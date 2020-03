Na mobilu si četl gratulace k řidičáku. Záhy své auto utopil v řece

Nehodu, která se stala v pátek 21. února v ranních hodinách, zachytila kamera dopravní policie z čínského města Cun-i. Ta snímá dění na mostě přes řeku. V záběru se objevuje bílý vůz, který zprava najíždí na úzký most, po němž v tu chvíli procházejí tři lidé. Krátce po najetí na most ovšem řidič strhává řízení ostře doleva a vůz padá do řeky.

Mladík jménem Čang byl podle svých slov na cestě do práce. Podle všeho šlo o jeho první oficiální cestu, pouhých deset minut před nehodou získal registrační značky. Nicméně vůz vlastnil delší dobu, koupil ho už před koncem roku za zhruba 20 tisíc čínských jüanů (přibližně 65 tisíc Kč) a díky dočasné registrační značce jej řídil už den před nehodou. Dlouho si ho ovšem neužil, vůz je po utopení v řece na odpis.

A co se vlastně stalo? Čang policistům přiznal, že se plně nevěnoval řízení. Přesněji řečeno, nesoustředil se na něj kvůli mobilu. Na něm, jak sám přiznal, si četl textové zprávy. V nich mu přátelé gratulovali k získání řidičského oprávnění. K jeho smůle se však ve chvíli, kdy odlepil oči od displeje, lekl pěších na mostě, zazmatkoval a strhl řízení.

„Naštěstí vůz chvíli plaval. Nemohl jsem otevřít řidičovy dveře, tak jsem násilně vykopl ty na druhé straně,“ svěřil se Čang v rozhovoru pro místní média. Myslel si, že se nedostane kvůli indispozici ven z vozu. Při pádu do řeky si totiž vykloubil rameno.

Poté, co se z potápějícího se vozu dokázal dostat ven, jej kolemjdoucí z řeky vytáhli pomocí lana a zavolali policii. Ta musela k vytažení vozu povolat autojeřáb, sami policisté se přitom museli vrhnout do ledové řeky, aby skrze auto protáhli lano nutné k jeho vyproštění.



I v Číně je používání mobilního telefonu při řízení zakázáno. Maximální výše pokuty za tento dopravní přestupek činí 200 čínských jüanů, tedy v přepočtu zhruba 650 korun. Hříšníkovi jsou zároveň z jeho bodového konta (12 bodů) umazány dva body.

Stejný bodový postih platí i v Česku, oproti Číně se ovšem na konto řidiče tyto body přičítají (mezní hranicí je 12 bodů). Avšak finanční postih je oproti asijskému státu vyšší, v Česku hříšníci z řad řidičů zaplatí za stejný přečin blokovou pokutu 1 000 Kč, ve správním řízení pak až 2,5 tisíce korun. Sankce za řízení s telefonem v ruce se však pravděpodobně s novelou silničního zákona výrazně zpřísní.