Vývojáři si mnou ruce. Lidé sedí doma a nakupují jednu aplikaci za druhou

Data zveřejnila analytická společnost App Annie. Podle ní v prvním čtvrtletí letošního roku lidé strávili týdně o 20 % více času používáním mobilních aplikací a her než za stejné období v minulém roce. Úměrně tomu rostly i tržby za prodej aplikací a her. Celkem lidé utratili 23,4 miliard amerických dolarů (asi 579 miliard korun), což je rekordní výsledek.

Ačkoliv je operační systém Android výrazně rozšířenější (jeho podíl se odhaduje na asi 75 procent celého trhu), výrazně více utrácejí vlastníci zařízení s iOS. Konkrétně obchod App Store zpracoval transakce za 15 miliard dolarů (asi 382 miliard korun), zbytek si pak připsal obchod Play od Googlu. Jiné obchody s aplikacemi zmíněny v analýze nebyly, byť třeba Huawei aktuálně tlačí do popředí svou App Gallery.

Celkem očekávatelný je fakt, že na celkové částce měly největší podíl hry, na iOS tvořily herní aplikace 39 procent z tohoto objemu, na Androidu pak dokonce jen 15 procent. To celkem jasně vypovídá o tom, že zatímco na iOS jsou uživatelé trochu ochotnější si připlatit i za „neherní“ služby, Android má hry jako zcela jasně převládající zdroj příjmů.

Nejvíce lidé nakupují aplikace a hry v rámci platformy iOS v USA a v Číně, Androidu se pak nejvíce daří v Jižní Koreji a Japonsku. Opět zde lze sledovat logické výsledky: zatímco USA je domovskou zemí Applu, z Jižní Koreje zase pochází největší producent smartphonů se systémem Android, Samsung.

App Annie dále zmapovala i celkový počet nově nainstalovaného softwaru. Za první čtvrtletí si uživatelé Androidu a iOS společně stáhli 31 miliard aplikací. To je o 15 procent více než ve stejném období loni. Hry jsou naopak v celkovém počtu stahování v menšině, tvořily 45% podíl na Androidu a 35% podíl na iOS. Nejvíce lidé stahují aplikace na Androidu v Indii a Brazílii, naopak co do počtu stažených aplikací na iOS stejně jako v případě nákupů dominují USA a Čína.