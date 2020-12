Přeložit jednou, přeložit podruhé. Samsung se skládání nebojí

Důvod je nasnadě, takové zařízení dokáže uživateli nabídnout podstatně rozměrnější displej než současné skládací samsungy, tedy modely Galaxy Z Fold2 5G a Galaxy Z Flip 5G. Nicméně v případě dřívějších patentů vertikálně skládacích modelů měly vize společnosti drobný háček.

Tím byla tloušťka telefonu ve složeném stavu. I v případě téměř rok a půl starého patentu šlo o telefon složený ze třech dílů, ve složeném stavu by tak byl o polovinu silnější než dosavadní foldy. Okrajové části se překlápěly k té středové, jedna zepředu, druhá zezadu.

Právě tento „problém“ řeší nový patent Samsungu. Vizi dvojího přehybu firma sice zachovala, ale vydala se jinou cestou. Telefony s jak horizontálními, tak vertikálními přehyby stále tvoří tři části. Půdorysně však již nejsou shodné jako u dřívějších patentů. Okrajové mají vždy poloviční šířku než středový díl. Což ovšem znamená nemalý ústupek v komfortu používání.

Složené zařízení sice ve srovnání se současnými skládacími samsungy nikterak výrazně nenabude na tloušťce, nicméně toto řešení se podepíše na půdorysné šířce hlavního, tedy středového dílu. Výhoda takové konstrukce nicméně tkví v tom, že displej je oproti provedení s půdorysně shodnými třemi díly ve složeném stavu telefonu plně chráněn proti mechanickému poškození.

Nicméně to znamená nutnost sekundárního displeje. S ním Samsung počítá ovšem jen u modelu s vertikálně situovanými klouby, tedy u případného nástupce současného foldu. Nebude ovšem tak rozměrný, jak jsou nyní uživatelé zvyklí, půjde naopak jen o displej jaksi do počtu. Sloužit by měl ke zobrazení základních informací. U modelu, který by měl spadat do řady Z Flip, pak výrobce s vnějším displeje vůbec nepočítá.



Na druhou stranu případný nástupce flipu překvapí možností ohybu spodní části i směrem od uživatele. Při ohnutí spodní čtvrtiny displeje (ať směrem k uživateli, či od něj) se například přehrávané video zobrazí jen na zbývajících třech čtvrtinách displeje, přičemž ohnutá část zajistí potřebnou stabilitu zamezující přepadnutí telefonu.

U patentu případného nástupce modelu Z Fold 2 překvapí i netradiční umístění hlavní fotosestavy. Samsung upustil od obvyklého situování do levého horního rohu, namísto toho se modul se čtyřmi snímači nachází uprostřed zad. U možného pokračovatele řady Z Flip se drží obvyklejšího umístění v horní čtvrtině zad, byť po vzoru loňské modelové řady Galaxy S10 v jejím středu.

Nejnovější patenty, na které tradičně upozornil nizozemský portál LetsGoDigital, ukazují, kam mohou skládací smartphony od Samsungu v následujících letech směřovat. A vlastně nejen ty od tohoto jihokorejského výrobce.

Chytré „skládačky“ chystá i řada dalších výrobců, patenty společností, které tyto smartphony již uvedly na trh, se jim mohou stát inspirací. Stále jde o pomyslně neprobádané pole, kdy se výrobci spíše hledají a je otázkou, které konstrukční řešení se nakonec na dlouhé roky ujme a které zapadne v mobilní historii.