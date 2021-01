Se skládacími smartphony se roztrhne pytel. Ceny budou klesat

Skládací smartphony jsou prozatím výsadou čtyř výrobců: Samsungu, Motoroly, Huaweie a ještě do nedávna neznámé čínské společnosti Royole. Mnozí další s nimi koketují v podobě patentů či funkčních prototypů. A jelikož jde o zcela novou kategorii, která nemá mantinely, jelikož v ní de facto ještě nikdo neudává trendy, mají výrobci poměrně volné pole působnosti.

Čínský Royole jako první představil vertikálně půlený smartphone, šlo však spíše o názornou demonstraci jeho technologických možností (více viz Vypálila naprosto neznámá značka rybník gigantům? Má skládací smartphone). Stejné řešení následně na trh uvedl Samsung, předloňský model Galaxy Fold se loni v září dočkal druhé generace spadající do nové modelové řady Galaxy Z. Tu založilo véčko Galaxy Z Flip, tedy model s horizontálním předělem flexibilního displeje.



Nebylo ovšem prvním takovým, prvenství smartphonového véčka náleží oživené legendě z předloňského listopadu, Motorole Razr. I ta se loni dočkala druhé generace, modelu Razr 5G. A Huawei? Ten loni v listopadu, tedy vzápětí po Samsungu, oficiálně uvedl model Mate X, opět s vertikálním půlením. Avšak jen na domácím čínském trhu. Na světové trhy se dostala až druhá generace, tedy Mate Xs.

Samsung uvede na trh i cenově dostupné „skládačky“

Vstup do segmentu skládacích smartphonů je tedy poměrně pozvolný. To by se ovšem v novém roce mohlo změnit. A to nejen s ohledem na řadu různých patentů, co se chytrých „skládaček“ týče. Výrazně by měl své portfolio v tomto ohledu rozšířit i Samsung. Ten podle korejského portálu ET News chystá na trh uvést hned čtyři modely skládacích smartphonů.



Původně se přitom hovořilo o třech, a to jmenovitě o modelech Galaxy Z Flip 2, Galaxy Z Fold 3 a jeho cenově dostupnější alternativě Galaxy Z Fold Lite. Cenově dostupnější varianty by se podle nových informací měla dočkat i druhá generace chytrého véčka. Levnější Z Flip 2 by měl stejně jako dražší model podporovat 5G sítě, bude se od něj ovšem lišit výkonem a funkcemi. Podle korejského portálu by měla být produkce nových skládacích smartphonů zahájena až v srpnu 2021.

Důvod je nasnadě. Modely řady Galaxy Z se pravděpodobně stanou novou vlajkovou lodí druhého pololetí. Není tajemstvím, že legendární řada Galaxy Note by měla být ukončena a post top samsungů převezmou výhradně skládací modely. První pololetí roku by tedy bylo ve znamení nových generací špičkových smartphonů řady Galaxy S.

Strategie Samsungu podle korejského portálu zahrnuje sloučení dlouholetých špičkových řad Galaxy S a Galaxy Note. Špičkové samsungy prvního pololetí by tak měly převzít specifický prvek notů, tedy dotykové pero S Pen. Dočkat by se ho měla i třetí generace foldu.

ET News kromě toho informuje i o plánech Samsungu, co se týče rolovacího smartphonu. Takový přístroj jihokorejská společnost tento rok na trh prý neuvede, její obchodní plány pro rok 2021 takový telefon údajně nezahrnují.

Zdroj nicméně poodhalil tajemství ohledně jeho podoby. Telefon, potažmo displej by se měl vytahovat směrem nahoru, respektive od uživatele. To se odklání od většiny dosavadních konceptů takového smartphonu od různých výrobců, kteří pracují s možností roztažení přístroje do stran.

Probudí se i čínští výrobci

Kromě Samsungu se ovšem budou samozřejmě snažit i další značky. Očekávat můžeme pokračující evoluci u Motoroly, která je na svůj Razr patřičně hrdá. A na pole ohebných smartphonů vstoupí i další značky, nejžhavějším kandidátem je Xiaomi, které v poslední době ukazuje řadu konceptů.



A také čínské TCL, které už dva roky technologii ukazuje v podobě různých prototypů. Zástupci firmy přitom celou dobu tvrdí, že technika je připravena, jen nevyhovuje z hlediska ceny. V tom by právě letošní rok mohl u TCL přinést změnu a v podání TCL bychom se mohli dočkat prvních smartphonů s ohebným displejem, které v případě nového modelu zamíří někam k hranici okolo 20 000 korun, možná i trochu níže. TCL si pak nejspíš své ohebné displeje nenechá jen pro sebe, takže v průběhu roku by mohly obdobně vybavené smartphony uvést další značky.

Dlouho se o možném smartphonu s ohebným displejem hovoří i v souvislosti s LG. Firma tuto technologii má, ale zatím to zkouší s různými odlišnými konstrukcemi a koncepty, jako je třeba nezvyklý model Wing. Podle zákulisních informací si LG nechává ohebné displeje pro jiné příležitosti, jako třeba televizory, nebo aplikace v automobilovém průmyslu. A do smartphonů se s nimi nehrne, takže možná ani letos se ohebného LG nedočkáme. Ale kdo ví.

Naopak snažit se na poli ohebných přístrojů budou Oppo a Vivo, logicky by pak mohlo přijít i Realme s obdobnou konstrukcí (značky patří do jednoho koncernu). A šuškanda koluje také ohledně smartphonu s ohebným displejem od Googlu, nicméně firma zatím byla u svých smartphonů spíše konzervativní, takže by to byl trochu nečekaný krok. Každopádně nabídka bude tentokrát skutečně výrazně bohatší.