsenzuální dohodě, ze které mají v důsledku prospěch obě strany původního sporu.

Aplikace Disputio rovněž nabízí i dobrovolníkům možnost stát se jedním z průvodců, zdarma získat školení v těch nejpodstatnějších mediátorských dovednostech a následně i praxi v oboru. Do budoucna se navíc počítá s tím, že do aplikace přibude i druhá, placená úroveň pro získání finančního ohodnocení za činnost.

Aplikace je k dispozici zdarma v českém i anglickém jazyce na stránkách projektu a v aplikačním obchodě telefonů se systémem Android.