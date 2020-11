Motorola Razr 5G v testu: jednoduše vás uchvátí svým stylem

První generace novodobého razru, která je příspěvkem Motoroly do světa smartphonů s ohebným displejem, to v zahraničních médiích docela schytala. U nás ne, protože jsme telefon na test nikdy nezískali, ale naše první dojmy rozhodně přehnaně kritické nebyly. A ani naše další občasná (často náhodná) setkání s první ohebnou Motorolou Razr v nás nevyvolala dojmy kdovíjakého průšvihu.

Kritika nešetřila především konstrukci kloubu telefonu a extrémní byla cena. Ano, ta byla a je nadále vysoká, nicméně Razr a teď i jeho nová generace Razr 5G jsou nadále jedněmi z velmi mála telefonů s ohebným displejem, které lze na trhu vůbec koupit. Takže extrémní cena je prostě daní za jejich výjimečnost. Nový Razr 5G, který jsme konečně měli k dispozici ke klasickému redakčnímu testu, má být oproti předchůdci prakticky ve všem lepší.

A ano, je vyladěnější a působí trochu praktičtějším dojmem, podle nás ovšem nejde o tak dramatické rozdíly, jak některé zahraniční recenze tvrdí. Znamená to, že je Razr 5G také průšvih? Ne, znamená to, že si myslíme, že kritika předchozího modelu byla někdy až extrémní a že je potřeba se na Razr jako takový, ať už v jeho první reinkarnaci, nebo teď v provedení 5G, dívat trochu jiným pohledem.

Funkce tento telefon neprodávají. Výjimečnost a odkaz na jednu z nesmrtelných legend mobilní historie ano. Razr 5G je v tom skvělý a žádný jiný smartphone se mu v tom nevyrovná, dokonce ani konkurenční Samsung Galaxy Z Flip 5G, který je asi lepším a rozhodně vybavenějším telefonem.

Fajn. Je to podle vás opravdový razr?

Ano, i když co si budeme povídat, původní interpretace jména, tedy že je telefon tenký jako žiletka, už dnes vůbec neplatí. Nicméně coby odkaz na původní legendární model s nezaměnitelným a ikonickým designem fungují novodobé modely Razr dokonale. U modelu Razr 5G Motorola design oproti prvnímu provedení poměrně dost přepracovala, novinka jakoby namísto historického Razru V3 odkazovala spíše na pozdější, rovněž trochu zaoblenější modely Razr V8 a V9, nebo na nikdy neprodávaný první chytrý razr, tedy model V13 se Symbianem.

Plusy a mínusy Proč koupit? parádní design

kompaktní rozměry

jedinečná konstrukce

výborný vnější displej

5G a slušný výkon

Proč nekoupit? extrémní cena

výbava na úrovni telefonů do 10 000

horší výdrž baterie

nejistota trvanlivosti konstrukce Kdy? V prodeji Za kolik? 39 990 Kč

Ona modernější a trochu vlastní cestou směřující interpretace ikonického designu je nám velmi sympatická, byť z čistě nostalgických důvodů se nám možná trochu víc líbí přeci jen původní novodobý razr. Ale to je otázka osobního vkusu. Navíc, kdo chce přeci jen o něco komplexnější smartphone, pro toho bude Razr 5G rozhodně lepší volbou, než loňské provedení.

V čem je lepší?

Je to spousta detailů, které vlastně nepůsobí nijak dramaticky, ale dělají z novinky praktičtější telefon. Začněme třeba důležitým faktem, že nově lze do těla telefonu vložit klasickou nanoSIM. Razr 5G na rozdíl od předchůdce pojme běžnou SIM a uživatel nemusí řešit eSIM (tu nicméně telefon nadále také podporuje), což pro někoho mohla být překážka – zejména pro případ, kdy třeba telefony střídá a stylový razr používá jen někdy, nebo když chce mít jistotu, že půjde použít náhradní telefon, pokud se teoreticky choulostivému telefonu s ohebným displejem stane něco nepříjemného.

Loňský model pak měl procesor Snapdragon 710, ve své době už takovou střední třídu mírně za zenitem. Novinka má Snapdragon 765G, což je naopak ve střední třídě stále aktuální špička, která jako bonus k solidnímu výkonu přináší podporu 5G sítí. Investice do drahého telefonu je tak i investicí do budoucna, tento stylový smartphone využije i sítě, které u nás teprve vznikají. Větší je i baterie, oproti loňským 2 510 mAh je tu akumulátor s kapacitou 2 800 mAh – opět žádné dramatické zlepšení, ale pokrok to je. Pokrok nastal i u fotoaparátu, byť ten má stále jen jednu čočku, tady má design přednost před moderními trendy.

Nové je u Razru 5G i umístění čtečky otisků prstů. Namísto na „bradě“ pod displejem, která zůstává charakteristickým designovým rysem razru (byť vlastně není nijak praktická), je teď na zadní straně telefonu. Nejsme si však úplně jisti, že je to lepší řešení. Nicméně brada je u novinky trochu menší, zaoblenější a její přední hrana více nahnutá, takže čtečka by se sem asi umisťovala špatně. Při otevření telefonu je čtečka trochu nízko a je potřeba si na její umístění zvyknout, když je Razr 5G položen na stole, hůře se odemyká pro použití. Ideální by podle nás byla čtečka na boku, jako to má Samsung Galaxy Z Flip, ale to jde trochu proti designu razru, který má po rozevření boky řešené tak, že rám u roviny s displejem končí docela ostrou hranou. Je tedy vidět, že kvůli designu musela Motorola sáhnout k řadě kompromisů a majitel razru musí něco „vytrpět“.

A je ta konstrukce kvalitnější?

Zahraniční recenze kritizovaly u prvního novodobého razru kvalitu kloubu. U nového chválí, že je mnohem lepší. Jenže my zas takový rozdíl nevidíme. Náš testovací Razr 5G už očividně něco zažil a i když jeho historii plně neznáme, nejspíš to není kousek, který by před námi někdo používal třeba jen týden, možná měsíc. Kloub telefonu tak sice působí na první pohled o trochu bytelněji než u předchozí generace, ale v praxi tady asi moc velký rozdíl nebude. Máme krátké zkušenosti s původním modelem, který pár měsíců používá jeden z našich čtenářů a u něj se z kloubu ozývají při otevírání a zavírání mírně skřípavé zvuky. A stejné zvuky vydává i náš testovací, na první pohled trochu bytelnější Razr 5G. Takže v kvalitě konstrukce asi zásadní rozdíl nebude. Nicméně je možné, že Motorola i u prvního razru oproti kouskům uváděným na trh úplně čerstvě u později prodávaných modelů (což je případ kusu našeho čtenáře) přeci jen konstrukci mírně vylepšila, protože dojem „katastrofy“, kterou někteří líčí, z kloubu nemáme.

Ano, je jasné, že Razr 5G bude na poškození náchylnější než drtivá většina jiných smartphonů. Opět je to daň za onen styl a jedinečnost přístroje. Faktem je, že ohebné samsungy působí v oblasti zpracování kloubu jistějším dojmem, ale ani u motoroly rozhodně nemáme pocit, že by měly přijít nepříjemnosti.



Výhodou ohýbacího mechanismu displeje Razru 5G je to, že se zobrazovací panel při skládání neohýbá v tak ostrém oblouku. Mechanika kloubu při zavírání ustupuje displeji a ten se tak ohýbá s mnohem větším poloměrem než u samsungů – to může (ale nemusí, těžko říct) displej méně namáhat a prodlužovat jeho životnost. Skřípání je trochu nepříjemné a u telefonu za 40 000 korun to platí dvojnásob, ale opět je to daň za jeho průkopnickou povahu. Vždyť dva razry a čtyři samsungy (Fold, Z Fold 2, Z Flip a Z Flip 5G, aby bylo jasno) jsou tím jediným, co s touto konstrukcí lze v Česku pořídit.

Dobrá a jak se tedy Razr 5G používá?

Vlastně skvěle, ten pocit ovšem skutečně pramení především z výjimečné konstrukce telefonu. Přijímání hovoru jeho rozevřením je něco, co prostě není běžné a má to obrovské kouzlo. Ale i z běžného funkčního hlediska na tom razr není vůbec špatně. Ano, přístroje s jeho výbavou stojí běžně tak kolem deseti tisíc korun a v mnohém (třeba u foťáku) budou daleko lepší, ale komu jde o funkce a poměr cena/výkon, ten o koupi Razru 5G rozhodně uvažovat nebude. Z hlediska běžných funkcí, které uživatel každodenně potřebuje, tu nevidíme problém.

Malinko je potřeba si zvykat ohledně ovládání telefonu, což je dáno právě onou rozevírací konstrukcí s ohebným displejem. Někdy je třeba si zvyknout na dobré věci (skvělý vnější displej), někdy na některé horší.

Začněme tím vnějším displejem: Motorola jeho funkcionalitu výrazně oproti první generaci rozšířila (ale i u té se možnosti se softwarovým udpatem rozrostly), takže tu lze vlastně používat téměř kteroukoli aplikaci. U mnoha to nedává smysl, některé nakonec spustit nelze, ale drtivou většinu rychlých úkonů lze na vnějším displeji zvládnout. Práce s notifikacemi je tu naprosto vynikající, Motorola sem převedla svůj systém interakcí s ikonkami notifikací a na vnějším displeji to najednou celé dává ještě větší smysl. Otevírání telefonu je tedy celkově nutné v případech, kdy uživatel opravdu chce použít hlavní displej. Líbí se nám i čistý Android bez příkras.

U ovládání samotného je ovšem potřeba si zvyknout na některá specifika. Tak třeba brada pod displejem nás vlastně donutila k návratu ovládání telefonu pomocí tradičních virtuálních tlačítek ve spodní liště, namísto námi oblíbených gest, trochu zvláštní nám pak přijde umístění vypínacího tlačítka na levém boku telefonu v horní výklopné části – po otevření je totiž tlačítko hodně vysoko. Pravda, ono není vlastně tak často potřeba: dobře tu funguje odemykání obličejem (jak přední, tak vnitřní kamerou) a telefon se po zaklopení zase zamkne, ale umístění tohoto tlačítka prostě není ideální.

A mimochodem, i když se dá Razr 5G otevřít v jedné ruce, vyžaduje to cvik a i vzhledem k tomu, abychom moc netrápili citlivý ohebný displej tím, že mezi jeho složené poloviny zajíždíme nehty, jsme většinou sáhli po otevírání oběma rukama. A to není ideální v každé situaci, práci s telefonem to tedy může zkomplikovat. Na druhou stranu – je tu ten solidní 2,7palcový vnější displej.

A jaké jsou vlastně ty displeje?

Stejné jako u prvního provedení a podle nás dobré tak akorát. Vnější displej s rozlišením 800 x 600 pixelů je vlastně hezky jemný a dobře čitelný, hlavní ohebný displej překvapí především tím, že v místě ohybu nemá výrazný „zlom“ jako samsungy s ohebným displejem. Namísto toho tu displej celkově postupně trochu ustupuje do hloubky a zase se vrátí do roviny – je to důsledek konstrukce kloubu, kdy se displej ohýbá s výrazně větším poloměrem než u konkurence. Z počátku je potřeba si i na toto řešení trochu zvyknout, obraz ve středové části displeje jakoby před očima malinko utíká v prostoru, ale po chvíli jsme to již nevnímali. A myslíme si, že je to trochu příjemnější řešení než výraznější rýha u samsungů – navíc je to méně znát při dotyku prstem. Jinak přítomnost kloubu pod displejem je prstem znát, ale nejde o nic nepříjemného.

Displej reaguje a funguje zcela bez problémů a plynule, nijak „neuhýbá“ pod prstem. Barevné podání je podle nás výborné a na úhlopříčce 6,2" je rozlišení 876 x 2 142 pixelů sice trochu neobvyklé, ale vcelku dostačující. Ne, displej není z hlediska jemnosti, čitelnosti na přímém slunci nebo plynulosti překreslování tím největším výdobytkem moderní techniky, ale funguje docela v pohodě a rozhodně není ničím, co by mělo zájemce odradit. Nevadí nám ani výřez v jeho horní části, který je součástí retrodesignu a nepůsobí tak rušivě jako u někdejších smartphonů s tímto řešením (nebo u nových iPhonů).



Jak Razr 5G fotí?

Upřímně, není to nic extra. I takové Realme 7, které pořídíte už za pět tisíc korun, má podle nás možná trochu univerzálnější fotoaparát. Motorola Razr 5G nicméně určitě představuje pokrok oproti první generaci novodobého razru. Hlavní foťák je tu stále jen jeden, ale tentokrát má rozlišení 48 Mpix a díky spojování pixelů vytváří smartphone snímky s rozlišením 12 megapixelů. Zoom je jen digitální, ale dovede pracovat právě s „přebytkem“ pixelů, takže zhruba dvojnásobný je docela použitelný.

Celkově platí, že pěkné snímky vytváří Razr 5G v dobrém světle. Jakékoli obtížnější podmínky přináší potíže: protisvětlo a boční světlo přepaly, jakékoli ostré světlo přináší komplikace v oblasti expozice a když se sešeří, nastupuje šum. Noční režim pak není zdaleka tak výkonný jako u většiny ostatních smartphonů s alespoň podobným čipsetem (tedy Snapdragon 765) a rozlišením foťáku. Ve všech případech však můžeme výsledky prohlásit za přijatelné, jen je faktem, že většina smartphonů v cenové kategorii okolo deseti tisíc korun prostě fotí obdobně nebo dokonce i lépe (a Realme ukazuje, že to jde i u levnějších modelů). Takže očekávat v případě Razru 5G kdovíjak skvělý fotomobil nelze.

Co výdrž baterie?

Ta byla prý jedním z největších nedostatků první novodobé generace razru, ale zkušenosti s ní nemáme. Model 5G s 2 800mAh baterií rozhodně nepatří k rekordmanům, ale mezi kompaktními smartphony to není špatná kapacita. Výdrž nelze očekávat nijak rekordní, ale den fungování se s Razrem 5G „přežít“ dá, byť je pravda, že náročnější uživatelé by raději měli myslet na to, že je lepší během dne telefon sem tam třeba na chvíli připojit k nabíječce.

Co se možností nabíjení týče, ty jsou vcelku omezené a opět odpovídají spíše levnějším telefonům střední třídy: je tu USB-C konektor a schopnost „pobrat“ maximálně 15 W výkonu, bezdrátové dobíjení nebo rychlejší způsoby dobíjení baterie chybí.

Mám si ji pořídit?

Pokud patříte mezi 99,9 % běžných uživatelů, kteří chtějí buď výkonný smartphone nebo něco s pro vás ideálním poměrem výkon/cena, pak na Motorolu Razr 5G rozhodně zapomeňte. Toto není žádný výkonný kousek, není to stroj nadupaný výbavou a určitě to ani není smartphone, který by překvapoval výhodnou cenou. Upřímně, co vám Razr 5G po hardwarové a funkční stránce nabídne, to najdete snadno v ještě lepší podobě v řadě telefonů s cenou pod deset tisíc korun. Za 39 990 korun nedává tento smartphone jakýkoli racionální smysl.

Jenže v tom tkví jeho kouzlo. Pokud toužíte po výjimečném smartphonu, který jen tak někdo nemá, pokud patříte mezi fanoušky moderní techniky a nudí vás stávající „pořád stejné“ smartphony, je Razr 5G tou pravou volbou pro vás. Stylovější kousek na trhu asi nenajdete: konkurenční Samsung Galaxy Z Flip zdaleka nepůsobí tak výrazně.

Motorola Razr 5G je tou pravou reinkarnací někdejší mobilní legendy a pokusy značky Nokia obnovovat své legendy ve stínu razru působí jako ždímání tradičního jména. Razr 5G nebere odkaz původních modelů na lehkou váhu, nesnaží se ho využít takříkajíc zadarmo. Jde svou cestou a nabízí něco opravdu nového, co z něj i přes fakt, že to asi nebude takový komerční úspěch, udělá opět legendu.

Ano, na poli smartphonů s ohebným displejem jsou konkurenční Samsungy Galaxy Z Flip a Z Flip 5G lepšími telefony: jsou výkonnější, mají mnohem lepší foťák, bezdrátové dobíjení, lepší displej, konstrukce působí trochu jistějším dojmem, čtečka otisků je praktičtěji na boku, 5G model se méně upatlává. Ale i ony mají své chyby a Razr 5G má ten skvělý vnější displej a ono neopakovatelné kouzlo. Při ceně 39 990 korun nelze tento kousek kupovat rozumem, prostě ho musíte chtít a mít na něj.



Razr 5G má ovšem velkou konkurenci ve vlastních řadách. Původní reinkarnovaný model, který má sice ještě víc much, ale vlastně neméně stylu, lze totiž pořídit už za 26 990 korun. Kdo překousne onu nejistotu v podobě eSIM, může tedy parádní styl získat mnohem výhodněji. Ale bez 5G a dalších praktických detailů. Konkurenční samsungy se jeví být vzhledem k výbavě trochu výhodnější, ale pořád platí, že jsou stejně jako razry extrémně drahé. Model Z Flip 5G stojí 42 990 korun, 4G varianta pak vyjde na 39 990, ale podobně jako u původního razru se tu dají najít výrazné slevy a lze ho pořídit už za 30 000 korun.