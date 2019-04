Pozor, na dovolené by vás mobil za volantem mohl stát jmění

Nové pravidlo se podle serveru The Local týká „chytrých telefonů, notebooků, tabletů a podobných zařízení“, při jejichž používání dává řidič jednu nebo dokonce obě ruce z volantu. Přepracovaný zákon, o němž budou italští zákonodárci hlasovat v květnu, nicméně pamatuje i na nepoučitelné jedince. Těm, kteří se proviní opakovaně, by měla hrozit totiž pokuta ve výši až 2 588 eur, tedy v přepočtu až 66,5 tisíce korun, a odnětí řidičského průkazu na čtvrt roku.



Pokud bude zákon schválen, pak se pokuty za telefonování či psaní SMS za jízdy v Itálii několikanásobně zvýší. Nyní totiž řidiči, který se tímto způsobem proviní, hrozí pokuta v rozmezí 161 až 467 eur (zhruba 4 100 až 12 tisíc korun).

Podle italského statistického úřadu policisté na Apeninském poloostrově nejčastěji postihují nejen překračování maximální dovolené rychlosti, ale právě i používání mobilního telefonu za jízdy.



Novela zákona obsahuje řadu dalších zpřísněných pravidel. Počítá se například s více kontrolami zaměřenými na to, zda řidič nekonzumoval alkohol nebo jinou drogu. Postih bude tvrdší a tomu, kdo odmítne test podstoupit, hrozí pokuta 422 až 1 697 eur (10,8 až 43,5 tisíce korun).

Vyšší pokuty se plánují i za parkování na vyhrazených místech. Neoprávněné zabrání místa pro invalidy by mělo být pokutováno až 647 eury (zhruba 16 600 Kč) a hříšníkovi by měly být i odňaty body z řidičské karty. O body by měl přijít i řidič, který svůj vůz zaparkuje na místo vyhrazené pro nabíjení elektrických aut.

Parkovacích míst zdarma se pro změnu dočkají těhotné ženy a rozšíří se i počet parkovacích míst pro rodiče s dětmi mladšími dvanácti měsíců. Patrně se také zruší povinné používání světel ve dne.

V Evropě se mobil za volantem trestá přísně

Přísnější pravidla týkající se používání mobilních telefonů v autě přijala loni například i Francie. Nově totiž nestačí s autem zastavit, abyste si vyřídili běžný hovor, nebo třeba našli adresu v navigaci v telefonu. Aby řidič mohl telefon používat, musí zaparkovat, a to na místech, která jsou k parkování určena. Teprve pak smí řidič vzít smartphone do ruky a použít jej. V případě zastavení třeba u krajnice se totiž vystavuje postihu v podobě přidělení tří trestných bodů a pokutě 135 eur (zhruba 3,5 tisíce korun), která běžně hrozí za telefonování za volantem (více viz Zastavit už nestačí. Na používání telefonu v autě ve Francii zapomeňte).

Zatímco v Česku za použití mobilu při řízení hrozí pokuta ve výši 1 000 korun (ve správním řízení vyšší) a připsání dvou bodů na řidičovo konto, v okolních státech jsou pokuty vyšší. Například v Německu za tento přestupek hrozí pokuta ve výši minimálně 100 eur (téměř 2,6 tisíce korun). Podobná sankce hrozí v Maďarsku, kde je podle webu ÚAMK stanovena na třicet tisíc forintů, tedy v přepočtu zhruba 2,5 tisíce korun. Použití mobilu za volantem může prodražit i dovolenou v oblíbeném Chorvatsku, tamní zákony tento přečin postihují pokutou ve výši pěti set kun, tedy v přepočtu zhruba 1 700 korun.

Podobně jako Francie k mobilům za volantem přistupuje i Velká Británie. Na území ostrovního státu můžete být pokutováni totiž i v případě, že si s telefonem v ruce krátíte chvíle při popojíždění v koloně či čekání na semaforu. Použít jej za volantem můžete pouze v případech, kdy je vůz zaparkován, anebo jste v nouzi a potřebujete neprodleně kontaktovat tísňovou linku. Za porušení zákazu hrozí pokuta ve výši sta liber, tedy v přepočtu téměř třech tisíců korun. Na profesionální řidiče, tedy řidiče nákladních vozů a autobusů, se vztahuje ovšem výrazně vyšší pokuta (více viz Můžete přijít i o řidičák. Mobil za volantem v Evropě přísně trestají).



Drsný spot varuje před používání mobilu za volantem: