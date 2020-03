Smartphone stále nemá hodně Čechů, ale mládež je miluje

Mezi mladými lidmi ve věkové kategorii 16 a 24 let používá chytrý mobil 99 % z nich. „Naopak tři čtvrtiny seniorů dávají přednost mobilnímu telefonu bez operačního systému,“ uvedl ředitel odboru statistik rozvoje společnosti Českého statistického úřadu (ČSÚ) Martin Mana.



S rozvojem chytrých telefonů rapidně přibývá i počet lidí, kteří používají svůj telefon k přístupu na internet. „Zatímco v roce 2010 se z mobilního telefonu připojovala na internet čtyři procenta lidí starších 16 let, v roce 2019 to byly téměř dvě třetiny. Nejčastěji tak činí mladí lidé, kde mezi lidmi ve věku 16 až 24 let internet v mobilu používá 97 procent z nich,“ dodala Eva Myšková Skarlandtová z ČSÚ.

Na konci roku 2018 bylo v Česku 8,3 milionu telefonů s aktivní datovou službou pro přístup k internetu. Z 82 procent šlo o trvalý přístup v rámci měsíčního paušálu.

Sociální sítě a internetové bankovnictví nejsou Čechům cizí

Přes sociální sítě je v kontaktu se svými přáteli více než polovina dospělých a účet na sociálních sítích má také 45 procent firem. Mezi Čechy roste i obliba internetového bankovnictví a online nakupování. Internetové bankovnictví mají již téměř dvě třetiny dospělých (63 procent) a přes internet v roce 2019 nakoupilo 59 procent lidí. Internetové bankovnictví používá výrazně vyšší podíl lidí než v okolních zemích.



Počítač a internet se nachází už téměř ve všech domácnostech, které tuto technologii chtějí používat. V roce 2019 byla bez internetu již jen necelá pětina českých domácností. Tři čtvrtiny z nich tvořily domácnosti seniorů, kteří ve většině případů uvádějí, že internet doma nechtějí, nebo s ním neumějí pracovat. Naopak 97 procent dětí žije v domácnostech s připojením k internetu a 92 procent má doma počítač nebo tablet.

Alespoň s jedním bezpečnostním incidentem se v roce 2019 setkala téměř pětina lidí, přičemž nejčastěji šlo o obdržení podvodného e-mailu. Podstatně méně Čechů se setkalo s napadením e-mailu či účtu na sociálních sítích, či bylo přesměrováno na falešné webové stránky. Mezi podniky se s nějakým kybernetickým útokem setkala pětina z nich.